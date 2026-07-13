La Unión Europea vuelve a dividirse con el veto a los productos de los asentamientos israelíes en Cisjordania

Los ministros han encargado a los embajadores seguir trabajando en la propuesta, dejando abierta la posibilidad de una reunión extraordinaria para decidir.

Actualmente, la UE exige el etiquetado diferenciado de estos productos, pero la medida se aplica de forma desigual y es considerada ineficaz.

Cuando está a punto de cumplirse el tercer aniversario del ataque de Hamás contra Israel y de la posterior ofensiva del Gobierno de Benjamin Netanyahu sobre Gaza, la Unión Europea sigue sin ser capaz de articular una posición común que le permita desempeñar un papel relevante en la búsqueda de una salida al conflicto en Oriente Próximo.

En el Consejo de Exteriores celebrado este lunes en Bruselas, los jefes de la diplomacia de los 27 han vuelto a fracasar en el intento de acordar nuevas medidas de presión sobre el Ejecutivo de Netanyahu para poner fin a la violencia en Gaza y Cisjordania. La reunión ha terminado, una vez más, sin ningún resultado concreto.

Ni siquiera el documento de opciones preparado por la Comisión de Ursula von der Leyen, tras la insistente petición de una amplia mayoría de Estados miembros, ha servido para acercar posturas.

En concreto, Bruselas ha propuesto nuevas restricciones a la importación en la UE de productos procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania: ya sea mediante licencias de importación más estrictas, recargos arancelarios o una prohibición total.

Mientras España, Países Bajos o Bélgica reclaman avanzar ya hacia el veto, Alemania se opone e Italia mantiene sus reservas. Por si fuera poco, los ministros de Exteriores han vuelto a enredarse en un debate bizantino sobre la base jurídica de la medida: Madrid y La Haya sostienen que basta una mayoría cualificada por tratarse de política comercial; Berlín y Roma defienden que se requiere unanimidad al considerarla un régimen de sanciones.

Al término de la reunión, la Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha explicado que "prohibir el comercio con los asentamientos fue la medida que cosechó un mayor respaldo entre los Estados miembros".

Los ministros han encargado a los embajadores permanentes de los 27 ante la UE que sigan trabajando en esta iniciativa y no descartan celebrar una reunión extraordinaria en las próximas semanas para tomar una decisión, ha señalado Kallas sin dar más detalles. Tampoco ha aclarado si un eventual veto requeriría unanimidad o mayoría cualificada.

"Desgraciadamente, esta es la situación en la que nos encontramos como Europa: necesitamos tener una posición común y, hasta ahora, no hemos sido capaces de alcanzarla", ha lamentado la jefa de la diplomacia de la UE.

"Me preocupa que estemos en una táctica dilatoria, que estemos debatiendo y debatiendo sin hacer algo para lo que no necesitaríamos realmente ninguna decisión", ha denunciado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

A su juicio, los Veintisiete no tienen más que aplicar la opinión consultiva emitida en 2024 por el Tribunal Internacional de Justicia, que concluye que no debe mantenerse ningún tipo de comercio con productos procedentes de los asentamientos ilegales. "España ya hace mucho tiempo que los ha prohibido", ha subrayado.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, con su campanilla en la reunión de este lunes en Bruselas Unión Europea

En la actualidad, la UE obliga a etiquetar de forma diferenciada los productos procedentes de los asentamientos israelíes, que quedan excluidos de las ventajas comerciales previstas en el Acuerdo de Asociación con Israel. Sin embargo, la propia Kallas ha reconocido que esta política se aplica de forma desigual y ha demostrado ser ineficaz.

Albares sostiene que el bloque comunitario debe aumentar cuanto antes la presión sobre Netanyahu porque la segunda fase del plan de paz impulsado por Donald Trump está "completamente paralizada", mientras "la violencia sigue en Gaza y también en Líbano".

"No podemos permitir que en Oriente Medio se instaure una guerra perpetua ni que la única forma que tenga Israel de relacionarse con los pueblos y países de la región sea a través de la guerra. Europa tiene que alzar su voz", ha reclamado, sin éxito.

En contraste, el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, apuesta por la prudencia para mantener abiertos todos los canales de diálogo con Israel y evitar cualquier decisión que se interprete como una interferencia en la campaña electoral para los comicios de finales de octubre.

"Esperamos que el Gobierno israelí actúe con firmeza y determinación contra los colonos que recurren a la violencia. Esa es una posición común de toda la UE. Debemos confiar en que las conversaciones con el Gobierno israelí sean eficaces, a pesar de la campaña electoral que se desarrolla en Israel", defiende Wadephul.

Los ministros de Exteriores de la UE, durante la reunión de este lunes en Bruselas Unión Europea

Por su parte, el jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, ha evitado cerrar la puerta a restricciones sobre los productos procedentes de los asentamientos israelíes, aunque ha condicionado cualquier respaldo a la propuesta legislativa concreta que presente Bruselas y a que esta se apruebe por unanimidad.

"Observamos esta propuesta con interés, la evaluaremos y, cuando llegue el momento de decidir, comunicaremos nuestra posición", ha dicho Tajani.

Al mismo tiempo, Tajani ha lamentado que la UE siga sin lograr un acuerdo para incluir en su lista de sanciones al ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, por el trato dispensado a ciudadanos italianos y de otros Estados miembros detenidos tras sumarse a la flotilla que intentó llevar ayuda a Gaza. Una decisión que, de nuevo, ha encallado por la exigencia de unanimidad.