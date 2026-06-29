Polonia despoja a Zelenski de su mayor distinción por ensalzar a un grupo acusado de genocidio en la Segunda Guerra Mundial

La retirada del reconocimiento refleja el deterioro en las relaciones entre Polonia y Ucrania, pese al apoyo previo y la cooperación frente a la agresión rusa.

Zelenski defendió su gesto como un homenaje a héroes nacionales ucranianos, mientras que el primer ministro polaco Donald Tusk intentó rebajar la tensión, advirtiendo que el conflicto beneficia a Rusia.

El presidente polaco Karol Nawrocki criticó la decisión de Zelenski de nombrar una unidad militar como "Héroes de la UPA", lo que generó malestar en la sociedad polaca y entre figuras destacadas como Lech Wałęsa.

Polonia ha retirado a Volodímir Zelenski la Orden del Águila Blanca por homenajear al Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), acusado de genocidio de polacos durante la Segunda Guerra Mundial.

Las relaciones entre Varsovia y Kyiv no atraviesan su mejor momento. Volodímir Zelenski reavivó la disputa cuando bautizó a una unidad de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania como "Héroes de la UPA", en conmemoración del Ejército Insurgente Ucraniano. Reminiscencias históricas que soliviantaron a los sectores más nacionalistas (y a los no tan nacionalistas) de Polonia, entre los que figura el presidente Karol Nawrocki.

Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, la UPA combatió contra el Ejército Rojo y colaboró durante un tiempo con los invasores nazis con la intención de fundar un Estado ucraniano independiente. Les acompaña la vitola de héroes.

Desde Varsovia, la percepción es algo distinta. Los historiadores polacos, un gremio del que forma parte el propio Nawrocki, exdirector del Museo de la Segunda Guerra Mundial, con sede en su Gdansk natal, consideran a los combatientes de la UPA como los autores del genocidio contra los polacos étnicos que habitaban la región de Volinia, un territorio bajo control ucraniano.

Los historiadores cifran en 100.000 el número de víctimas que la UPA dejó a su paso entre 1943 y 1945, y denuncian que las masacres tenían el objetivo de impedir que un futuro Estado polaco reclamara la soberanía de estas zonas de mayoría ucraniana que habían formado parte de Polonia en el periodo de entreguerras.

Zelenski no tuvo en cuenta las sensibilidades que podía herir en el país vecino cuando decidió honrar a sus propios héroes nacionales. Por eso, Nawrocki le retiró la Orden del Águila Blanca con la que le había condecorado su predecesor en el cargo, Andrzej Duda, un líder que, como él, recibió el respaldo institucional del partido ultranacionalista Ley y Justicia (PiS).

"Para la inmensa mayoría de la sociedad polaca, la UPA sigue siendo, ante todo, una formación responsable de los brutales crímenes cometidos contra ciudadanos de la República de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial", argumentó Nawrocki. "Por eso, la decisión de las autoridades ucranianas de glorificar a la UPA no solo es escandalosa, sino también incomprensible y profundamente decepcionante".

"Creíamos que la Orden del Águila Blanca, otorgada en 2023, estaba destinada al pueblo ucraniano y a nuestro ejército. Eso fue lo que se dijo entonces. Hoy he enviado la orden de vuelta al presidente de Polonia", respondió Zelenski, que cuestionó la decisión remontándose a los precedentes más polémicos: "Si se considera que este símbolo especial puede seguir perteneciendo a Catalina II, Benito Mussolini y Gerhard Schröder, entonces nosotros en Ucrania no vamos a discutirlo".

Enfrentado con Nawrocki, que veta su agenda de reformas internas, el primer ministro polaco Donald Tusk trató de rebajar la tensión. "El conflicto entre Polonia y Ucrania alegra a Putin y conmociona a nuestros aliados", escribió el expresidente del Consejo Europeo en la red social X.

De hecho, el propio Zelenski declaró que Nawrocki estaba "luchando por la posición de su partido" para rivalizar con Tusk. "No tenemos nada que ver con esto, es un asunto interno suyo", remató. En la misma línea se expresó su ministro de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga, que lamentó que "sólo Moscú" sacara rédito del "error estratégico" de Nawrocki.

Lo cierto es que el gesto de Zelenski molestó a figuras de la talla de Lech Wałęsa, líder del Sindicato Solidaridad, Premio Nobel de la Paz y dueño de la Orden del Águila Blanca. Y no sólo a los representantes de la extrema derecha nacionalista polaca

En 2023, Duda otorgó a Zelenski la más alta condecoración del Estado Polaco "en reconocimiento a sus destacados méritos en el fortalecimiento de las relaciones amistosas e integrales entre Polonia y Ucrania", así como "por desarrollar la cooperación en favor de la democracia, la paz y la seguridad en Europa y por su firmeza en la defensa de los derechos humanos inalienables".

Los argumentos para conceder a Zelenski la máxima distinción del Estado polaco siguen vigentes, sostiene el columnista Jacek Nizinkiewicz en el diario polaco Rzeczpospolita, que recuerda que "la actitud de Ucrania hacia la UPA era entonces la misma que es hoy". Nawrocki no consigue nada rasgándose las vestiduras, porque Zelenski no planea renombrar a la unidad "Héroes de la UPA".

De hecho, el presidente ucraniano decidió ausentarse de la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania organizada el pasado jueves en Gdansk, la ciudad natal de Nawrocki. Prefirió evitar que la disputa diplomática eclipsara la cita.