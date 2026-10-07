Vladimir Putin en una sesión plenaria en Moscú el 1 de octubre Ramil Sitdikov / Reuters Moscú

Rusia minimiza el riesgo ante el posible brote de peste pulmonar y convence a Trump de que no se trata de un arma biológica

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LO ESENCIAL Las claves La OMS exige a Rusia información completa y transparente para evaluar el posible brote en Siberia, ante versiones contradictorias y la falta de datos sobre la fallecida. Rospotrebnadzor atribuye la muerte de una investigadora a una neumonía de causa desconocida, niega riesgos epidémicos y asegura que casi 5.000 pruebas no detectaron patógenos peligrosos. El Kremlin niega cuarentenas, un segundo fallecimiento y un accidente de laboratorio, mientras medios independientes y residentes reportan restricciones en hospitales. Trump afirma que no cree que se trate de un arma biológica y prevé hablar con Putin; la embajada estadounidense recomienda no viajar a Rusia.

Rusia mantiene su secretismo ante la alarma mundial que ha causado el posible brote de peste neumónica en Siberia, actitud ante la que la Organización Mundial de Salud (OMS) ha pedido más transparencia para descartar riesgos epidemiológicos, según recoge EFE.

"El intercambio rápido, completo y transparente de información en el marco del Reglamento Sanitario Internacional es esencial para esclarecer las informaciones contradictorias y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos para la salud pública", aseguró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tanto Estados Unidos como países vecinos de Rusia, como China o Mongolia, se han interesado o puesto en contacto con las autoridades para conocer la magnitud de la amenaza sanitaria.

"La OMS ha solicitado información adicional sobre las pruebas de laboratorio realizadas a la persona fallecida y a los contactos, más detalles sobre qué motivó la adopción de las medidas de salud pública y sobre el estado de salud de los contactos. Por el momento, la organización no dispone de una imagen completa de lo ocurrido y no puede realizar una evaluación exhaustiva del riesgo", agregó.

Control total de la información

El Kremlin ofrece información con cuentagotas e insiste en que tanto la población como los medios se orienten exclusivamente por los comunicados del servicio de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor.

La palabra peste (chumá, en ruso) ha desaparecido del vocabulario de los funcionarios -el gobernador de la región vecina de Irkutsk, Buriatia, fue el único en mencionarlo el 2 de octubre-. Lo mismo pasa con los medios, que han tenido que retirar informaciones que habían colgado en sus páginas web.

El diario Izvestia informó el pasado viernes de un caso penal incoado por violación de las reglas sanitario-epidemiológicas como causantes de la muerte de una persona, noticia que después desapareció.

Mientras los medios independientes hablaron de la imposición de cuarentenas en varios hospitales, algo que fue confirmado por residentes locales, aunque las autoridades lo negaron tajantemente.

"Los medios ahora dan muchas noticias y la gran mayoría de las que publican sobre esa situación son información falsa", dijo hoy Dmitri Peskov, portavoz presidencial, sobre la supuesta muerte de un segundo paciente.

Rusia niega el riesgo

Rospotrebnadzor mantiene que la fallecida el 2 de octubre -una mujer de 28 años, Daria Shipilova, que trabajaba en el Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente- murió a causa de una "neumonía de etiología desconocida". Desde entonces, sólo dice haber detectado dos casos de Covid-19 y dos más de infección rinovírica entre las personas que contactaron con ella.

Los medios informaron en un principio que la conocida como 'paciente cero' contrajo una bacteria llamada 'Yersinia pestis' -que se transmite entre animales y humanos- en Tailandia, de donde regresó recientemente. El Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia indicó que está en contacto con la OMS, pero no confirmó el viaje de la rusa a su país.

Además de la familia y sus colegas, Rospotrebnadzor negó que se hubiera producido un accidente durante el manejo de microorganismos -los medios especularon con la rotura de un tubo de ensayo con patógenos- y subrayó que la investigación confirmó que se respetaron todos los protocolos durante el trabajo de laboratorio.

"Eso sólo puede decirlo un diletante. Incluso hipotéticamente (un tubo de ensayo) no se puede derramar ni romper", dijo su madre a los medios.

El organismo también recordó que la joven estaba vacunada y tenía una fuerte inmunidad ante posibles infecciones. Añadió que la situación epidemiológica en Irkutsk es "tranquila" -no existen "riesgos epidémicos"- y que ya han concluido más del 90 % de los análisis a las personas que mantuvieron contacto con la fallecida.

En los casi 5.000 tests no se halló "ningún microorganismo patógeno peligroso", de lo que dijo haber informado debidamente a la OMS.

Trump llamará a Putin

Aunque la OMS estimó como "muy bajo" el riesgo sanitario en Europa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que llamará "muy pronto" a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para hablar de este asunto.

Mientras, la Embajada de Estados Unidos en Moscú advirtió a sus ciudadanos sobre el posible brote -citó a los medios al informar sobre las medidas de cuarentena y el cierre de hospitales- y recomendó "encarecidamente" a los ciudadanos que planeen viajar al país "que no lo hagan".

DOOCY: Is the plague in Russia a bioweapon? TRUMP: We don't think so. If you listen to them, it's under control DOOCY: We've heard this before during your first term. Are you getting the same vibe? TRUMP: They do say they have it very much under control https://t.co/IgG1sArQ02 — Aaron Rupar (@atrupar) October 7, 2026

A su vez, recordó que "se mantiene vigente la alerta de viaje de Nivel 4 (No viajar) del Departamento de Estado para Rusia, la cual indica que los ciudadanos estadounidenses que se encuentren actualmente en el país deben abandonarlo de inmediato".

"Considero necesario responder con franqueza. Nos las arreglamos solos. La situación está bajo control", dijo Yelena Sofina, teniente alcaldesa de Shelejov, la ciudad satélite donde murió la investigadora, en respuesta al ofrecimiento estadounidense.