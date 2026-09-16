Von der Leyen anuncia una ley de emergencia para acelerar expulsiones ante ataques migratorios: "Ceuta es Europa"

Se presenta una iniciativa mediterránea para ofrecer empleo y oportunidades a la juventud local, buscando reducir la migración irregular y favorecer vías legales.

La presidenta de la Comisión Europea reafirma el respaldo de Bruselas a Ceuta como frontera de la UE y destaca la importancia de la unidad europea frente a crisis migratorias.

Ursula von der Leyen anuncia una nueva ley europea de emergencia para acelerar expulsiones y proteger las fronteras exteriores ante ataques migratorios como el de Ceuta.

"La frontera de Ceuta es una frontera europea. Porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para vosotros".

Con estas palabras, Ursula von der Leyen ha querido dirigirse "directamente al pueblo de España" durante su sexto discurso sobre el estado de la UE, en el que ha dedicado un capítulo específico a las lecciones extraídas de la invasión migratoria de los días 30 y 31 de julio y ha reafirmado el respaldo de Bruselas a Ceuta como frontera exterior de la Unión.

La presidenta de la Comisión ha anunciado además que presentará en las próximas semanas una nueva legislación europea de emergencia para acelerar las expulsiones y mejorar la protección de las fronteras exteriores de la UE en situaciones de ataques migratorios como el que sufrió la ciudad autónoma.

"Europa necesita disponer de los medios para proteger sus fronteras en todo momento. Especialmente ante escenarios en los que se organizan y utilizan como arma movimientos masivos de personas", ha alegado.

Von der Leyen ha reclamado también reforzar Frontex en materia de retornos y crear sistemas de alerta temprana capaces de anticipar movimientos migratorios masivos.

Eso sí, la alemana ha evitado cuidadosamente cualquier reproche directo a Madrid. A diferencia de los 22 jefes de Estado y de Gobierno que atribuyeron la crisis a la regularización masiva, la alemana ha evitado cualquier crítica al Gobierno de Pedro Sánchez, pese a que tardó varias semanas en solicitar la ayuda de Frontex.

Tampoco ha señalado en ningún momento a Marruecos como responsable de la crisis: Rabat ni siquiera aparece mencionado en su discurso.

"A lo largo de este discurso he hablado de la necesidad de que Europa actúe unida. O de lo contrario, corremos el riesgo de acabar divididos. Una vez más, este verano, esta realidad se puso a prueba en nuestras fronteras. Desde nuestras fronteras orientales hasta las costas de Creta y en todo el Mediterráneo. Y, por supuesto, con la crisis de Ceuta", ha dicho Von der Leyen.

Se trata de acontecimientos que "son diferentes por su naturaleza", pero que "tienen dos cosas en común". La primera es que afectan a fronteras europeas. La segunda, que "se está explotando a personas vulnerables", tanto por "traficantes y contrabandistas sin escrúpulos" como por "nuestros adversarios".

A juicio de Von der Leyen, la única respuesta a estos ataques migratorios "es una solución europea", que pasa en primer lugar por aplicar "plenamente" el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

"Vamos por el buen camino. Hemos registrado una reducción del 55% de las llegadas irregulares en los últimos dos años. Y este año se ha producido una nueva caída del 35%. Es un avance real. Pero los acontecimientos de este verano demuestran que nuestras herramientas deben evolucionar, especialmente para hacer frente a situaciones de emergencia", ha admitido.

"Por eso propondremos un nuevo Marco Europeo de Respuesta a Emergencias. Solo se activará cuando se cumpla un conjunto de criterios estrictamente definidos. Y, en esos casos, permitirá una flexibilidad limitada en el tiempo y estrictamente delimitada respecto a los procedimientos ordinarios"

"El mensaje de Europa es claro: siempre respetaremos nuestros valores y los derechos fundamentales. Pero nunca renunciaremos a proteger nuestras fronteras. Somos los europeos quienes decidimos quién entra en nuestra Unión y en qué circunstancias. No los contrabandistas ni los traficantes", ha subrayado la presidenta de la Comisión.

Von der Leyen no ha dado más detalles sobre el contenido del nuevo marco ni el calendario para presentar la legislación. Tampoco ha precisado cómo se reforzará Frontex ni en qué consistirá la mejora de los sistemas de alerta temprana.

Eso sí, la presidenta de la Comisión ha anunciado una "nueva iniciativa mediterránea sobre competencias y empleo juvenil", destinada a ofrecer a los jóvenes de la región “perspectivas de futuro reales, de modo que no se vean obligados a jugarse la vida” para llegar a Europa.

"Así es como podemos reducir la migración irregular. Defender los derechos de las personas que buscan protección. Facilitar una migración segura y legal mediante nuevas Oficinas Gateway en los países socios. Y proteger las libertades de nuestro espacio Schengen", ha sostenido Von der Leyen. "Pero, sobre todo, así es como demostramos que Europa puede actuar unida".