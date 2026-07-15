Zelenski cesa a su popular ministro de Defensa, Mijaílo Fédorov, enfrentado a los generales

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente ucraniano Volodímir Zelenski destituyó a su ministro de Defensa, Mijaílo Fédorov, quien será reemplazado por Ígor Klimenko, actual ministro del Interior. El cese de Fédorov se produce tras enfrentamientos con Zelenski y los generales, especialmente por la reforma de movilización y la transformación del Ministerio de Defensa. Fédorov, conocido por modernizar el Ejército y apostar por la tecnología, admitió no haber completado la reforma organizativa bajo estándares de la OTAN. La decisión ha generado protestas y críticas en Ucrania, en medio de una reorganización del Gobierno para fortalecer la posición de Zelenski ante posibles elecciones.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tomó este miércoles la decisión de destituir a su ministro de Defensa, Mijaílo Fédorov, una de las figuras más populares del Gobierno. Su sustituto será el actual ministro del Interior, Ígor Klimenko, un hombre de su máxima confianza, según adelantó el diario Pravda.

Es el movimiento interno de mayor calado desde la caída en desgracia del todopoderoso Andriy Yermak, el antiguo jefe de la oficina del presidente, envuelto en el mayor escándalo de corrupción desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de febrero de 2022.

La noticia del cese de Fédorov había corrido como la pólvora en los mentideros de Kyiv. Eran conocidos sus roces con Zelenski y los generales. El presidente movió ficha de espaldas a un Parlamento donde tiene una amplia mayoría. Los diputados de su partido, Servidor del Pueblo, ni siquiera conocían con antelación sus planes.

Zelenski les explicó que Fédorov había sido incapaz de sacar adelante la reforma de movilización. Lo cierto es que el ministro, de 35 años, es el arquitecto del desarrollo tecnológico del Ejército, y uno de los líderes ucranianos capaces de hacer sombra a un Zelenski que no descarta celebrar elecciones en otoño.

"Ha sido un gran honor servir al pueblo ucraniano en el cargo de ministro de Defensa", declaró este miércoles el ministro saliente de Defensa, que hizo balance de sus seis meses en el cargo.

En su hoja de servicios figuran logros como desconectar el servicio de Starlink a los rusos, modernizar las Fuerzas Armadas y apostar por los drones. Sin embargo, Fédorov hizo autocrítica y admitió que no había conseguido "concluir la transformación organizativa del Ministerio de Defensa bajo los estándares de la OTAN y del sentido común".

"Se puso en marcha la nueva estructura, se despidió a muchas personas y se iniciaron muchos procesos, pero se debió haber despedido con mayor determinación a las personas que frenaban los cambios", manifestó.

Era una crítica directa al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksander Sirski, educado en las escuelas de guerra soviéticas, cuyo manejo del conflicto con Rusia suscita desde hace meses bastante polémica en el interior de Ucrania.

La decisión de Zelenski promete traer cola. Figuras como Dmytro Koziatynskyi, conocido como @deemasseek en la red social X, hicieron un llamado para convocar protestas en Kyiv. "Amigos, es imposible seguir tolerando lo que está sucediendo con nuestro Gobierno", escribió.

"Destituyen al ministro de Defensa en medio de reformas (¡por fin!) eficientes, reemplazándolo por una persona con la que nos podremos olvidar de cualquier tipo de reforma", lamentó el creador de contenido, veterano de los Lobos de Da Vinci, un famoso regimiento de asalto de las Fuerzas Terrestres de Ucrania.

"Nunca venceremos a Rusia mientras en nuestro ejército y en nuestros ministerios reinen la misma naftalina total y la corrupción", sentenció Koziatynskyi, instigador de la última oleada de manifestaciones contra la decisión de Zelenski de desmantelar las agencias anticorrupción. Decisión que hubo de revertir.

El baile de sillas se enmarca en la remodelación del Ejecutivo que Zelenski impulsó la semana pasada para revitalizar las relaciones de Ucrania con Estados Unidos y la Unión Europea, además de engrasar sus relaciones con la Rada Suprema y apuntalar su liderazgo de cara a una posible cita electoral.

El presidente forzó el cese de la primera ministra Yulia Sviridenko, quien llevaba sólo un año a la cabeza del Gobierno, y le ofreció el puesto de embajadora en Washington, en sustitución de Olga Stefanishyna, salpicada por otro caso de corrupción. El principal favorito en las quinielas para suceder a Sviridenko es Sergii Koretskyi, actual director ejecutivo de Naftogaz.