Merkel reclama a los líderes europeos negociar con Putin y acusa a la UE de no aprovechar su "potencial diplomático"

La excanciller alemana Angela Merkel durante la presentación de sus memorias, en noviembre de 2024. Michael Kappeler Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Angela Merkel pide a los líderes europeos negociar directamente con Putin para poner fin a la guerra en Ucrania y critica que la UE no aproveche su potencial diplomático. Merkel insiste en la importancia de mantener el canal de comunicación con Moscú y combinar la disuasión militar con la diplomacia. La excanciller revela que ya propuso un formato diplomático UE-Rusia en 2021, pero fracasó por la falta de consenso en el bloque comunitario. Merkel y Friedrich Merz descartan que ella sea mediadora y subrayan que la UE aún debe definir quién representará a Europa en las negociaciones de paz.

La excanciller alemana Angela Merkel reclamó este lunes a los líderes europeos que negociaran con Vladímir Putin el final de la guerra en Ucrania, lamentó que la Unión Europea no estuviera exprimiendo "su potencial diplomático" para resolver el conflicto y consideró insuficiente que fuera Donald Trump el encargado de mantener "el contacto" con Rusia.

"Nosotros también somos alguien, como europeos", reafirmó Merkel durante una entrevista ofrecida a la cadena pública alemana WDR, que se desarrolló en el marco del festival de la sociedad digital re:publica celebrado en Berlín. "Subestimar a Putin sería un error, incluso ahora. Y no confiar en nosotros mismos sería igualmente un error", sentenció.

La líder democristiana defendió, asimismo, la necesidad de mantener abierto el canal de comunicación con Moscú a pesar de los desprecios continuados del Kremlin. "Disuasión militar más actividad diplomática: eso me parece importante", subrayó Merkel, convencida de que era "lo correcto" ofrecer ayuda militar a Ucrania, una posibilidad que, sin embargo, rechazó en febrero de 2015.

Este lunes, la histórica dirigente de la CDU confesó haber propuesto establecer un formato diplomático entre la UE y Rusia durante su última reunión del Consejo Europeo de octubre de 2021. Una iniciativa surgida cuatro meses antes de la invasión rusa de Ucrania que, según la excanciller, fracasó por las diferentes posturas existentes en el seno del bloque comunitario sobre sus relaciones con Moscú.

"Hay que seguir trabajando hasta llegar a una posición común", insistió Merkel, para quien "la diplomacia siempre ha sido la otra cara de la moneda, también durante la Guerra Fría".

Su intervención recoge el guante de Putin, que declaró la semana pasada que la guerra estaba "cerca de terminar" y propuso como mediador al socialdemócrata Gerhard Schröder, predecesor de Merkel a la cabeza del Gobierno alemán. Una figura polémica que Bruselas rechazó de plano por sus profusos vínculos con el Kremlin y la industria energética rusa.

Otra de las candidatas potenciales era la propia Merkel, pero la excanciller alemana, que negoció con el presidente ruso los fallidos acuerdos de Minsk II en 2015, se descartó a sí misma este mismo lunes.

"Sólo pudimos mantener esas [negociaciones] con el presidente Putin porque teníamos poder político, porque éramos jefes de Gobierno. Se necesita ese poder. Y yo, personalmente, nunca habría pensado en pedirle a un mediador que fuera a Minsk por mí y hablara con Putin… Hay que asumirlo uno mismo", deslizó.

El canciller Friedrich Merz también sacó a Merkel de la ecuación. El actual líder de la CDU —enemigo acérrimo de la antigua canciller por el control del aparato del partido— aclaró este lunes que "no está previsto" que la UE nombre a un negociador de paz único, aunque reconoció estar en contacto con Francia y Reino Unido, en el marco de la Coalición de los Dispuestos, para encontrar una solución política al conflicto.

"Sobre todo, esperamos poder reforzar la disposición de Moscú a sentarse a la mesa de negociaciones", apuntó Merz durante una rueda de prensa conjunta con el nuevo primer ministro búlgaro, Rumen Radev, señalado por su tendencia prorrusa. "Hasta que el Gobierno ruso esté dispuesto a negociar, no necesitamos tomar decisiones sobre nuestra representación", remató.

El líder ucraniano Volodímir Zelenski anunció el domingo que había discutido por teléfono con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, "las perspectivas del proceso de negociación para la paz en Ucrania y toda Europa".

"Estamos de acuerdo en que Europa debe participar en las negociaciones… y merece la pena determinar quién representará específicamente a Europa", comentó un Zelenski confiado. Pero la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, rebajó los ánimos: "En lo que respecta a Ucrania, vemos que las conversaciones de paz están estancadas. Es decir, no está pasando realmente nada".