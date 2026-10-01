Varios agentes de policía custodian una zona mientras se mantienen los controles de carretera cerca de la base aérea RAF Fairford. Toby Shepheard Reuters

Reino Unido detiene a un ciudadano británico-iraní en relación con el presunto atentado fallido en Fairford

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Antiterrorista británica detuvo en Westminster a un ciudadano británico-iraní de 27 años por presunta preparación de actos terroristas vinculados a RAF Fairford. Un segundo británico de 26 años fue interrogado como investigado y los agentes registraron dos inmuebles en la zona. Los cinco jóvenes detenidos el domingo cerca de la base aérea permanecen en libertad provisional. La investigación contempla todas las hipótesis, incluida una posible injerencia extranjera; el primer ministro Andy Burnham apuntó a Irán.

Un hombre con doble nacionalidad británica e iraní ha sido detenido este jueves como sospechoso de preparar actos terroristas en relación directa con el presunto intento de atentado en la base de RAF Fairford, según la policía antiterrorista. El hombre, de 27 años, fue arrestado en el distrito londinense de Westminster.

Un segundo individuo, un británico de 26 años, también ha sido interrogado en calidad de investigado, y se han registrado dos inmuebles en la zona. Los cinco jóvenes de unos veinte años detenidos el domingo cerca de la base aérea continúan en libertad provisional.

La policía antiterrorista contempla "todas las hipótesis posibles, incluida la injerencia de un Estado extranjero", según ha señalado la coordinadora nacional del cuerpo, Vicki Evans.

Aunque los cinco primeros detenidos quedaron después en libertad provisional sin cargos, los agentes antiterroristas no descartan la sombra de un Estado extranjero tras lo ocurrido, una hipótesis que reforzó el miércoles el primer ministro, Andy Burnham, al señalar directamente a una posible injerencia de Irán.

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