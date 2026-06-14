Reino Unido intercepta un petrolero de la 'flota fantasma' rusa que intentaba cruzar el Canal de la Mancha

Imagen de archivo de un petrolero interceptado de la "flota fantasma" rusa en un puerto de Bélgica. Europa Press.

Las claves

Las claves Generado con IA La Marina Real británica interceptó un petrolero ruso de la 'flota fantasma' en el Canal de la Mancha, sospechoso de intentar evadir sanciones internacionales. El primer ministro Keir Starmer calificó la operación como un golpe a Rusia y advirtió que continuarán las interceptaciones a buques sancionados. El buque Smyrtos será vigilado frente a la costa sur de Inglaterra para evaluar posibles riesgos medioambientales o de seguridad. Starmer recordó que estos buques transportan el 75% del petróleo ruso y ayudan a financiar la guerra en Ucrania, representando además un riesgo para la seguridad marítima.

La Marina Real británica ha interceptado a primera hora de este domingo un petrolero supuestamente perteneciente a la "flota fantasma" de Rusia —barcos que emplea Moscú para evadir las sanciones internacionales por la guerra de Ucrania— que intentaba atravesar el Canal de la Mancha.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado esta "exitosa operación" que "propina un nuevo golpe a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de (el presidente ruso, Vladimir) Putin en Ucrania que no tienen sitio donde esconderse".

El buque Smyrtos será trasladado provisionalmente a un fondeadero frente a la costa sur de Inglaterra donde se le realizará un seguimiento para detectar cualquier problema medioambiental o de seguridad, según informó el Ministerio de Defensa británico en un comunicado.

Starmer afirmó haber ordenado la interceptación, un fenómeno habitual especialmente en el Báltico. No obstante, tan solo sería la segunda vez que Reino Unido se encarga de una operación de este tipo —la primera tuvo lugar contra dos embarcaciones, también en el canal de la Mancha, en enero de 2026—.

A la espera de más información, Starmer ha agradecido su labor a los participantes de la operación. El Gobierno ruso todavía no se ha pronunciado sobre el incidente.

In the early hours of this morning, I directed our Armed Forces to intercept a shadow fleet oil tanker attempting to pass through the English Channel.



This successful operation delivers yet another blow to Russia and reminds those fueling Putin's war in Ukraine that we will not… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026

El primer ministro ya advirtió el pasado 26 de marzo que Reino Unido interceptaría buques pertenecientes a la denominada como 'flota fantasma' rusa: "Estamos listos para llevar a cabo interceptaciones unilaterales en los momentos y lugares que elijamos. Las Fuerzas Armadas británicas ahora pueden abordar buques sancionados que pasen por nuestras aguas",

En la cita de líderes de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, por sus siglas en inglés) en Helsinki, indicó que hay que poner coto a los más de 500 buques sancionados, en coordinación con sus socios.

"Finlandia, Suecia y Estonia han actuado para interceptarlos e impedir su avance. Países Bajos, por supuesto, también están aumentando sus acciones al respecto. Nuestra Marina Real ha apoyado operaciones de interdicción llevadas a cabo por Estados Unidos y Francia", subrayó.

Según denunció, estos buques "viejos y deteriorados" que transportan el 75% del petróleo ruso, "están ayudando a financiar la guerra del presidente Vladimir Putin y representan un riesgo inaceptable para la seguridad".

"Putin se frota las manos por la guerra en el Golfo y el aumento de los precios del petróleo", señaló pidiendo elevar las acciones contra esta flota.

Este paso busca igualmente cambiar la "narrativa" sobre la guerra en Kiev, tras indicar que cuatro años después "Ucrania se mantiene firme" y han recuperado territorio en las últimas semanas, imponiendo un "coste terrible a los invasores". "Pase lo que pase con lo que Putin se diga a sí mismo después de cuatro años, la verdad es que Rusia no está ganando", sentenció.

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