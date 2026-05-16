Un conductor atropella a una decena de personas en la ciudad italiana de Módena y apuñala a otra en su huida

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre ha atropellado a una decena de personas y apuñalado a otra en su huida en el centro de Módena, Italia. El vehículo del atacante se estrelló contra el escaparate de un comercio, causando heridas graves, incluida la amputación de ambas piernas a una mujer. El agresor, de 30 años y residente en Módena, ha sido detenido tras un amplio operativo policial; las autoridades consideran que fue una acción deliberada. Varias ambulancias y fuerzas de seguridad siguen atendiendo a los heridos y acordonando la zona mientras continúan las investigaciones.

Un hombre ha sido detenido en la ciudad italiana de Módena tras atropellar a una decena de personas con su vehículo y, en su huida, apuñalar a otra más.

Según reportan medios italianos el vehículo se estrelló violentamente contra el escaparate de un comercio de la zona.

Entre las víctimas de mayor gravedad se encuentra una mujer que, según las primeras informaciones médicas, habría sufrido la amputación de ambas piernas.

El centro de la ciudad italiana permanece completamente acordonado. Hasta el lugar se ha desplazado un macrooperativo de emergencia coordinado por los Carabinieri, la Guardia di Finanza y la policía local.

Diversas dotaciones sanitarias y ambulancias continúan atendiendo a los heridos sobre el propio pavimento antes de su traslado inmediato a los centros hospitalarios de la región.

Las investigaciones preliminares descartan el accidente vial y apuntan a una acción deliberada. La rápida intervención de las fuerzas de seguridad permitió interceptar y neutralizar al agresor a los pocos minutos.

Según fuentes policiales, el detenido es un hombre de 30 años, nacido en Bérgamo pero residente desde hace años en Módena, quien ya se encuentra bajo custodia en la comisaría central a la espera de ser interrogado para esclarecer los motivos del ataque.

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