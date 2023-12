Israel arrincona a Sinwar, número uno de Hamás en Gaza, y espera controlar el sur de la Franja en 15 días

Hamás es una organización confusa, con una estructura de pequeñas parcelas, cada una dominada por su propio rey de taifas. Si a eso le añadimos el patrocinio económico y militar de Qatar, Turquía e Irán, la cosa se complica aún más. Cuando hablamos de "los líderes de Hamás" en realidad hablamos de un número muy reducido de personas, pero cada una de ellas con un inmenso poder.

Probablemente, el más conocido de todos sea Ismail Haniyeh, ex primer ministro de Palestina antes de su enfrentamiento con el presidente Mahmud Abás, y portavoz político de la organización terrorista. Haniyeh dirige la estructura desde Qatar y eso le convierte prácticamente en intocable.

Aunque hayan jugado con la idea en las últimas semanas, es impensable ahora mismo que Israel se arriesgue a organizar un atentado en suelo catarí: el emirato funciona como bisagra entre el mundo árabe y el Estado judío y es uno de los mayores aliados de Estados Unidos en la zona.

El número uno de Hamás en Gaza, Yehya Sinwar, en una imagen de archivo de 2016. Reuters

A la vez, el hecho de vivir tan lejos y tomar las decisiones desde la distancia, hace que, en tiempos tumultuosos, su mensaje llegue con más dificultad. Ahí es donde entra el supuesto número dos: Yahya Sinwar.

Sinwar no depende de Haniyeh en absoluto. Aunque su liderazgo se ejerce más a la sombra, no admite interferencias. En principio, las decisiones en Hamás se toman de forma colegiada, pero lo cierto es que, en el aspecto militar, la voz de Sinwar resuena como la de un trueno.

Nadie duda en Israel de que fue Sinwar el que organizó todos los elementos prácticos de la masacre del 7 de octubre y que es este palestino nacido en Jan Yunis, dentro de la propia Franja de Gaza, el que coordina la resistencia militar y el que controla el paradero de los rehenes.

En Tel Aviv, piensan que encontrar y detener a Sinwar sería un éxito político para Netanyahu, descabezaría en la práctica a las milicias de Hamás y podría llevar hasta los secuestrados que cumplen más de dos meses en cautiverio.

Un hombre asediado

La caza de Sinwar es el acicate principal de la ofensiva sobre Jan Yunis y el sur de la Franja de Gaza. Una ofensiva que empezó antes de lo planeado y contra las indicaciones del gobierno estadounidense, que no deja de pedir tiempo sin éxito alguno.

Según fuentes israelíes, Sinwar se hallaría en el campo de refugiados, cerca del Hospital Nasser, protegido por varios de sus hombres más fieles y por distintos familiares. No se descarta que también le acompañen en forma de escudos humanos algunos de los secuestrados.

De momento, las IDF siguen avanzando de norte a sur y de este a oeste sin demasiada oposición por la ciudad sureña… pero aún no han comenzado el asalto clave al hospital.

A las tropas desplegadas cerca del ayuntamiento, se unirán pronto distintas unidades que vienen del norte por la carretera de El Dahra. Lo más probable es que intenten un ataque en pinza y que dicho ataque tenga éxito, pero no hay que olvidar que los túneles de Gaza fueron diseñados precisamente para que los líderes de Hamás puedan huir. Sinwar tendrá que elegir entre resistir de frente o salir corriendo con destino incierto.

Soldados de las IDF en el distrito de Shejaiya, en la Franja de Gaza. Reuters

La idea del ejército israelí es controlar el sur de la Franja en dos semanas. En realidad, salvo la citada zona del Hospital Nasser y las extensiones al sur de Jan Yunis (Qizan An Nahar y, por supuesto, Rafah, ciudad fronteriza ya con Egipto), Israel ya domina prácticamente toda el área, algo que ha conseguido en apenas dos semanas.

Recordemos que, en el norte, aunque la campaña también ha sido exitosa, aún quedan barrios de Gaza City bajo el control de Hamás, como el de Jabalia, especialmente su campo de refugiados.

Esta superioridad militar estaría, siempre según fuentes israelíes, debilitando a la organización terrorista hasta el punto de que su policía habría dejado de operar en el norte. También habría numerosas zonas de la Franja donde las órdenes de los líderes directamente no llegan.

Ahora bien, las imágenes de encapuchados con Kaláshnikov repartiendo la ayuda humanitaria en Rafah nos recuerdan quién sigue mandando en la parte palestina de Gaza y hasta qué punto es difícil distinguir la ayuda a civiles de la ayuda a militares.

Sin rastro de los rehenes

Todos estos éxitos militares de Israel no pueden ocultar un hecho decisivo: hay más de cien rehenes en Gaza, cuya extensión es idéntica a la de Móstoles, y las IDF sólo han podido liberar a uno, muy al inicio de su operación.

El objetivo es doble: acabar con Hamás, y eso incluye necesariamente a Sinwar… y liberar a los rehenes. A nadie se le escapa que, en este sentido, Israel está fracasando por completo, como prueba el hecho de que aún se siga explorando la vía diplomática para futuros intercambios pese a tener tanques por toda la Franja.

El convencimiento de que están escondidos en Jan Yunis, sea en el campo de refugiados, sea mezclados con la población civil, sea en las inmediaciones del Hospital Nasser, recuerda al que se tuvo en su momento acerca del hospital Al Shifa de Gaza City.

Dicho centro sanitario fue bombardeado con especial saña para poder entrar en el complejo, bajar a los túneles y liberar a los rehenes… solo que al final los túneles estaban ahí, como estaban las imágenes de los terroristas entrando y saliendo a placer. Los que no estaban eran los rehenes.

Después de 66 días de cautiverio y teniendo en cuenta las terribles condiciones que han relatado los ya liberados, se teme y mucho por la vida de los secuestrados si no se les rescata inmediatamente. De ahí las prisas de Israel.

Por otro lado, no falta quien ve en el propio desorden de Hamás y su "sálvese quien pueda" un motivo de preocupación. Los rehenes están más a salvo cuando el que manda es Haniyeh y no Sinwar, pero desde luego su situación empeora cuando en vez de Sinwar no manda nadie.

