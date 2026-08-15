Italia vuelve a cargar contra Sánchez y pide que se fije en Marruecos: "Ahí es donde se originan los problemas"

Las claves

Las claves Generado con IA El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, critica a España y señala a Marruecos como origen de los problemas migratorios. La tensión entre Italia y España aumenta tras la suspensión temporal del acuerdo Schengen y el restablecimiento de controles fronterizos entre ambos países. Marruecos ha frustrado un intento de cruce irregular a Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos, manteniendo la calma en la frontera. Italia defiende sus controles fronterizos y rechaza las amnistías masivas propuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez para regularizar migrantes.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, considera que, en relación con la crisis migratoria de Ceuta, España debería preocuparse por Marruecos y no por Italia, puesto que es aquel país "donde se originan los problemas".



"En lugar de preocuparse por nosotros, España debería preocuparse por Marruecos: ahí es donde se originan los problemas, no en nuestros controles, que sirven al propósito de todos de impedir que inmigrantes ilegales y, peor aún, potenciales terroristas, lleguen a Europa", indica Tajani en una entrevista al diario Corriere della Sera.



Las relaciones entre Italia y España viven un momento de tensión a raíz de la crisis migratoria de Ceuta, ya que el Gobierno de Giorgia Meloni decidió suspender temporalmente el acuerdo Schengen con España y aplicar controles en puertos y aeropuertos a viajeros procedentes del país ibérico por una "cuestión de seguridad" ante la masiva entrada de inmigrantes irregulares.

España, tras exigir sin éxito a Roma el levantamiento de estos controles, respondió con la misma medida suspendiendo el Schengen con Italia y restableciendo controles en los viajes procedentes de territorio italiano.



Preguntado si Italia mantendrá la suspensión del acuerdo comunitario de libre circulación, Tajani dice en la entrevista que "veremos si las alarmas están bien fundadas y luego decidiremos", en aparente alusión a la posibilidad de que vuelva a producirse una entrada masiva de migrantes irregulares en Ceuta este fin de semana.



"Pero sin dramatizar la situación", dice el jefe de la diplomacia italiana, que recuerda que Italia mantiene suspendido el Schengen con Eslovenia desde hace dos años "porque es otra puerta de entrada a Italia y a Europa que está en riesgo".



Respecto al anuncio de que Alemania devolverá a Italia a los inmigrantes ilegales que entraron por las fronteras de este país, Tajani indica que se está debatiendo este tema a la espera de que Europa decida la aplicación del tratado migratorio, pero negó que haya tensiones entre Roma y Berlín por este tema.



"No hay conflicto entre nosotros; tenemos el mismo objetivo: sí a los flujos regulares, incluso a gran escala si es necesario, de trabajadores extranjeros. No a medidas como la de (Pedro) Sánchez sobre amnistías masivas, que incentivan la llegada de personas incluso desesperadas o con malas intenciones", agregó Tajani.

Calma en la frontera

La madrugada y las primeras horas de la mañana de este sábado han transcurrido en la frontera de Ceuta y Melilla con normalidad y calma, pese a la alerta por una nueva entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos, mientras ambos países mantienen desplegados importantes dispositivos de seguridad para evitar que se repita la crisis migratoria registrada a finales de julio.

Sin embargo, las fuerzas de Seguridad de Marruecos frustraron este sábado un intento de cruzar de forma irregular a la ciudad española de Ceuta de cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que se habían ocultado en las afueras de la urbe fronteriza de Fnideq (Castillejos en español).



Fuentes de Seguridad marroquíes indicaron a EFE que el incidente se registró en una zona montañosa, en las afueras de Castillejos y al suroeste de Ceuta. Según las mismas fuentes, los agentes marroquíes dispersaron a los migrantes, que siguen en la zona.



Mientras, el centro urbano de Fnideq (Castillejos) amaneció en calma con la presencia de un importante despliegue policial. Los controles se mantienen en las principales carreteras de acceso a Castillejos, en especial en las procedentes de Tetuán y Tánger.