El nuevo Pacto Migratorio que la UE aprobó en junio permite a España expulsar a los invasores solicitantes de asilo de Ceuta

El reglamento europeo facilita devoluciones rápidas y externaliza el control migratorio a terceros países, lo que ha sido criticado por organizaciones como CEAR y Amnistía Internacional.

El procedimiento para solicitar asilo se ha endurecido: los plazos son más cortos, hay un triaje previo y la mayoría de las solicitudes están siendo denegadas.

La entrada masiva de migrantes a Ceuta en julio incluyó personas de países como Senegal y los territorios palestinos; el número de menores ronda los 1.900.

El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo permite a España rechazar solicitudes de asilo de migrantes llegados a Ceuta desde Marruecos, considerado ahora 'tercer país seguro'.

Durante la entrada masiva de migrantes a Ceuta del pasado 29 y 30 de julio no sólo accedieron a suelo español marroquíes. Ciudadanos de países tan dispares como Senegal e incluso los territorios palestinos han accedido a territorio español.

Pero que logren regularizar su situación depende del caso particular de cada uno de los 5.000 migrantes que según el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska aún deambulan por la ciudad. Según el mismo ministerio, por lo menos 1.898 son menores de edad.

Sin embargo, no hay un consenso en cuanto a las cifras. Según el gobierno de la ciudad autónoma, la cifra real rondaría las 9.000 personas teniendo en cuenta el número de raciones de comida que reparten las distintas ONGs locales a migrantes.

La intención de muchos de ellos es pedir asilo en España, un proceso que ni es automático ni está garantizado al 100%. "Que un migrante solicite asilo no significa que este le vaya a ser otorgado", explica a este periódico la letrada Francisca Gómez.

El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, pidió que se aplicara el principio de "excepción" para que se desestimen estas solicitudes dado que actualmente no hay posibilidad de un traslado a la península, ni de regularizar u otorgar asilo en condiciones apropiadas, dada la saturación absoluta en la ciudad desde hace dos semanas.

Los datos del ministerio de interior recogidos por EFE lo respaldan: entre los adultos se ha completado la tramitación de más de 500 expedientes de peticiones de asilo internacional, la mayoría de ellas con una resolución desfavorable.

"El asilo se concede en casos excepcionales, donde la vida de la persona corra riesgo real. Por ejemplo, el caso de Siria cuando había una guerra civil", continúa Gómez.

Migrantes esperan cerca de Castillejos la oportunidad para cruzar a Ceuta. REUTERS/Pedro Nunes

De hecho, "desde la entrada en vigor del PEMA (Pacto Europeo de Migración y Asilo) el 26 de junio, España podría declarar a Marruecos un tercer país seguro y denegar la solicitud de protección internacional de aquellos que la soliciten" tras cruzar la frontera desde allí, explica Marta Galgo, abogada de CEAR (Comité de Ayuda al Refugiado).

La UE designó el pasado febrero una lista de 'terceros países seguros' para dar "mayor flexibilidad a los estados miembros para rechazar las aplicaciones de asilo que resulten inadmisibles". Marruecos se encuentra en esta lista junto con Colombia, Kosovo, Bangladesh, India y Egipto.

El reglamento europeo establece que cualquier estado miembro de la UE puede considerar "inadmisible" sin obligación de "examinarla en sustancia" toda petición de asilo que proceda de una persona que haya transitado por uno de estos 'terceros países seguros' y no haya solicitado el asilo ahí.

Para activar esta cláusula, la nueva norma elimina el requisito previo de tener que demostrar un "vínculo" entre el solicitante y el 'tercer país seguro'. Ahora permite la devolución si la persona cruzó la frontera de la UE desde el país seguro, como es el caso de los migrantes llegados desde Marruecos.

Mayores obstáculos para lograr el asilo

La entrada en vigor del PEMA implica cambios en el procedimiento a seguir. Se establecen unos plazos para formalizar las solicitudes de asilo "desde que se manifiesta la intención de solicitarlo hasta formalizar la entrevista". También, modifica "los plazos de respuesta de la administración, establece un triaje previo del extranjero...", continúa Gómez.

Cada entrevista, que debe realizarse de forma individual para estudiar cada solicitud, "puede durar unas dos o tres horas, como poco", continúa la letrada. Son personalizadas, con un "letrado experto en el país de origen del que está huyendo la persona, que debe declarar con hechos concretos situaciones de riesgo que haya vivido".

