Dos muertos y cuatro heridos en un incendio forestal en la isla griega de Salamina: el humo llega a Atenas

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio forestal en la isla griega de Salamina ha provocado al menos dos muertos y cuatro heridos. El fuego se declaró en las zonas de Peristeria y Selinia, separadas por unos ocho kilómetros, y se expandió rápidamente debido a los fuertes vientos. Unos 260 bomberos, apoyados por vehículos, aviones y helicópteros, trabajan en la extinción, mientras se evacua a bañistas y residentes. La caída de un árbol sobre cables eléctricos es la principal hipótesis sobre el origen del incendio, que ha calcinado alrededor de 400 hectáreas de bosque.

Un incendio forestal declarado este domingo en la isla griega de Salamina ha causado al menos dos muertos, mientras otro incendio en la misma isla, muy próxima a Atenas, también se expande con rapidez, informa hoy la prensa griega.

El primer fuego se declaró sobre las 13.45 hora española en la zona de Peristeria, en la punta meridional de la isla, que tiene unos 15 kilómetros de diámetro y se halla separada de Atenas apenas por un brazo de mar de pocos cientos de metros de ancho.

Quince minutos más tarde, otro fuego se expandió en la zona de Selinia, en la parte oriental de la isla, a unos ocho kilómetros de distancia de Peristeria, informa el diario Kathimerini.

Durante la labor de extinción en Peristeria, los bomberos encontraron dos cuerpos sin vida en la zona, de uso residencial y forestal mixto, donde se originó el fuego, acorde a un comunicado de los servicios antiincendio, citado por el diario.

Además, los bomberos trasladaron a centros de atención primaria a cuatro heridos, cuyo estado no reviste gravedad y se ha iniciado la evacuación de los bañistas de esta popular zona de playas.

Varias embarcaciones están disponibles para una posible evacuación de los residentes por mar.

Unos 260 bomberos trabajan en los dos frentes con medio centenar de vehículos, asistidos por diez aviones y ocho helicópteros, según informaron las autoridades griegas.

Los fuertes vientos racheados dificultan la labor de extinción en la isla, con un terreno de boscosas colinas que superan los 300 metros de altura.

Grecia, como otros países europeos, está sufriendo un duro verano a causa de los incendios.

El pasado viernes, los servicios de extinción controlaron el fuego que obligó a evacuar a al menos 446 personas del complejo turístico de Siviri, en la península de Halkidiki, como informaron los medios locales.

Las primeras estimaciones cifraron en 400 las hectáreas de bosque calcinadas, pero solo siete u ocho casas y algunos vehículos han sufrido daños.

La hipótesis que manejan las autoridades es que la caída de un árbol sobre cables del tendido eléctrico pudo provocar el fuego.