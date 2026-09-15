El comisario de Interior exige a Sánchez una "solución urgente" para devolver a Marruecos a los migrantes que están en Ceuta

El debate en la Eurocámara revela fuertes divisiones políticas: el PPE culpa al Gobierno español de la crisis, mientras socialistas y formaciones de izquierda acusan a la oposición de explotar la situación y a Marruecos de provocar la crisis por intereses geopolíticos.

El comisario viajará a Madrid para coordinar la ayuda de la UE, que incluye 115 millones de euros y el refuerzo de Frontex, Europol y la Agencia Europea de Asilo en Ceuta.

Brunner destaca la presión en Ceuta, especialmente por la presencia de más de 2.000 menores no acompañados, y pide reforzar la cooperación con Marruecos para frenar las salidas ilegales y agilizar las devoluciones.

El comisario de Interior de la UE, Magnus Brunner, exige al Gobierno de Pedro Sánchez una solución urgente para devolver a Marruecos a los migrantes que permanecen en Ceuta tras el asalto de finales de julio.

El comisario de Interior y Migración, el austriaco Magnus Brunner, ha exigido este martes al Gobierno de Pedro Sánchez una "solución urgente" para devolver cuanto antes a Marruecos a los migrantes que todavía permanecen en Ceuta tras el asalto de los días 30 y 31 de julio.

El aviso de Brunner llega apenas un día después de que Sánchez anunciara en una entrevista la creación de hasta 10.000 plazas para migrantes en Ceuta y admitiera que la crisis no se resolverá, al menos, hasta finales de año.

"Miles de personas siguen en Ceuta, entre ellas más de 2.000 menores no acompañados. Esto genera, por supuesto, una fuerte presión y también problemas de orden público en un territorio de menos de 20 kilómetros cuadrados", ha dicho Brunner durante un debate ante el pleno de la Eurocámara sobre la situación en Ceuta.

"Hay que encontrar una solución con carácter urgente. Para ello, nuestra prioridad está clara: todos aquellos que entraron ilegalmente y no tienen derecho a permanecer allí deben ser devueltos rápidamente a Marruecos", ha reclamado el comisario de Migración.

"Marruecos se ha comprometido -algo que, por supuesto, acogemos muy favorablemente- a readmitir a todos los migrantes que llegaron ilegalmente a Ceuta", ha recordado.

Aunque Brunner ha evitado cualquier crítica a Rabat y ha apostado por reforzar la cooperación, ha pedido a las autoridades marroquíes "más esfuerzos" para frenar las salidas ilegales, combatir a las mafias y facilitar las readmisiones.

"En lo que respecta a Marruecos, estamos comprometidos a trabajar conjuntamente en el retorno de quienes permanecen en Ceuta. Deben hacerse más esfuerzos para frenar las salidas ilegales, combatir el tráfico de migrantes y garantizar unos retornos y una readmisión efectivos", ha subrayado el político austríaco.

La avalancha migratoria del 30 y 31 de julio fue un acontecimiento "sin precedentes" que "puso a prueba duramente la resiliencia de los ceutíes". "Esto ha sido una prueba de estrés para nuestra Unión, para nuestro sistema y para nuestra capacidad de resistencia", admite Brunner.

"Pero la mayoría de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta regresaron a Marruecos en cuestión de horas. Y nadie -y esto es importante-, absolutamente nadie, entró en el espacio Schengen, por lo que su integridad ha quedado preservada", ha resaltado.

El comisario de Interior tiene previsto viajar a Madrid este mismo miércoles para reunirse con los ministros Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres y Elma Saiz. El objetivo de la visita es coordinar la ayuda de la UE a España tras aprobar la semana pasada una ayuda urgente de 115 millones y el despliegue reforzado en Ceuta de Frontex, Europol y la Agencia Europea de Asilo.

De cara al futuro, Brunner ha apostado por reforzar las fronteras exteriores de la UE, mejorar los sistemas de alerta temprana, intensificar la lucha contra las redes de tráfico de seres humanos y acelerar las deportaciones de migrantes irregulares.

"Quiero ser claro: las fronteras de Ceuta, como las fronteras de todos los Estados miembros, son fronteras europeas. Y la Comisión está, sin duda, dispuesta a hacer todo lo posible para apoyar a los Estados miembros en la protección de esas fronteras", ha zanjado.

Críticas de los grupos políticos

En el debate posterior en la Eurocámara sobre Ceuta, el portavoz del grupo popular europeo, Jeroen Lenaerts, ha asegurado que "la policía y los servicios de inteligencia hicieron su trabajo" de avisar sobre la crisis, mientras que el Gobierno de Sánchez "no actuó".

"Ahora el presidente Sánchez pide solidaridad ante una crisis, después de haberse resistido sistemáticamente a las herramientas comunes necesarias para prevenirla: se ha opuesto a medidas más eficaces a escala europea, como el reglamento de retorno; ha impulsado regularizaciones masivas unilaterales, pese a que existen acuerdos en Europa para no hacerlo".

"La Comisión ofreció apoyo a España desde el primer día, pero el Gobierno español tardó semanas en solicitar formalmente esa ayuda europea. Francamente, resulta increíble", ha lamentado el portavoz del PPE.

La líder de los socialistas europeos, Iratxe García, ha replicado acusando al PPE de "llevar más de un mes manoseando Ceuta" con el único objetivo de "atacar al Gobierno de España" y ha arremetido particularmente contra la Italia de Giorgia Meloni por tratar de "dar lecciones" con sus controles fronterizos contra España.

"Quiero ser igualmente clara con el Partido Popular y con Vox: pedir expulsiones que incumplan la ley del menor, la ley de extranjería y la legislación europea internacional es violar el Estado de derecho. Y hablar de invasores o de invasión solo alimenta la desinformación y la xenofobia", ha dicho García.

Desde el grupo de Patriotas por Europa, su portavoz, Jorge Buxadé, ha reclamado "suspender el acuerdo de asociación con Marruecos y todos los acuerdos internacionales con Marruecos, salvo obviamente los de retorno y expulsión de los marroquíes", así como congelar cualquier ayuda a Rabat o la expedición de visados o permisos de residencia a sus nacionales.

"Si el Gobierno de España calla, es porque Pedro Sánchez se comporta como un agente de Marruecos y el Partido Socialista como su quinta columna. Quien actúa como un traidor y habla como un traidor, es un traidor", sostiene Buxadé.

El portavoz de los Conservadores y Reformistas Europeos, Diego Solier, ha afirmado que los ceutíes se sienten "abandonados por un Gobierno que mira más por ellos que por los ciudadanos" y ha reclamado también la expulsión "sin demora" de los migrantes irregulares que permanecen en la ciudad autónoma.

Por su parte, la líder de Sumar en la Eurocámara, Estrella Galán, ha alegado que la crisis en Ceuta "se ha convertido en una jugosa oportunidad para muchos que tenían ganas de ajustar cuentas con la España progresista: Marruecos, junto a Estados Unidos y también Israel, generando una crisis humanitaria con más de 150 muertos, solo por intereses geopolíticos".

Tras el debate de este martes, el Parlamento Europeo tiene previsto aprobar una resolución sobre la crisis en Ceuta el próximo jueves, cuya negociación se prevé muy difícil por lo alejadas que están las posiciones.

Mientras que los socialistas europeos han asumido el argumentario de Sánchez, el Partido Popular Europeo culpa de la crisis a las políticas migratorias del Gobierno, en particular la regularización masiva de migrantes. Por su parte, tanto la izquierda radical como la derecha radical reclaman una ruptura con Rabat, al que acusan de estar detrás de la avalancha migratoria.