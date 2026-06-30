El aire acondicionado entra en campaña en Francia: Le Pen reclama "climatizar en masa" y Melénchon la llama "ignorante"

París y otras ciudades adoptan medidas para climatizar espacios públicos, y el debate se extiende a nivel europeo sobre cómo adaptarse a las olas de calor.

El uso del aire acondicionado en hogares franceses crece, pero la mayoría de la población lo percibe como perjudicial para el medio ambiente.

Marine Le Pen propone invertir 20.000 millones de euros para climatizar masivamente escuelas, hospitales y residencias, mientras que Jean-Luc Mélenchon critica la medida por ser poco ecológica.

La ola de calor histórica en Francia ha provocado un aumento de muertes y ha intensificado el debate político sobre el uso del aire acondicionado.

La histórica ola de calor que azota Europa, llevando al continente a su temperatura más elevada para la época desde que existen registros, ha disparado la mortalidad en Francia. El último fin de semana ha registrado 1.000 muertes atribuibles al calor. En agosto de 2003, el peor episodio hasta la fecha, murieron 15.000 personas.

El aumento progresivo de las temperaturas está popularizando el uso del aire acondicionado en el país. Un estudio de la Agencia para la Transición Ecológica, Ademe, estima que los hogares franceses con climatización han pasado del 18% en 2023 a más del 24% en 2025.

Paradójicamente, ocho de cada diez franceses consideran negativamente la climatización como "poco respetuosa" con el medio ambiente, según una encuesta de Ipsos. Este contraste ha terminado convirtiendo la 'clim', como popularmente se la conoce, en debate político entre los candidatos que aspiran a la presidencia en 2027.

La abanderada de la refrigeración artificial es la Agrupación Nacional (RN) de la ultraderechista Marine Le Pen, que apuesta por la "climatización generalizada" del país. Su partido trabaja en un plan contra el calor que pretende invertir 20.000 millones de euros en caso de que llegue al Palacio del Elíseo en 2027.

Aunque el futuro político de Le Pen depende de la sentencia en apelación que dictará un tribunal el próximo 7 de julio sobre su condena a cinco años de inhabilitación por malversación de fondos del Parlamento Europeo (PE). Sin embargo, RN es el principal partido que tiene garantizado llegar a la segunda vuelta de las presidenciales, con la candidata o con su delfín Jordan Bardella.

Marine Le Pen y Jordan Bardella, de Rassemblement National (RN)

Le Pen plantea instalar 20 millones de nuevos aparatos de aire acondicionado, en especial en escuelas, que carecen en un 95% de esta equipación, así como en hospitales públicos y residencias de ancianos. "Es absurdo dejar que las personas se mueran de calor", clama la candidata de extrema derecha.

En el extremo opuesto se encuentra la extrema izquierda de La Francia Insumisa (LFI). Su líder, Jean-Luc Mélenchon, ha tachado a Le Pen de "ignorante" por proponer medidas que causan más daños que soluciones. "Climatizarlo todo aumenta el daño ecológico", denuncia, en referencia al consumo energético y al efecto invernadero.

Mélenchon, que podría hacer frente a Le Pen o Bardella en la segunda vuelta de las presidenciales de 2027, apuesta por construir con materiales que sirvan como aislantes naturales. También apuesta por los sistemas de frío urbano, mediante los que se hace circular por tuberías el agua de ríos cercanos para reducir la temperatura de un núcleo de población.

Una joven se protege del sol en el Trocadero de París. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Incluso los verdes aceptan la climatización

París es la ciudad más grande de Francia y la que sufre el peor efecto de 'isla de calor', al atrapar el hormigón y el asfalto la radiación térmica. Su alcalde, el socialista Emmanuel Grégoire, ha anunciado la instalación de 1.200 aparatos de aire acondicionado en unas 600 escuelas para hacer frente al tórrido fin de curso.

Esto se interpreta como un giro dentro de las corrientes progresistas, ya que Grégoire se manifiesta "por principio" contrario a 'la clim'. E incluso los Ecologistas lo celebran. Su líder, Marine Tondelier, ha reconocido que hay "lugares en los que el aire acondicionado es imprescindible", aunque insiste en que es sólo una de múltiples medidas para hacer frente a la crisis climática.

Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia Insumisa.

Desde el Gobierno, sin embargo, mantienen la ambigüedad. "Es absurdo oponerse al aire acondicionado por dogmatismo, pero no podemos considerarlo el alfa y el omega de la adaptación al cambio climático", zanjó el ministro delegado encargado de la Transición Ecológica, Mathieu Lefèvre, en la emisora RMC.

La división entre la Francia de los ventiladores y la del aire acondicionado tiene base política, informa Antonio Torres del Cerro en EFE. El diputado ultraderechista Matthias Renault citó un sondeo con el que buscaba denunciar "el dogmatismo" de la izquierda. "La mitad de los franceses se sienten culpables por poner el aire acondicionado", lamentó.

Aprender de España

La ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz, ha invitado a "un viaje de estudios" a su homólogo francés, Jean-Pierre Farandou, que vendrá acompañado de representantes de la patronal y sindicatos para conocer la normativa laboral ante las olas de calor que existe en España.

En particular, el ministro francés está interesado en conocer el modelo según el que se fijan las condiciones para suspender el trabajo por el calor mediante los convenios colectivos, en lugar de imponer reglas idénticas en todo el país y para todos los sectores.

"Hay que ir [a España] para entender cómo funciona su sistema, cómo se han tomado las decisiones en base a los convenios, qué resultados obtienen y si están satisfechos. Estamos en Europa, aprovechemos", propuso Farandou, que destacó sus "buenas relaciones" con Díaz.

Una joven se protege con una sombrilla al cruzar frente a Notre Dame, París. REUTERS/Tom Nicholson

Sin embargo, el ministro no apoya la idea propuesta por los Ecologistas de establecer un 'permiso climático' de hasta cinco días, aunque se inspira en la legislación española. Según Farandou, Díaz le explicó que "se creó para las inundaciones de Valencia en el otoño de 2024, para cubrir jurídicamente a los que no podían salir de casa".

Bruselas admite que hay que discutirlo

La Comisión Europea no descarta que el aire acondicionado y la refrigeración de edificios terminen siendo debatidos en las instituciones. "Hemos visto que la ola de calor de la última semana, sin precedentes en Europa, ha dejado fallecimientos, tragedias y probablemente pérdidas prematuras de vidas", declaró la portavoz jefa de la Comisión Europea, Paula Pinho.

Sin embargo, la Comisión ha evitado fijar una posición concreta sobre el papel de la climatización en la mitigación de las temperaturas extremas. Pinho señaló que, por ahora, la refrigeración de viviendas, oficinas y edificios públicos se integra en una discusión más amplia sobre adaptación climática, eficiencia energética y renovación del parque inmobiliario europeo.

"Estamos básicamente viviendo la crisis climática en este momento. El infierno de la semana pasada fue probablemente el inicio de la fiesta del verano. No excluimos que el tema se discuta a nivel europeo y tomaremos medidas a medida que nos lo indiquen nuestros Estados miembros", declaró la portavoz de Medioambiente, Clima y Energía, Anna-Kaisa Itkonen.