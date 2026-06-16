La Eurocámara aprueba definitivamente el polémico acuerdo arancelario con Trump con casi un año de retraso

La normativa incluye cláusulas de salvaguarda y una cláusula de extinción: las rebajas arancelarias finalizarán en 2029 si no se renuevan, y la UE podrá suspenderlas si EE.UU. incumple el acuerdo.

A cambio, EE.UU. impone un arancel general del 15% a productos europeos, aunque Trump ha añadido un gravamen adicional del 10% tras un fallo del Tribunal Supremo estadounidense.

El acuerdo prorroga cinco años el arancel cero para el bogavante estadounidense, ampliando también la exención al bogavante procesado, una medida relevante para los intereses de Trump en Maine.

El Parlamento Europeo ha aprobado el acuerdo arancelario con EE.UU., eliminando los aranceles sobre bienes industriales estadounidenses y concediendo acceso preferente a productos agrícolas y pesqueros de EE.UU.

Después de meses de bloqueos y aplazamientos, el Parlamento Europeo ha dado finalmente luz verde al controvertido acuerdo arancelario suscrito hace casi un año con Estados Unidos, desactivando la amenaza de Donald Trump de elevar hasta el 50% las tasas a los coches europeos si el pacto no quedaba ratificado antes del 4 de julio.

En concreto, los eurodiputados han aprobado -por 440 votos a favor, 151 en contra y 50 abstenciones- un reglamento que elimina los aranceles sobre todos los bienes industriales estadounidenses y concede acceso preferente al mercado de la UE a una amplia gama de productos pesqueros y agrícolas procedentes de EEUU.

Además, el Parlamento ha dado luz verde a una segunda norma que prorroga otros cinco años el arancel cero para el bogavante estadounidense y amplía su alcance al bogavante transformado, una concesión especialmente sensible para Trump, ya que los republicanos pelean por hacerse con los votos del estado de Maine en las próximas elecciones de mitad de mandato.

A cambio de estas concesiones, lo único que consiguió la UE en el acuerdo original -sellado por el presidente de EEUU y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el 27 de julio en Turnberry (Escocia)- fue que Washington fijara un arancel general del 15% contra todos los productos comunitarios, lo que fue interpretado como una capitulación.

Por si fuera poco, el Tribunal Supremo dictaminó posteriormente que estas tasas eran ilegales, tras lo cual Trump ha aprobado un gravamen general del 10% que se suma a los aranceles que existían previamente, lo que supone que algunos productos europeos sufren ahora un recargo superior al 15% acordado.

La ratificación del acuerdo en Bruselas se ha retrasado en varias ocasiones por las tensiones persistentes con Washington, en particular las amenazas de Trump de hacerse con Groenlandia, sin descartar siquiera el uso de la fuerza.

Von der Leyen ha celebrado el resultado de la votación de la Eurocámara alegando que permitirá mejorar las relaciones con Washington: "Un acuerdo es un acuerdo, y la UE está cumpliendo con su parte".

"Con la implementación completa en ambos lados, nuestro acuerdo proporcionará aún más beneficios para los ciudadanos y las empresas, garantizando un comercio y una inversión transatlánticos sólidos y estables", sostiene la presidenta de la Comisión.

Por su parte, el presidente de la comisión de Comercio de la Eurocámara, Bernd Lange, ha destacado que el acuerdo "no solo refuerza y estabiliza las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos, sino que también le da a la UE la capacidad de responder si EEUU no cumplen su parte del trato".

Precisamente, el Parlamento Europeo exigió durante la fase final de las negociaciones incluir toda una serie de salvaguardas, que en la versión final del texto han quedado parcialmente diluidas.

En concreto, los colegisladores han acordado introducir una cláusula de extinción, en virtud de la cual las rebajas arancelarias a EEUU dejarán de aplicarse al final de 2029 a menos que se adopten nuevas medidas.

Además, Bruselas podrá suspender total o parcialmente las rebajas arancelarias si Estados Unidos incumple sus compromisos o actúa de forma que los socave. También podrá elevar los aranceles a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio si Washington mantiene más allá de 2026 sus recargos actuales del 50% sobre estos productos procedentes de la UE.

Tras la aprobación de la Eurocámara, corresponde ahora al Consejo adoptar formalmente los textos acordados en los próximos días. La nueva normativa entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.