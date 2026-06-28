Al menos 11 muertos al estrellarse una avioneta con un grupo de paracaidistas en Nancy, al este de Francia

Las claves

Las claves Generado con IA Al menos 11 personas han muerto tras estrellarse una avioneta con un grupo de paracaidistas cerca de Nancy, al este de Francia. Entre las víctimas se encuentran cinco monitores, cinco alumnos y el piloto, según medios locales. El accidente ocurrió cerca de un supermercado en Tomblaine, poco después de despegar del aeródromo de Nancy-Essey. La fiscalía y la brigada de gendarmería de transporte aéreo han iniciado una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

Once personas han fallecido este domingo al estrellarse la avioneta en la que viajaban para hacer paracaidismo en las afueras de la ciudad de Nancy, en el este de Francia, según informaron las autoridades locales.



El prefecto del departamento, Yves Seguy, confirmó a la prensa que "en este momento" hay 11 víctimas mortales, sin que haya habido "efectos colaterales" del siniestro.



Según el medio local L'Est Republicain, los fallecidos son cinco monitores, cinco alumnos y el piloto. De acuerdo con el mismo medio, el aparato accidentado es un "Pilatus" matriculado en Alemania, utilizado comúnmente para saltos en paracaídas. Se desconocen, de momento, las causas del siniestro.



En un mensaje publicado en las redes sociales, la prefectura de Meurthe y Mosela confirmó que en el accidente se había visto involucrado "un avión civil que había despegado del aeródromo de Nancy-Essey".

El siniestro ocurrió hacia las 11:00 horas (09.00 GMT), cerca de un supermercado en Tomblaine, en una carretera colindante con la zona comercial.

El fiscal adjunto, Amaury Lacote, anunció que la Fiscalía se ha puesto en contacto con el servicio de identificación forense, en colaboración con la brigada de gendarmería de transporte aéreo de Nancy-Metz, para "iniciar la investigación".

Tras el accidente del avión se ha producido un apagón generalizado en la zona del siniestro.

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