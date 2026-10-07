Un coche entra en Shelekov, el suburbio de Irkutsk, Siberia, en el que se produjo el presunto contagio de peste. REUTERS/Stringer

La OMS pide a Rusia que aclare si un segundo trabajador del laboratorio que investigaba la peste ha caído enfermo

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LO ESENCIAL Las claves La OMS reclama a Rusia aclaraciones sobre la enfermedad de un segundo trabajador del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente. El organismo pide información sobre la muerte de la técnica Darya Shipilova, diagnosticada oficialmente con una neumonía de causa indeterminada. Rospotrebnadzor niega haber detectado la bacteria Yersinia pestis en las muestras de Shipilova y asegura que sus contactos vigilados no presentan síntomas. La OMS considera muy bajo el riesgo sanitario para Europa, pese a las cuarentenas en hospitales de Irkutsk y Shelekov y las sospechas de peste pulmonar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a las autoridades rusas aclarar las informaciones publicadas en la prensa según las cuales un segundo trabajador del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente ha caído enfermo con síntomas respiratorios.

La OMS también ha reiterado su petición de información sobre lo que oficialmente se ha diagnosticado como una "neumonía de causa indeterminada" como causa de la muerte de una técnica de laboratorio que trabajaba en el Instituto, Darya Shipilova.

El organismo pide también aclaraciones sobre las medidas que han llevado a confinar hasta 200 contactos de Shipilova en diversos hospitales de la localidad de Shelekov y la propia Irkutsk. La investigadora estuvo ingresada en el Centro de Asistencia Médica y Rescate de Shelekov antes de fallecer.

Rospotrebnadzor, la agencia de Salud Pública rusa, no ha confirmado que la causa de la muerte de Shipilova fuera la peste neumónica o pulmonar, aunque otras autoridades de la región de Siberia han aludido a esta enfermedad.

La agencia asegura que no se encontraron restos de Yersinia Pestis, la bacteria causante de la peste, en las muestras de tejido extraídas postmortem de la trabajadora, fallecida con 28 años.

Según el último informe de Rospotrebnadzor, ninguno de los contactos bajo observación había dado hasta la fecha síntomas de contagio. El organismo negaba la versión de que Shipilova se hubiera podido contagiar al dejar caer un tubo de ensayo con muestras de peste, asegurando que el laboratorio no trabaja con ese patógeno.

La peste es endémica en Siberia y Asia Central, motivo por el que la Unión Soviética bajo orden de Stalin fundó el Instituto precisamente en Irkutsk. Actualmente estudia enfermedades altamente contagiosas como el cólera, la brucelosis, la tularemia y el ántrax. Cuenta con una plantilla de 95 personas.

Sin embargo, los contagios espontáneos por peste son raros en la región: el último caso ocurrió hace seis años en Mongolia cuando turistas cazaron marmotas salvajes y comieron su carne.

Barriada de Shelekov, la ciudad en la que presuntamente se ha producido el brote de peste pulmonar. REUTERS/Stringer

Los seres humanos pueden infectarse mediante la picadura de pulgas que parasitan al animal, el contacto no protegido con fluidos corporales infecciosos o materiales contaminados, o al inhalar partículas respiratorias de un paciente con peste neumónica.

Otra de las versiones es que Shipilova habría podido contraer la 'neumonía de causa indeterminada' en Tailandia, de donde había regresado de viaje.

La peste bubónica es la forma más común de peste a nivel mundial y es causada por la picadura de una pulga infectada. La transmisión de persona a persona es rara. La peste neumónica o pulmonar es la forma más virulenta. Los síntomas pueden aparecer rápidamente, a veces dentro de las 24 horas posteriores a la infección.

El Gobierno estadounidense emitió el domingo una alerta sobre el posible brote de peste pulmonar en ese área de Siberia y desde entonces el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal) ha informado de que las autoridades rusas han puesto en cuarentena varios hospitales de Irkutsk por sospechas de que pueda haber contagio de persona a persona.



Washington ha insistido en que mantiene una comunicación continua con Moscú sobre el caso y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó este martes a Rusia a ser "transparente y a compartir más información con el mundo".



Hoy mismo, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) aseguró que sigue de cerca el suceso, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó como "muy bajo" el riesgo sanitario en Europa tras el incidente en Siberia.