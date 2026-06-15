Reino Unido también prohibirá las redes sociales a menores de 16 años: "Están haciendo infelices a los niños"

Las claves

Las claves Generado con IA Reino Unido prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años para proteger a los niños de los peligros en línea. La medida afectará a plataformas como TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X y Snapchat, pero no a servicios de mensajería como WhatsApp o Signal. El primer ministro Keir Starmer destacó que la decisión responde a la preocupación de los padres y que la mayoría apoya la medida. Según una consulta pública, el 90% de los padres consideran que los riesgos de las redes sociales superan los beneficios para los menores.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, anunció este lunes que Reino Unido prohibirá el uso de las redes sociales a los menores de 16 años y tomará medidas sobre la comunicación en chats de juegos con desconocidos.

La medida del Gobierno, cuyo objetivo es proteger a los niños de los peligros en línea, sigue a la tomada en 2025 por Australia, país que fue el primero del mundo en introducir una prohibición de este tipo y al que le han seguido otros gobiernos como los de Francia o España.

Se espera que las redes que resultarán afectadas son en principio las mismas diez que en Australia: TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick. Aunque otros servicios de mensajería como WhatsApp o Signal en principio no se verán afectados.

En un anuncio en la residencia oficial del 10 de Downing Street, Starmer dijo que la prohibición supone "un momento importante" para Reino Unido y aseguró que se trata de "la decisión correcta" y que "la mayoría de los padres la recibirán con agrado".

El premier británico admitió que la decisión no ha sido tomada a la ligera pero que se ha tenido en cuenta la preocupación de los padres sobre el acceso de los menores a estas redes.

Niños felices

"Lo veo como padre. Conozco perfectamente los miedos que todos sentimos al pensar en este tema. Lo único que siempre he querido para mis hijos, con la mano en el corazón, es que sean felices y estén seguros, y creo que eso es lo que cualquier padre desea, pero ahora me pregunto: '¿De verdad creemos que las redes sociales crean un ambiente feliz para nuestros hijos?'", reflexionó Starmer.

"¿De verdad creemos que es un lugar donde pueden sentirse seguros? Creo que ni siquiera necesito responder a esas preguntas, ¿verdad? Todos los padres pueden verlo con sus propios ojos. Las redes sociales están haciendo infelices a los niños", añadió.

El primer ministro admitió que la medida no será fácil ya que algunas empresas tecnológicas quieren hacer creer que las redes sociales son "inmutables, parte de un orden casi natural". Pero Reino Unido debe resistir ese argumento porque tiene "la capacidad de decisión", puntualizó.

La medida, que deberá ser aprobada por el Parlamento, donde los laboristas tienen mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, se decidió pocos meses después de que concluyera una consulta pública sobre la prohibición, que recibió más de 100.000 respuestas, entre ellas de padres y jóvenes.

Según esa consulta, el 90% de los padres que respondieron apoyaron una edad mínima de 16 años para acceder a las redes sociales por considerar que los riesgos de las redes sociales superan a los beneficios.