Teniendo en cuenta el volumen de solicitantes de asilo, es fácil comprender el cuello de botella que se ha formado y la saturación entre los letrados. No solo los que trabajan para tramitar lo antes posible estas solicitudes, sino de quienes proveen de asesoramiento legal gratuito y servicios como la Coordinadora de barrios o la Asociación Elín.

Las nuevas medidas implantadas han hecho que entidades como CEAR y Amnistía Internacional denuncien en un comunicado la falta de transparencia del PEMA, alegando que esta en la práctica dificultará la concesión de asilo y la protección frente a las devoluciones.

Migrantes esperan cerca de Castillejos la oportunidad para cruzar a Ceuta. REUTERS/Pedro Nunes

En paralelo, externaliza el control migratorio hacia "terceros países que no garantizan los derechos humanos" y la aprobación de una lista de países de origen "considerados seguros" que incluye estados "con graves deficiencias" en estos derechos.

Desde CEAR denuncian también que aunque el PEMA no acorta el plazo inicial que tiene una persona para presentar o solicitar asilo tras entrar al país, sí reduce de forma drástica los plazos de resolución y los tiempos máximos que dura todo el procedimiento de examen, especialmente en frontera.

A esto se suma el acuerdo alcanzado el 1 de junio sobre el Reglamento europeo de Retorno, que establece normas comunes más estrictas para acelerar las expulsiones de migrantes en situación irregular, permitiendo la creación de centros de deportación en terceros países y ampliando el uso de las detenciones a migrantes.

Cisma europeo por la crisis migratoria

La Italia de Meloni fue una de las primeras en actuar en cuanto miles de personas cruzaron la frontera, implantando de nuevo los controles migratorios y anulando el espacio Schengen con España. El gobierno de Pedro Sánchez respondió aplicando los mismos controles a viajeros con pasaporte italiano que quieran entrar en España.

"Italia, igual que Grecia, tiene muchísima más migración irregular e ilegal que España", explica Dolores Rubio, experta en Relaciones Internacionales. “En cuanto al espacio Schengen, es claramente una cuestión ideológica por parte de Italia”, cuenta.

“Los migrantes que no sean menores de edad que estén en Ceuta, para empezar, lo tienen muy difícil para llegar a la península", valora Rubio. "Y segundo, no tiene sentido que estos migrantes que buscan solicitar asilo en España, se trasladen a Italia", concluye.

La agencia europea de la guardia de fronteras y costas Frontex lo confirma: entre 2021 y 2026 las entradas irregulares registradas en Italia superaron las 470.000 frente a 234.760 en España.

Migrantes llegados a Ceuta reclaman 'asilo'. REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Sin embargo, el gobierno italiano anunció este jueves que las nuevas medidas de control han impedido la entrada de 21 inmigrantes ilegales, seis de ellos de origen magrebí.

Sin embargo, no ha faltado quien le ha tendido la mano a Sánchez. El 31 de julio, el presidente de Francia, Emmanuel Macron fue de los primeros en trasladar su apoyo. Su homólogo en Reino Unido, Andy Burnham, lo hizo a continuación.

El caso británico es bastante significativo. "Reino Unido se apoya a sí mismo al apoyar a España en esta crisis. Al otro lado del estrecho está Gibraltar", explica Rubio.

La histórica verja que durante 44 años separó La Línea de la Concepción del enclave británico se retiró el 14 de julio al incluirse la localidad en el espacio Schengen, dos semanas antes del cruce masivo.

Pero la sombra de 2015 es alargada. Países del norte de Europa como Dinamarca se han posicionado de parte de Italia a favor de un control más estricto en las fronteras.

Migrantes llegados a Ceuta reclaman 'asilo'. REUTERS/Maria Alejandra Cardona

En agosto de ese año, la Alemania de Angela Merkel permitió la entrada de migrantes sin registro previo en su país, provocando la entrada de 1,82 millones de personas procedentes de países extracomunitarios como Afganistán, Siria o Eritrea en territorio europeo.

La sentencia del Tribunal Supremo

La implantación de las barreras marítimas en Ceuta y Melilla es importante a nivel jurídico, dado que si los migrantes tienen que superar barreras físicas de contención, sí se les podría aplicar las llamadas "devoluciones en caliente".

Así lo explica la sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio, que el gobierno español y marroquí señalaron como una de las posibles causas del asalto masivo.

Dicha sentencia establecía que las devoluciones en caliente solo proceden si los migrantes tienen que superar “elementos fronterizos”, como las vallas.

Así, no cabe aplicar estas devoluciones inmediatas a quienes crucen a nado, ya que no superarían ninguna barrera física. La instalación de las barreras marítimas terminaría con esta ambigüedad.