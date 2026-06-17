Putin responde a la presión del G7 y Zelenski: cita a los enviados de Trump en Moscú tras la firma del acuerdo con Irán

Witkoff y Kushner han jugado un papel clave en las negociaciones con Irán, imponiendo su postura en la administración de Trump.

El Kremlin quiere recuperar la atención de Donald Trump. El asesor ruso Yuri Ushakov, hombre de la máxima confianza de Vladímir Putin, invitó este martes a los emisarios del inquilino de la Casa Blanca a visitar Moscú después de firmar el acuerdo de paz con Irán. El Ministerio de Exteriores de Suiza confirmó que la ceremonia se celebrará este viernes en el complejo de Bürgenstock, un lujoso resort de montaña con vistas al lago de Lucerna.

Ushakov se da de plazo hasta entonces para traer de vuelta a los enviados especiales de Trump. "Esperamos que, después de que se firme el acuerdo o memorando el viernes, se abra la posibilidad de que dos representantes bien conocidos por nosotros viajen a Moscú para reunirse con nuestro líder", comentó el consejero áulico de Putin en declaraciones recogidas por la agencia estatal TASS.

Ushakov mencionó expresamente al inversor inmobiliario neoyorquino Steve Witkoff y al empresario Jared Kushner, un tándem diplomático poco ortodoxo que desde diciembre se ha reunido hasta en dos ocasiones con el presidente ruso. Witkoff realizó con anterioridad otras seis visitas en solitario a Moscú, sin arrancar una sola concesión a sus interlocutores. En este tiempo, ninguno de los dos se ha dejado caer por Kyiv.

Witkoff y Kushner vienen de jugar un papel clave en las negociaciones con Irán. Consiguieron mantener abierto el canal de comunicación con Teherán, viajaron a Islamabad junto con el vicepresidente JD Vance para negociar y respaldaron un memorando que no contaba con el visto bueno del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Al final, impusieron su postura en el seno de la Administración, una prueba más de su ascendente sobre Trump.

El G7, confiado

El asesor de Putin aclaró este martes que "nadie" se había "acercado a nosotros" con la propuesta de celebrar una cumbre con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Ni siquiera Trump, que recibió de buen grado la carta abierta en la que Zelenski le proponía organizar un cara a cara en un país neutral "como Suiza, Turquía o algún país del mundo árabe" y que Putin consideró una afrenta personal.

Ushakov evitó vaticinar el resultado de la cumbre del G7 que se celebra esta semana en la localidad francesa de Évian-les-Bains. Allí, los líderes europeos agasajan a Trump para implicarle en las negociaciones con el Kremlin. En Kyiv y en el resto de las cancillerías europeas esperan que, enterrado el hacha de guerra con Irán, el mandatario estadounidense se arremangue ahora para desbloquear el proceso en Ucrania.

El propio Trump aseguró que Rusia "debería llegar a un acuerdo" para poner fin a la guerra. "Rusia ha perdido una cantidad enorme de personas, y lo mismo ha ocurrido con Ucrania... Hablé con el presidente Putin el domingo, y es más o menos lo mismo: siguen adelante, luchando, perdiendo soldados... no ha ocurrido nada parecido desde la Segunda Guerra Mundial", declaró en presencia de Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Catar.

Unas horas antes, el inquilino de la Casa Blanca había mantenido un encuentro cara a cara con Zelenski que no estaba en la agenda. "Fue muy positivo sobre su capacidad para ayudarnos", aseguró el presidente ucraniano, que reforzó el optimismo que mostraron los líderes del G7.

"Lo encontré muy cooperativo y también vi que escuchaba con mucha atención", aseguró en tono confiado el canciller alemán, Friedrich Merz. "Y, en ese sentido, me da una cierta dosis de optimismo que nosotros, europeos y estadounidenses, estemos haciendo ahora todo lo posible juntos para terminar esta guerra".

"La marea está cambiando, tal como esperábamos, en esta guerra, y eso forma parte de lo que acabamos de debatir", añadió el primer ministro canadiense, Mark Carney. En el mismo sentido se expresó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presente en la cita: "El desgaste de Rusia es cada vez más evidente. Es el momento de redoblar nuestro apoyo".