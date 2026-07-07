Nigel Farage dimite como diputado en "protesta" por las acusaciones de ocultar al Parlamento su enriquecimiento

Las claves

Las claves Generado con IA Nigel Farage, líder de Reform UK, dimite como diputado en protesta por las acusaciones de ocultar una donación millonaria ante el Parlamento. La donación de 5 millones de libras, realizada por el magnate Christopher Harborne, está siendo investigada por el organismo de control electoral británico. Farage forzará una elección parcial en su circunscripción de Clacton-on-Sea para presentarse de nuevo y reafirmar su apoyo popular. Reform UK fue el gran triunfador en las recientes elecciones municipales y regionales, arrebatando numerosos concejales al laborismo.

El político británico Nigel Farage, líder del partido populista de derechas Reform UK, anunció este martes su dimisión como diputado, con el objetivo de presentarse de nuevo a las elecciones parciales en su circunscripción y reafirmar su apoyo en las urnas tras los escándalos sobre financiación.

El organismo de control electoral del Reino Unido investiga la donación de 5 millones de libras -más de 5,7 millones de euros- que el multimillonario de la tecnología Christopher Harborne realizó a Nigel Farage, líder del partido populista Reform UK, antes de las últimas elecciones generales.

"No he hecho nada malo", declaró Farage en una comparecencia en vídeo en la que no aceptó preguntas. "Enriquecerse no es un delito".

Al dimitir como diputado por la circunscripción de Clacton-on-Sea, donde salió elegido en 2024, forzará una elección a la que pretende volver a presentarse. "He decidido que los votantes deben ser los jueces de mis actos", proclamó.

"Pondré mi nombre por delante para presentarme a estas elecciones. Seguiré luchando para ganar. Seguiré luchando para continuar la revolución política que Reform ha comenzado".

La donación por la que se le investiga no fue declarada ante el Parlamento. Farage afirmó que el deseo de Harborne es que se utilizase para garantizar su seguridad.

Por ley, todos los parlamentarios deben declarar las dádivas por valor de más de 300 libras durante los 12 meses anteriores a su elección. Farage considera sin embargo que este organismo está actuando "políticamente".

Reform UK ha sostenido hasta ahora que el dinero fue un regalo y que el líder del partido no había decidido en aquél momento si se presentaría o no como diputado.

Los portavoces del partido han insistido en que Farage no era miembro del Parlamento en el momento de recibir el regalo y no lo utilizó para hacer campaña.

Farage se comprometió a presentarse a las elecciones de 2029 a principios de junio. En las elecciones municipales y regionales de la semana pasada, su formación fue la gran triunfadora.

El laborismo del primer ministro Keir Starmer perdió 1.496 concejales en municipios ingleses, casi los mismos que ganó Reform UK (1.451 nuevos asientos).

Starmer perdió además 35 escaños en las autonómicas de Gales (Reform ganó 34) y quedó empatado con el partido populista en número de escaños en Escocia.

Estas crisis le llevaron a renunciar a continuar como primer ministro a partir de otoño.

"Reform UK no solo lidera los sondeos de opinión, sino que se ha mostrado capaz de convertir ese apoyo en votos de verdad el día de las elecciones", explicó a EFE la analista Sara Hobolt, de la London School of Economics (LSE).