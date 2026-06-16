Francia, Alemania, Italia y Reino Unido impulsan la misión para reabrir Ormuz tras el acuerdo y España evita comprometerse

Pedro Sánchez celebra el acuerdo, denuncia los daños del conflicto y reitera la importancia de garantizar la libertad de navegación en Ormuz.

Las potencias europeas condicionan el levantamiento de sanciones a Irán a que renuncie de forma verificable a la bomba atómica.

España se mantiene al margen de la misión y evita comprometerse a enviar buques, calificando la decisión como prematura.

Francia, Alemania, Italia y Reino Unido impulsan una misión naval defensiva para reabrir el estrecho de Ormuz tras el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán.

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a quedar al margen de la respuesta articulada por las principales potencias europeas tras el principio de acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

Mientras Reino Unido, Francia, Italia y Alemania promueven una misión naval "estrictamente defensiva e independiente" en el estrecho de Ormuz -paso estratégico por el que circula el 20% del petróleo y el gas que se comercian en el mundo-, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha evitado aclarar si España estaría dispuesta a enviar buques y ha zanjado el debate calificándolo de prematuro.

En una declaración conjunta difundida nada más conocerse el pacto entre Donald Trump y el régimen de Teherán, Londres, París, Roma y Berlín subrayan que "la reapertura urgente del estrecho de Ormuz, con una libertad de navegación incondicional y sin restricciones, es indispensable".

"Nos comprometemos a contribuir a ese objetivo -de acuerdo con nuestras respectivas exigencias constitucionales-, incluso mediante una misión estrictamente defensiva e independiente destinada a garantizar la seguridad del tráfico comercial y realizar operaciones de desminado", señala el comunicado conjunto, al que España, que es la quinta potencia de la UE, no se ha sumado.

Las cuatro grandes potencias europeas se declaran además dispuestas a levantar las sanciones a Irán si el régimen de Teherán adopta medidas "claras y verificables" que acrediten su renuncia a la bomba atómica.

"Trabajaremos intensamente con Estados Unidos, Irán y los socios regionales para aprovechar esta oportunidad, mantener el impulso y alcanzar una solución diplomática duradera", añade la declaración.

En una entrevista en TF1, Emmanuel Macron ha dicho que la misión liderada por Francia y Reino Unido está preparada para desplegarse en Ormuz de inmediato si el acuerdo entre Washington y Teherán se consolida y ha citado también a Italia y Países Bajos como posibles participantes.

"En un horizonte de 2 a 3 días, el portaaviones Charles de Gaulle puede estar en la zona. Desde mañana, podemos disponer de aviones para una primera misión de vigilancia", asegura el presidente francés.

A su llegada al Consejo de Exteriores de la UE que se celebra este lunes en Luxemburgo, Albares ha insistido también en que el acuerdo "tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz, que tiene que ser en todo momento segura, libre y sin ningún tipo de cargo económico".

¿Está dispuesto el Gobierno a enviar algún barco a Ormuz para garantizar esa libertad de navegación? "Estamos en una fase muy incipiente, acabamos de recibir la noticia. (...) No avancemos; es suficiente con consolidar este acuerdo en estos momentos. Ya llegará el momento de analizar todo lo demás", ha respondido.

Sin embargo, Albares sí ha concretado otras aportaciones que, a su juicio, podría hacer la UE para afianzar el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. En particular, el jefe de la diplomacia española propone que la Unión despliegue una misión "fuerte y robusta" para garantizar la "soberanía e integridad territorial del Líbano", asumiendo el relevo de la ONU.

Por su parte, el presidente del Gobierno ha publicado un mensaje en la red social X en el que da la bienvenida al acuerdo, aunque vuelve a criticar a Estados Unidos e Israel -sin mencionarlos expresamente- por haber desencadenado la guerra: "Celebremos. Pero no olvidemos".

Más de 7.400 muertos, la mayoría civiles. Cientos de hogares, colegios y hospitales destruidos. Un incremento generalizado de los precios y miles de millones de euros en pérdidas, también en Europa. Este es el saldo que ha tenido el conflicto en Irán.



Confiamos en que el acuerdo… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 15, 2026

"Más de 7.400 muertos, la mayoría civiles. Cientos de hogares, colegios y hospitales destruidos. Un incremento generalizado de los precios y miles de millones de euros en pérdidas, también en Europa. Este es el saldo que ha dejado el conflicto en Irán", denuncia Sánchez.

Tras convertirse en el primer líder europeo en condenar la actuación de Trump y negar el uso de las bases y del espacio aéreo españoles, el presidente del Gobierno se ausentó de la primera cumbre de la coalición de más de 40 países liderada por Francia y Reino Unido para reabrir el estrecho de Ormuz. Su argumento fue que España no debía involucrarse en nada relacionado con la guerra.

Sin embargo, el propio Albares sí participó en la segunda reunión de la coalición tras recibir garantías de que la misión solo se desplegaría en caso de alto el fuego y acuerdo con Irán. Ahora que ambas condiciones se han cumplido, sigue sin estar claro que el Gobierno de Sánchez -que también ha reclamado en el pasado el aval de la ONU- vaya a sumarse al resto de grandes socios europeos.