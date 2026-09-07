Siegmund, el 'rostro amable' de la AfD que lleva a la extrema derecha en Alemania a una victoria histórica en Sajonia

Las claves

Las claves Generado con IA Ulrich Siegmund, de 35 años, se convierte en el primer miembro de AfD en dirigir un gobierno regional en Alemania gracias a su estrategia de comunicación amable. Siegmund ha suavizado la imagen de la formación de extrema derecha AfD en Sajonia-Anhalt, atrayendo votantes con un estilo accesible y evitando divisiones internas. El partido AfD, liderado localmente por Siegmund, defiende políticas nacionalistas y es acusado de hostilidad hacia inmigrantes y de planear cambios radicales en la administración pública. A pesar de sus éxitos electorales, la AfD sigue siendo rechazada por el resto de partidos principales, que mantienen un 'cortafuegos' para impedir su entrada en gobiernos regionales o federales.

Al estudiar Psicología Empresarial, Ulrich Siegmund aprendió las técnicas de comunicación que le han ayudado a convertirse en el primer miembro del partido de extrema derecha AfD capaz de dirigir un gobierno regional en Alemania.

Este hombre de 35 años oriundo del estado oriental de Sajonia-Anhalt ha despejado los temores de muchos votantes encarnando el rostro afable y sonriente de la formación.

Siegmund, que se afilió a la AfD (Alternativa para Alemania) hace más de una década, ha confesado que su carrera universitaria le enseñó la importancia de apelar a los sentidos básicos de los consumidores para generar un clima positivo.

"Donde huele bien, estadísticamente hablando, la gente simplemente se queda más tiempo y dedica más tiempo a interactuar con el producto, sea cual sea", declaró en el podcast del polémico Ben Berndt.

El ahora político creó una empresa dedicada a la venta de sistemas que difunden aromas para mejorar el estado de ánimo, y ha aplicado esa máxima para difundir con tono positivo el mensaje de su partido a los votantes.

El semanario Der Spiegel apodó a Siegmund "el hombre más peligroso de Alemania" por su capacidad para poner una cara amable a un partido que la oficina de inteligencia interior de Sajonia-Anhalt clasifica como perteneciente a la extrema derecha extremista y hostil al orden democrático.

La 'desdiabolización' de la ultraderecha

Vestido de forma elegante con trajes entallados, barba bien recortada y un corte de pelo a la moda, "Ulli" Siegmund lleva meses en campaña, cortejando a los votantes en pueblos y ayuntamientos y atendiendo a sus miles de seguidores redes sociales.

Su estilo accesible y su trato fácil con el público han atraído a multitud de votantes a sus actos de campaña, respaldado por una organización local del partido que ha evitado las amargas divisiones internas vistas en otras filiales de la AfD.

"Hay un gran ambiente de renovación en Sajonia-Anhalt que vemos en cada pueblo y en cada diálogo que mantenemos al hablar con la gente en todas partes", declaró a Reuters en una entrevista.

Ulrich Siegmund al cierre de urnas en Sajonia-Anhalt REUTERS/Annegret Hilse

Evita la retórica dura de compañeros como Björn Höcke, líder de la AfD en el estado vecino de Turingia —condenado dos veces por utilizar un lema de la época nazi—, o el desdén abierto hacia sus adversarios que muestra la líder del partido, Alice Weidel.

No obstante, rechaza la etiqueta de extrema derecha como un ejemplo de lo que considera la determinación antidemocrática del establishment político para evitar que las voces alternativas ganen terreno.

A pesar de sus sólidos resultados en algunas elecciones regionales pasadas, la AfD aún no ha entrado en ningún gobierno regional o federal porque el resto de partidos principales han descartado colaborar con ella, una política conocida en Alemania como el "cortafuegos".

Políticas nacionalistas

Siegmund creció en la pintoresca localidad de Tangermünde, a orillas del río Elba, en el norte del estado, "un pueblo de cuento, como si abrieras un libro y todo se hubiera detenido", explicó a Berndt.

El programa de su partido está impregnado de una visión de una Alemania amenazada por enemigos que parten de los "viejos partidos" desconectados de la realidad y sus cómplices mediáticos.

Pero también acusa a los "delincuentes extranjeros que se benefician de una vigilancia policial laxa" y a una "generación de izquierdistas procedentes de las revueltas estudiantiles de 1968 que predican la ideología de género".

Critica las políticas de asilo de Alemania y las iniciativas de energía verde que, según él, han encarecido los precios, y afirma que el apoyo del canciller Friedrich Merz a Ucrania ha enfrentado innecesariamente a Alemania con Rusia y ha encarecido el coste del petróleo y del gas.

Ulrich Siegmund, candidato de AfD, abandona en moto junto a su mujer el colegio electoral en Sajonia-Anhalt rodeado de escoltas. REUTERS/Annegret Hilse

Los críticos de otros partidos acusan a la AfD de fomentar políticas nacionalistas que evocan el pasado nazi de Alemania y de incitar la hostilidad hacia los inmigrantes y hacia cualquiera que considere opuesto a su visión del país.

Sostienen que su objetivo de atraer a especialistas afines políticamente para trabajar en un futuro gobierno de Sajonia-Anhalt dirigido por la AfD evidencia planes de cambios radicales en la administración pública.

También aseguran que el partido ha demostrado que reprimirá a la oposición si llega al poder. El primer ministro de Sajonia-Anhalt, Sven Schulze, ha acusado a su rival de planear una "purga política".

También son acusados de populismo, empleando eslóganes simplistas que ignoran problemas reales, como la escasez de trabajadores cualificados y las necesidades de inversión pública en escuelas y universidades.

"La AfD es un partido capaz de identificar muchos problemas, pero sin llegar a resolverlos", declaró Schulze a Reuters.

El propio Siegmund afirma que el partido ha presentado una lista detallada de propuestas basadas en el sentido común para preservar la identidad de Alemania, respaldadas por una amplia masa de votantes.

Ha defendido ese mensaje incansablemente durante la campaña y, hasta ahora, ha calado en muchos electores.