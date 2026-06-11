El ministro de Defensa de Reino Unido dimite reprochando a Starmer su "falta de voluntad" para "defender la nación"

Las claves

Las claves Generado con IA El ministro de Defensa británico, John Healey, ha dimitido criticando al primer ministro Keir Starmer por no invertir lo suficiente en defensa. Healey acusa al Gobierno y al Tesoro de no destinar los recursos necesarios para proteger al país en un contexto de crecientes amenazas. El Plan Británico de Inversión en Defensa lleva congelado desde el año pasado, generando preocupación en la industria de armamento y tensión dentro del gabinete. Healey sostiene que, sin una mayor inversión, la capacidad de reacción de las fuerzas armadas se verá reducida y la nación quedará más vulnerable.

John Healey, ministro de Defensa de Reino Unido, ha presentado su dimisión este jueves por la mañana mediante una publicación en su cuenta de la red social X. En el post, reprocha al primer ministro Keir Starmer su falta de inversión en iniciativas de Defensa.

"Usted ha sido incapaz, y al Tesoro le ha faltado la voluntad, para dedicar los recursos que necesita la nación para defender al país en estos momentos en los que las amenazas están en auge", denuncia Healey en su publicación.

Los ministerios de Defensa y de Economía de Reino Unido llevan inmersos en negociaciones desde hace meses para tratar de resolver las necesidades de gasto militar. El Plan Británico de Inversión en Defensa lleva congelado desde el año pasado.

Este retraso ha encolerizado a la industria de armamento británica, que sostiene que no puede invertir en programas a largo plazo que garanticen la seguridad del país en medio de una ingente volatilidad geopolítica mientras Reino Unido pivota en dirección contraria a la protección de Europa.

My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/j9z9nmLCb1 — John Healey (@JohnHealey_MP) June 11, 2026

Healey, cuya dimisión llega por sorpresa en un momento en el que el gabinete Starmer había frenado el goteo de renuncias tras la debacle en las elecciones regionales, argumenta que "no tenía otra opción" por los desacuerdos entre ambos sobre el Plan de Inversión de Defensa.

"La nueva era de Defensa requería una inversión en mayor profundidad mediante el Plan de Inversión en Defensa. El excelente trabajo a gran escala del Gobierno que se completó en Enero, y que supervisamos usted y yo junto al Canciller, confirmó la escala del desafío", recuerda.

"Como le he detallado, hay maneras creíbles para alcanzar estos objetivos de financiación a corto plazo, trabajando de manera multinacional tal y cómo otras naciones europeas lo están haciendo. Esto nos permitiría proteger nuestra capacidad de cumplir con las misiones encomendadas a nuestro Gobierno Laborista".

"Usted sabe lo que necesita Defensa. Usted lo justificó poderosamente en su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich el pasado febrero. Sin un Plan de Inversión en Defensa que esté a la altura del momento, no tengo otra opción que tomar decisiones que reducen la capacidad de reacción de nuestras fuerzas y aumentan el riesgo del personal operativo, lo que vuelve vulnerable al país.