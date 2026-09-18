El presidente francés, Emmanuel Macron, en una rueda de prensa en el Palacio del Elíseo este viernes. Reuters

Macron anuncia un plan para proteger las infraestructuras críticas de Francia ante la creciente "agresividad" rusa

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Las claves Generado con IA Emmanuel Macron anunció un plan para proteger las infraestructuras críticas de Francia ante la intensificación de amenazas híbridas procedentes de Rusia. Macron advirtió que Rusia ha multiplicado ataques e incidentes en Europa, incluyendo ataques con drones y ciberataques. El Gobierno francés ha elevado la vigilancia y ha pedido reforzar la protección de centros industriales, tecnológicos y de defensa. Francia coopera con otros países europeos y mantiene su apoyo a Ucrania como garantía de seguridad y paz duradera en Europa.

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este viernes que la naturaleza de la creciente "agresividad rusa" y de sus amenazas en Europa está cambiando, al tiempo que Moscú ha intensificado las acciones híbridas contra Francia y otros países europeos.

Ante esta situación, el mandatario francés anunció que ha pedido a su Gobierno que elabore un "plan de protección" de las infraestructuras críticas en el país.

"La naturaleza de la agresividad rusa y de las amenazas en Europa está cambiando", denunció en una declaración a la prensa tras reunir en el Elíseo a los jefes de los principales partidos políticos en Francia para abordar la situación internacional y su impacto en la seguridad y la energía en Francia.

Macron aseguró que, "en las últimas semanas, la amenaza híbrida rusa contra los europeos y Francia se ha intensificado", y constató que Rusia ha multiplicado desde el verano los ataques e incidentes, entre ellos un ataque con drones contra un tren que conectaba Kiev con Varsovia, un intento de atentado en Leipzig (Alemania), el lanzamiento de un cohete cerca de una fragata danesa y varias incursiones en el espacio aéreo de países europeos.

El jefe de Estado francés afirmó que los servicios de inteligencia y seguridad franceses han constatado también una multiplicación de actos hostiles en Francia.

Esa realidad hace necesario un refuerzo de la vigilancia frente a las amenazas híbridas, dijo Macron, que señaló que el Gobierno debe preparar un plan de protección de las infraestructuras críticas y de los centros más sensibles de la base industrial y tecnológica de defensa de Francia frente a posibles ataques con drones y ciberataques.

Concretó que esa decisión se adoptó en el marco de un Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, celebrado el miércoles, y que al término del cual el primer ministro, Sébastian Lecornu, pudo dar una serie de instrucciones a sus ministros y servicios.

"A petición nuestra (suya y de Lecornu), el ministro del Interior reunió ayer a todos los prefectos de zona para elevar el nivel de preparación y vigilancia frente a los ataques híbridos rusos, y pidió al Gobierno que preparara un plan de protección de nuestras infraestructuras críticas, así como de los centros más sensibles de nuestra base industrial y tecnológica de defensa, frente a ataques con drones y ciberataques", detalló Macron.

Francia también está reforzando sus mecanismos para combatir las injerencias extranjeras y los ciberataques, aseguró Macron, tras recordar que el país creó hace cinco años Viginum, el organismo encargado de detectar y combatir las operaciones de manipulación de información procedentes del extranjero.

París, según señaló, colabora con países como Rumanía y Moldavia frente a este tipo de amenazas.

Pese a esas amenazas crecientes, Macron defendió el mantenimiento del apoyo francés y europeo a Ucrania, al considerar que es necesario para la seguridad de Francia y para alcanzar una paz "justa y duradera".

Francia y Reino Unido siguen coordinando la denominada coalición de voluntarios, cuyos países participantes tienen previsto realizar en las próximas semanas ejercicios en territorio europeo, apuntó.