Arde el histórico bosque de Fontainebleau, a las puertas de París: un fuego "intencionado" calcina más de 800 hectáreas

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio intencionado ha arrasado más de 800 hectáreas del histórico bosque de Fontainebleau, a solo 70 km de París. Se han detectado diez focos de fuego en un perímetro de mil metros y dos puntos de origen a ambos lados de la autopista A6. Más de 500 profesionales, aviones cisterna y helicópteros trabajan para controlar el fuego, que ya ha obligado a evacuar a unas 900 personas. El incendio afecta a un 5% del bosque, ha provocado el cierre parcial de la autopista París-Lyon y se ve agravado por una ola de calor y fuertes vientos.

Las llamas arrasan ya más de 800 hectáreas del histórico bosque de Fontainebleau, al sur de París.

El incendio se produjo el domingo, a apenas 70 kilómetros de la capital francesa, junto a la autopista A6. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha afirmado que se trate de una acción intencionada, ya que se han encontrado "diez focos de incendio en un perímetro de mil metros, además de dos puntos de origen a ambos lados de la autopista".

El Gobierno francés ha desplegado en la zona a más de 500 profesionales, dos aviones cisterna Canadair, dos aeronaves Dash 8 y tres helicópteros bombarderos de agua para intentar rescatar un espacio natural histórico. El bosque alberga uno de los palacios más importantes y fue pabellón de caza y residencia de otoño de monarcas galos.

@CNEWS 🚨🚨🚨Voici quelques photos du feu, et une video vraiment impressionnantes ! 🔥 #Fontainebleau

Notre amie @tkgirl45 nous a fourni ses photos pour que nous puissions nous rendre compte de l’ampleur de la situation.

🚨👨🚒🚒⚠️ 🚨👨🚒🚒⚠️ 🚨👨🚒🚒⚠️ pic.twitter.com/TlkcxzxQg8 — ✞✟† 🅰️d Vitam 🐓🪢 (@Ad_Vitam44_) July 13, 2026

"Tenemos la esperanza de poder contener el incendio hoy mismo, aunque las labores para extinguirlo por completo podrían prolongarse durante varios días, e incluso semanas", ha calculado el ministro. Además, ha señalado que el área calcinada representa ya el 5% de la superficie total forestal.

El incendio obligó a evacuar de forma preventiva a unas 900 personas que residían principalmente en viviendas situadas en el límite del bosque. No se han registrado víctimas ni daños en las zonas habitadas.

🚨Dans le cadre des incendies du sud #seineetmarne, deux canadair s'apprêtent à écoper dans la Seine entre Chartrettes et Bois-le-Roi.

📲Un message #FRALERT envoyé sur tous les téléphones portables bornant dans ces zones d'ici quelques minutes avant l'arrivée des moyens aériens pic.twitter.com/BKDxtOQ29o — Préfet de Seine-et-Marne (@Prefet77) July 13, 2026

La autopista, que conecta París con Lyon y el sur del país, se encuentra parcialmente cerrada en una jornada en la que se esperan grandes desplazamientos por el festivo nacional del 14 de julio.

En contra de los trabajos de extinción juegan los vientos cálidos y una ola de calor que se extiende por todo el país y Europa occidental y 37 departamentos en alerta roja por temperaturas extremas, incluida París.

Une nouvelle fois, je tiens à saluer l’engagement exemplaire de nos sapeurs-pompiers, pilotes de la sécurité civile, mobilisés sans relâche depuis cet après-midi face aux nombreux feux de végétation et de forêt, notamment en Seine-et-Marne, dans le Lot-et-Garonne, le… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) July 12, 2026

Es la primera vez que se han desplazado aviones cisterna del sur del país a la región de Île-de-France. Se ha advertido a los residentes de que recogerán agua del Sena para sofocar las llamas.