Tusk descarta que Polonia fuera el objetivo del misil que cayó en su territorio: los socios de la OTAN no lo tienen tan claro

Expertos debaten si se trató de un error técnico o una provocación rusa, en un contexto de creciente inestabilidad y riesgo de escalada en la región.

El misil contenía una gran cantidad de material explosivo y coincidió con una ofensiva aérea rusa de gran escala contra Ucrania, que incluyó 74 misiles y 284 drones.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, descartó que Polonia fuera el objetivo del misil, aunque la OTAN y otros países aliados mantienen dudas sobre la intencionalidad del incidente.

Un misil ruso Kh-101 cayó en la localidad polaca de Tarnawa-Kolonia, cerca de la frontera con Ucrania, provocando una fuerte explosión en una zona agrícola.

Un misil ruso volvió a caer en el este de Polonia. El incidente ocurrió bien entrada la madrugada del jueves en Tarnawa-Kolonia, una inhóspita localidad de la región de Lublin, situada a poco más de 100 kilómetros de la frontera con Ucrania.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el primer ministro polaco Donald Tusk se habían reunido un día antes en Lublin, la capital homónima de la misma provincia. Sólo 50 kilómetros separan el lugar del encuentro y la zona del impacto, dato que Tusk consideró "una coincidencia inusual".

El misil cayó en terreno agrícola, a dos kilómetros de distancia de los edificios residenciales más próximos, y provocó una fuerte explosión. Los agentes de policía desplegados en la zona encontraron un cráter de unos 10 metros de ancho y los restos del misil diseminados.

"Las indicaciones sugieren que se trató de un misil balístico ruso Kh-101, pero queremos estar seguros al 100% sobre el tipo de misil y quién lo lanzó", declaró Tusk poco antes de que el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, escribiera en la red social X que un misil de crucero —que no balístico— ruso Kh-101 había cruzado la frontera con Polonia.

"Sabemos con certeza que estamos ante un misil, no un dron, no un Geran, sino un misil. Lo más probable es que sea un misil con la designación Kh-101", ratificó el portavoz de la Fiscalía Provincial de Lublin, Marcin Kozak. Fue el propio Kozak quien reveló que el artefacto ruso "contenía una cantidad considerable de material explosivo".

Tusk comparece desde la zona afectada junto a sus ministros del Interior y Defensa. Kuba Stezycki Reuters

Tusk aseguró que "no hubo amenaza directa" porque el misil cayó en una zona deshabitada, que las autoridades estaban preparadas para derribarlo si hubiera continuado su vuelo —un caza F-16 polaco despegó tras detectarse el misil, pero le perdió el rastro— y que no había ninguna razón para pensar que el objetivo del ataque fuera Polonia.

Sin embargo, el expresidente del Consejo Europeo reconoció que, además del misil, otro objeto ruso violó la misma noche el espacio aéreo polaco. "Uno de ellos definitivamente lo hizo, porque tenemos sus huellas aquí, y el otro estaba cerca de la frontera polaca, pero fue una señal muy breve, por lo que no tuvo consecuencias asociadas", apuntó.

El primer ministro polaco confesó que el incidente le había llevado a sopesar "lo antes posible la cuestión de un mayor apoyo a Ucrania, en particular la entrega de más misiles para los sistemas Patriot, si surge tal necesidad". Son los interceptores cuya licencia de fabricación Donald Trump comprometió con Zelenski.

No es la primera vez que Polonia, el miembro de la OTAN que más porcentaje del PIB gasta en defensa, sufre en su propio territorio las consecuencias de la guerra en Ucrania. Consecuencias que otros países como Rumanía, Moldavia y los países bálticos también han vivido en los últimos meses.

En noviembre de 2022, la caída de un misil de la defensa aérea ucraniana en el pueblo de Przewodów mató a dos personas, y en septiembre de 2025, una veintena de drones rusos entraron en el espacio aéreo polaco, sin causar víctimas.

El incidente del jueves se enmarca en la ofensiva aérea a gran escala que Rusia lanzó de madrugada contra Ucrania. Las fuerzas rusas utilizaron 74 misiles y 284 drones, y centraron sus ataques en la región de Leópolis, cerca de la frontera con Polonia. Mataron a nueve personas.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lo consideró "otro acto imprudente de Rusia y una peligrosa consecuencia de su guerra contra Ucrania", y el canciller alemán Friedrich Merz valoró que la acción "da testimonio de la imprudencia y la disposición a la escalada por parte de Rusia".

A finales de junio, el servicio de inteligencia de Letonia detectó que Rusia estaba "preparando provocaciones militares contra los países bálticos o Polonia", y Tusk compartió la preocupación. "La situación es muy inestable y se pueden esperar varios tipos de escalada en las próximas semanas y meses", declaró entonces.

Los expertos en defensa dudan de si fue una provocación rusa o fallo del misil. El analista Jarosław Wolski se inclina por esta última opción. "La tasa de fallos de los misiles de crucero se sitúa entre un 15% y más de un 30%, lo que significa que al menos uno de cada cuatro misiles no alcanza su objetivo o sufre una avería en la ruta", escribió en el diario Rzeczpospolita.

"Los misiles rusos lanzados en Siria tenían una tasa de fallos del 27%, y en el primer año de la guerra en Ucrania, del 25%", prosigue Wolski. "Actualmente, la tasa de fallos de los misiles rusos se estima entre el 17% y el 23%, lo que significa que en la práctica uno de cada cinco misiles cae por el camino".

"Es difícil imaginar una señal más clara de que Rusia está escalando el conflicto, y que asume el riesgo de causar destrucción e incluso la muerte de personas en el lado de la OTAN", sostiene, en cambio, el analista Bartosz T. Wieliński en Gazeta Wyborcza. En este sentido, Wieliński señala que el misil "llevaba una cabeza de combate con 400 kg de material explosivo".