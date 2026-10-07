Los países mediterráneos de la UE piden expulsiones "rápidas" en casos como el asalto a Ceuta en una cumbre sin España

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LO ESENCIAL Las claves Los nueve países del MED9 reclamaron una respuesta solidaria de la UE ante presiones migratorias repentinas y masivas, citando expresamente los incidentes de este verano en Ceuta. La declaración de Split defiende que la protección de las fronteras exteriores es una responsabilidad europea compartida y pide alertas tempranas y apoyo político, operativo y financiero. El grupo exige retornos más rápidos y eficaces para quienes vean rechazadas sus solicitudes de asilo, además de aplicar plenamente el Pacto de Migración y Asilo. Pedro Sánchez no asistió a la cumbre por el adelanto electoral, mientras participaron líderes como Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen y António Costa.

Los nueve países mediterráneos de la Unión Europea (MED9) reclamaron este miércoles una respuesta solidaria frente a casos de presión migratoria "repentina y a gran escala" en las fronteras exteriores del bloque, con una mención expresa a lo sucedido este verano en Ceuta pese a la ausencia de España en la cumbre.



"Los acontecimientos de este verano en Ceuta han puesto de relieve la necesidad de una respuesta de la UE unida y basada en la solidaridad ante una presión repentina y a gran escala en cualquiera de las fronteras exteriores de la Unión", señala la declaración adoptada en la reunión celebrada en la ciudad croata de Split.



El grupo subraya que la protección de las fronteras exteriores es "una responsabilidad europea compartida y que la solidaridad europea debe aplicarse por igual en todos los tramos de esas fronteras (exteriores)".

Los líderes participantes expresaron su apoyo a los Estados miembros sometidos a presión y reclamaron mecanismos de alerta temprana y ayuda política, operativa y financiera de la UE, junto con una gestión eficaz de las fronteras conforme al derecho europeo e internacional.



La declaración no concreta cantidades ni medidas específicas para Ceuta, pero incluye la lucha contra la desinformación relacionada con la migración, la trata de personas y el tráfico de migrantes entre las actuaciones que cree necesarias.



Los nueve socios también defendieron la plena aplicación del Pacto de Migración y Asilo, incluidos los procedimientos fronterizos, la solidaridad y el reparto de responsabilidades, así como retornos "más rápidos y eficaces" de aquellos cuyas solicitudes hayan sido rechazadas.



El texto aboga por reforzar los acuerdos con los países de origen y tránsito, y propone abordar las causas de la migración irregular con oportunidades de formación y empleo para los jóvenes, así como vías legales de movilidad laboral.



El MED9 reúne a España, Francia, Italia, Grecia, Croacia, Malta, Chipre, Eslovenia y también Portugal.



A la cumbre asistieron el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, además de los dirigentes de los restantes socios. La excepción ha sido el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que canceló su viaje por el adelanto de las elecciones legislativas al 29 de noviembre.

El primer ministro croata, Andrej Plenković, anfitrión de la reunión, defendió una respuesta europea "eficaz y fuerte" ante la creciente inestabilidad geopolítica y destacó que el MED9 representa cerca del 45 % de la población comunitaria y el 41 % de su economía.



A la cumbre acudieron también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.



Además de la migración, los participantes abordaron asuntos de seguridad, energía, el próximo presupuesto europeo (2028-2034) y la situación en Oriente Medio.