La Casa Real neerlandesa revisará los objetos coloniales de su colección tras desvelarse que fueron expoliados

Tres de los objetos obtenidos por la corona de Países Bajos de forma "irregular" Casa Real de Países Bajos

Las claves

Las claves Generado con IA La Casa Real neerlandesa revisará sus objetos coloniales tras descubrirse que algunos podrían haber sido expoliados durante campañas militares en Surinam, el Caribe e Indonesia. Una investigación independiente analizó más de un millar de piezas, identificando varias sobre cuya procedencia existen serias dudas, como armas y amuletos de Indonesia. La reina Máxima afirmó que la institución aceptará las recomendaciones del informe, garantizará transparencia y abrirá el diálogo con los países de origen sobre el futuro de las piezas. El Parlamento francés aprobó recientemente una ley que facilita la devolución de bienes culturales públicos apropiados ilícitamente en sus antiguas colonias entre 1815 y 1972.

Países Bajos sigue la estela de Francia. Ahora la Casa Real neerlandesa revisará sus objetos de origen colonial después de que una investigación independiente concluyera que algunas piezas podrían no haber sido adquiridas de forma "legítima".

Esos objetos fueron expoliados o saqueados durante varias campañas militares de carácter colonial en Surinam, el Caribe o Indonesia.



El estudio comenzó en 2022 por encargo de la Fundación de Colecciones Históricas de la Casa de Orange-Nassau (SHVON).

Como parte de su trabajo, los expertos analizaron más de un millar de piezas procedentes, especialmente, de Indonesia, Surinam y el Caribe neerlandés, incluidas aquellas que están cedidas a museos.



La mayoría de los objetos fueron obtenidos como regalos y, según la comisión investigadora, en la mayor parte de los casos no se encontraron "indicios directos de falta de voluntariedad" para entregarlos.

Sin embargo, constató que muchos fueron entregados en un contexto de relaciones coloniales desiguales.

Armas y amuletos

El informe identifica varias piezas sobre cuya procedencia hay "serias dudas", entre ellas un trabuco que pertenecía a Raden Intan, gobernante del reino de Keratuan Darah Putih, en Lampung (Indonesia), asesinado por militares neerlandeses en 1856.

Tras su muerte, el arma fue entregada como regalo al rey Guillermo III.



También se menciona un escudo redondo de un comandante militar de Aceh (Indonesia), presuntamente tomado como botín durante una expedición neerlandesa a Samalanga en 1877.

Igualmente, ese escudo fue regalado al monarca neerlandés.



Otro de los objetos señalados es un collar amuleto de oro entregado en 1909 por jefes locales de Aceh con motivo del nacimiento de la princesa Juliana, poco después de enfrentamientos armados en la región.



La reina Máxima, presidenta de la SHVON, aseguró que la institución "acoge las conclusiones y acepta todas las recomendaciones" de la comisión, y subrayó la "importancia vital" de "gestionar con cuidado" las piezas coloniales presentes en las colecciones reales.



"Seguiremos trabajando para facilitar el acceso a la información disponible sobre objetos adquiridos en contextos coloniales. La transparencia es una condición previa para un diálogo abierto con las partes interesadas de los países de origen", afirmó la reina en una declaración incluida en el informe.



La SHVON anunció que subirá a internet los datos recopilados durante la investigación para favorecer la transparencia y abrir conversaciones con representantes de las antiguas colonias sobre el futuro de las piezas cuestionadas.



La investigación fue dirigida por una comisión independiente formada por expertos en Historia del arte, patrimonio colonial e Historia de las antiguas Indias Orientales Neerlandesas.



Aunque las Colecciones Reales pertenecen a una fundación privada y no forman parte de la colección estatal, se intentó que las recomendaciones de los investigadores estuvieran alineadas con la política nacional sobre restitución y gestión de colecciones coloniales.



La investigación busca contribuir a "la reparación de injusticias históricas" y los reyes de Países Bajos subrayan que "tienen una gran responsabilidad respecto a la gestión legal y legítima" de los objetos de las Colecciones Reales.



El rey Guillermo Alejandro también ha encargado una investigación independiente sobre el papel de su propia familia en la historia colonial y los resultados de ese estudio se esperan para otoño.

Precedente francés

El pasado 7 de mayo, el Parlamento francés también aprobó una ley que busca facilitar la devolución de bienes culturales públicos a otros Estados.

Se aplicará en aquellos casos en los que quede demostrada una apropiación ilícita que se haya producido entre 1815 y 1972, en su mayoría en sus antiguas colonias.