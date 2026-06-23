Putin acusa a Ucrania de "agitar a la sociedad" de Rusia con sus ataques con drones mientras ordena racionar el combustible

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión con graduados de instituciones de educación superior del Ministerio de Defensa en Moscú. Gavriil Grigorov Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Putin acusa a Ucrania de intentar desestabilizar la sociedad rusa mediante ataques con drones a infraestructuras civiles y energéticas. Los ataques ucranianos han provocado restricciones en la venta de combustible y subidas de precios en varias regiones rusas, incluida Crimea ocupada. Putin se muestra dispuesto a negociar la paz con Ucrania retomando los acuerdos alcanzados en Estambul en 2022, que exigían neutralidad ucraniana y reformas constitucionales. El Kremlin abandona la propuesta de Anchorage, que implicaba intercambiar paz por territorios, y vuelve a priorizar el marco de Estambul para las negociaciones.

Lejos de convencer a Vladímir Putin de la necesidad de negociar el final de la guerra, los ataques con drones ucranianos en Moscú, San Petersburgo y otras regiones del interior del país sacaron este martes su versión más hostil. "Estos drones, estos ataques contra infraestructuras civiles, ¿para qué son? Pues para agitar a la sociedad", denunció el presidente ruso desde los pasillos del Kremlin.

"Y lo que ocurre en el frente lo dejan fuera de la ecuación, pero allí nuestros chicos están golpeando cada día, cada santo día. Llegaremos hasta donde sea necesario", remató Putin, que instó a sus ministros a adoptar medidas adicionales para paliar los efectos de los ataques aéreos ucranianos, que tienen como objetivo instalaciones militares, refinerías de petróleo y otras infraestructuras energéticas.

Los golpes de Kyiv fueron precisos. Han sido varias las regiones rusas que se han visto obligadas a anunciar restricciones en la venta de combustible, aumentos de los precios de los productos petrolíferos y largas colas en las gasolineras. Una de las más afectadas es la Crimea ocupada, cuyo gobernador, Mijaíl Razvozháyev, forzó el cierre del transporte público a las 22:00 horas, y de grandes tiendas y cafés a las 20:00 horas.

"Estamos utilizando reservas que no se habían aprovechado previamente y también estamos fomentando un aumento de suministros adicionales al mercado interno", aseguró este martes el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, que confirmó que el Gobierno estaba valorando prohibir las exportaciones de diésel y recordó que sigue vigente en el país la prohibición de exportar queroseno y gasolina.

Capitulación

En paralelo, Putin se abrió este martes a negociar la paz con Ucrania "sobre la base de los acuerdos alcanzados en Estambul". El presidente ruso hacía referencia a la primera ronda de contactos diplomáticos directos que Kyiv y Moscú mantuvieron desde el inicio de la invasión a gran escala de febrero de 2022.

"[Rusia] está preparada para hacerlo sobre la base de los acuerdos que se alcanzaron en Estambul y que, recuerdo, fueron rubricados entonces por la delegación ucraniana; es decir, todo les parecía aceptable", declaró Putin durante una reunión virtual con sus ministros.

Las negociaciones, que comenzaron en marzo de ese mismo año gracias a la mediación de la Turquía de Recep Tayyip Erdoğan, arrojaron un documento inconcluso conocido como el Protocolo de Estambul, que esbozaba algunas de las condiciones de Putin para detener la denominada "operación militar especial" en Ucrania.

Putin: "Russia is ready for peace talks with Ukraine on the basis of the agreements reached back in Istanbul. I see no reason for us to deviate from these agreements."



By Istanbul agreements he effectively means Ukraine's capitulation. pic.twitter.com/JqqZiWY2zl — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 23, 2026

El borrador, cuyo contenido filtró dos años después The New York Times, contemplaba que Rusia fuera considerada un Estado "garante" neutral de la seguridad de Ucrania junto con los demás miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

También forzaba a Ucrania a eliminar de su Constitución el objetivo de adhesión a la OTAN, así como a incorporar una cláusula de neutralidad que le prohibiera ingresar en alianzas militares, firmar acuerdos militares o albergar tropas extranjeras, instructores o sistemas de armas en su territorio.

Otra de las reformas constitucionales que Kyiv debía emprender en el marco del acuerdo era otorgar al ruso el estatus de lengua oficial del Estado en igualdad con el ucraniano y modificar diversas leyes internas, incluidas las relativas a la descomunización.

Las negociaciones comenzaron cuando las tropas rusas avanzaban sobre Kyiv y sobre amplias zonas del noreste, este y sur de Ucrania. Las partes se sentaron meses antes de que las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaran las contraofensivas que recuperaron parte de las regiones de Járkov y Jersón.

Putin sabe que Volodímir Zelenski no aceptará ese marco, que a punto estuvo de concretarse, porque ignora la situación actual. Desde entonces, Ucrania ha conseguido recuperar alrededor del 50 % del territorio que ocuparon las tropas rusas desde 2022, y ha frenado en gran medida los avances territoriales del invasor.

Kremlinólogos como Oleg Ignatov, analista principal para Rusia del Crisis Group, sostienen que la propuesta de Putin "significa que no está cambiando su postura sobre las negociaciones con Ucrania y Occidente, a pesar de los intentos de Ucrania de presionarlo mediante ataques de largo alcance".

Y, sin embargo, sus declaraciones constatan un cambio de estrategia del Kremlin. El presidente ruso y su entorno más próximo habían pedido negociar la paz "sobre la base de Anchorage", que hacía referencia a la cumbre que Putin y Donald Trump mantuvieron en agosto del año pasado en Alaska.

El marco de Anchorage consiste, según lo acordado entonces entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, en el intercambio de paz por territorios. En concreto, detener los ataques a cambio de obtener la soberanía de los territorios ocupados. Algo menos ambicioso que el borrador de Estambul.