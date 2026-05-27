Alexis Tsipras regresa a la arena política en Grecia con un nuevo partido de izquierdas para batir a los conservadores en 2027

Las claves

Las claves Generado con IA Alexis Tsipras regresa a la política griega tras tres años de ausencia y presenta un nuevo partido de izquierdas, Alianza de Izquierda Griega (ELAS), en Atenas. El nuevo partido busca unir a la izquierda radical, la socialdemocracia y el ecologismo, con el objetivo de desafiar a los conservadores en las elecciones de 2027. ELAS se posiciona como la segunda fuerza política en las encuestas, detrás de Nueva Democracia, en un contexto de desconfianza hacia el Gobierno de Mitsotakis por casos de corrupción. La referencia histórica al nombre ELAS ha generado polémica, suscitando tanto críticas como apoyos dentro del panorama político griego.

Alexis Tsipras está de vuelta. El ex primer ministro griego presentó este martes, con la Acrópolis iluminada de fondo, su nuevo partido político. Un partido alejado de las siglas de Syriza, coalición que abandonó en junio de 2023 tras encajar dos duras derrotas consecutivas en las urnas frente a los conservadores de Nueva Democracia.

Miles de personas acudieron a la esperada cita con Tsipras en el histórico barrio ateniense de Thiseio. Muchas llegaron a la capital desde las provincias, y Tsipras les devolvió el gesto cuidando hasta el más mínimo detalle. En el ambiente flotaba una enorme expectación.

La escenografía fue impecable, algo a lo que Tsipras no tenía acostumbrados a los griegos. No faltaron en la prensa local referencias a la puesta en escena del histórico Andreas Papandréu y comparaciones con los mítines del presidente francés Emmanuel Macron o de otros líderes políticos estadounidenses con caché.

Tampoco faltaron eslóganes de campaña. "Nuestro país está retrocediendo constantemente y alejándose de lo que se ha denominado el acervo europeo. El lucro, la corrupción y la connivencia son la norma para adquirir riqueza y poder en la Grecia moderna", denunció Tsipras, comprometido a "proteger a los trabajadores del alto coste de la vida y garantizar salarios dignos".

"Hoy nace una nueva fuerza política que aspira no solo a un cambio político, sino también a un cambio de políticas", remató el ex primer ministro, decidido a incluir en su coalición a "la izquierda radical, la socialdemocracia y el ecologismo".

El nuevo partido de Tsipras se llamará Alianza de Izquierda Griega. ELAS, por su acrónimo. Un guiño a la resistencia armada comunista de Grecia durante la Segunda Guerra Mundial. La elección, mantenida durante meses en secreto, levantó polémica. Pero levantar polémica era, a fin de cuentas, el objetivo. Tsipras intentó provocar, y lo consiguió.

A un antiguo dirigente de Syriza citado por el diario Kathimeriní le molestó "la arrogancia y la falta de respeto hacia el verdadero ELAS y las miles de personas que dieron su vida por la liberación". A otros, en cambio, la referencia les emocionó.

"Está por ver si será Syriza con un nuevo CIF", reaccionó, por su parte, el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, que valoró lo escuchado ayer en Thiseio como "una espectacular vuelta al pasado".

Alexis Tsipras presenta el nombre de su nuevo partido político en Atenas. Louisa Gouliamaki Reuters

Tres años de ausencia

Tsipras regresa tres años después a la primera línea política griega con la intención de capitalizar la desconfianza generada por el Gobierno de Mitsotakis, cercado por los escándalos de corrupción.

El presunto fraude a la Unión Europea con subvenciones agrícolas y el espionaje del terminal telefónico del líder del PASOK, Nikos Androulakis, y de otros dirigentes políticos opositores y periodistas, golpearon la línea de flotación del Ejecutivo de Nueva Democracia. Mitsotakis acusa el desgaste en los sondeos. Sigue en cabeza con un 26,1 por ciento, muy por debajo del 41 por ciento que obtuvo en las últimas elecciones de 2023.

ELAS nació ayer, literalmente, y hoy es el segundo partido político del país. Las encuestas coinciden en colocar a la plataforma personalista de Tsipras como segunda fuerza con el 12,8 por ciento de intención de voto, siempre por detrás de Nueva Democracia.

Las próximas elecciones deberán celebrarse antes del verano de 2027, y Tsipras deberá competir entonces con el citado Androulakis, a quien acusa de formar parte del establishment, de fundirse con Nueva Democracia.

"Algo más que un partido, una confluencia"

Tsipras cerró la puerta de Syriza hace tres años diciendo que "nos volveremos a encontrar y no chocaremos". En el seno de Syriza, hoy en horas bajas, existen serias dudas al respecto. "En las próximas elecciones, lo mejor sería que Syriza participara en una gran coalición progresista", declaró este miércoles el diputado Christos Giannoulis, portavoz parlamentario de la coalición de izquierdas.

El propio Tsipras tendió puentes. "Seremos algo más que un partido, seremos una confluencia, porque representamos una gran herencia política, una gran tradición política", declaró durante el acto de presentación de ELAS. Sin embargo, ningún dirigente de Syriza estuvo presente.

En el Gobierno parecen tranquilos. Giorgos Vrettakos, diputado de Nueva Democracia, se reconoció sorprendido por la afluencia en Thiseio, pero no dudó en despreciar el proyecto de Tsipras: "Hace tres años, el mismo hombre perdió las elecciones por 20 puntos y, un mes después, por 23 puntos".

"Luego llegó [el empresario griego y exbanquero de Goldman Sachs Estéfanos] Kaselakis con su ayuda. Después se fue y una parte creó Nueva Izquierda [una escisión de Syriza]. Más tarde le retiró el apoyo a Kasselakis y este creó su propio partido. Así que se dividieron en tres", enumeró Vrettakos.

"Ahora también Tsipras se ha ido y ha creado un partido. ¿Y qué hace? Llama a aquellos que hace tres años estaban todos juntos a volver a coaligarse", remató el parlamentario conservador.

Dimitris Mantzos, diputado del PASOK, consideró que Tsipras no crea ELAS "por necesidad social, sino por una necesidad y una ambición personal", cuestionó la naturaleza de izquierdas del nuevo partido del ex primer ministro y aireó sus sospechas sobre la financiación de la plataforma.

"Imagino que también tendrá que explicar cómo se financian todos estos actos, esta red de oficinas y la estructura que se está creando en todo el país. Evidentemente tendrá que explicar también su capacidad económica para hacer todo esto", deslizó el dirigente de la formación socialdemócrata.

Tsipras no es el único nombre que ha sacudido el tablero político griego, sin embargo. La sanitaria María Karystianou, madre de una de las víctimas del accidente ferroviario de Tempi —el peor accidente ferroviario de la historia de Grecia, que se cobró la vida de 57 personas— presentó la semana pasada su propia plataforma, llamada Esperanza por la Democracia.

Karystianou denuncia la gestión del accidente de Mitsotakis y su Gobierno, que bloquean de forma sistemática los intentos de levantar la inmunidad de sus ministros, y fundó su partido sobre las bases del descontento contra el establishment. Pero, a diferencia de Tsipras, pecó de amateurismo en el acto de presentación.