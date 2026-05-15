El primer Consejo de Ministros de Magyar borra el 'Orbanismo': condena los ataques rusos a Ucrania y promete prensa libre

Magyar anuncia reformas constitucionales, posibles acuerdos con la UE y medidas para limitar la corrupción y el endeudamiento estatal.

El gobierno de Péter Magyar promete una prensa libre y colaboración transparente, con un gabinete que incluye tres portavoces mujeres.

Por primera vez desde 2022, Hungría protesta oficialmente ante Rusia por agresiones en una región ucraniana habitada por minoría húngara.

El nuevo gobierno húngaro condena los ataques rusos con drones en Transcarpatia y convoca al embajador ruso para pedir explicaciones.

El nuevo Gobierno húngaro ha condenado los recientes ataques de drones rusos contra Transcarpatia, una región habitada por muchos magiares en el extremo oeste de Ucrania, y ha convocado al embajador ruso al Ministerio de Exteriores en Budapest.



En rueda de prensa celebrada excepcionalmente a mitad del primer Consejo de Ministros, la ministra de Exteriores, Anita Orbán, anunció que pedirá explicaciones por las agresiones de Rusia contra varias localidades de la región fronteriza con Hungría.



Según la prensa húngara, es la primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 que el Gobierno magiar protesta de esta forma contra un ataque ruso sucedido en el país vecino.



El líder de Fidesz, el ultranacionalista Viktor Orbán que gobernó Hungría ininterrumpidamente desde 2010 hasta este año, fue durante años el principal aliado de Rusia en la UE.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció a Magyar sus declaraciones y destacó en su mensaje nocturno de anoche que se necesita una "posición común" para terminar con la guerra.



Hasta el inicio de la guerra, en Ucrania vivían unas 150.000 personas de origen húngaro y la región de Transcarpatia apenas había sido atacada por Rusia.

After some Russian drones reached the Ukrainian Transcarpathian region, an area which not only borders Hungary, but also hosts a large Hungarian minority, the Hungarian government summoned the Russian ambassador to Hungary and formally protested.



The new Hungarian government… pic.twitter.com/Gh7UeJgruG — (((Tendar))) (@Tendar) May 14, 2026

Trasfondo histórico

La elección del lugar de la primera rueda de prensa del nuevo Gobierno no es casualidad. En la ciudad de Ópusztaszer, a unos 150 kilómetros de la capital Budapest, se encuentra el Parque Histórico Nacional.

Es un museo etnográfico al aire libre y un lugar para excursiones establecido en 1982. Su obra más conocida es el panorama de Árpád Feszty titulado La llegada de los húngaros.

Rueda de prensa histórica del nuevo Gobierno Redes sociales

Este monumental cuadro panorámico rememora algunos episodios imaginarios de la conquista en el año 895. El lugar específico que se aprecia en el cuadro está cerca de la ciudad de Munkács, en Ucrania, que antes pertenecía a Hungría. Por todo ello, esa declaración tiene aún más peso.

"Es un gran honor estar aquí en Ópusztaszer. Creo que un lugar tan hermoso para una rueda de prensa es poco común. Los de aquí dicen que la última vez que un gobierno estuvo aquí fue en el año 896, si es que se le puede llamar gobierno, cuando los húngaros entraron", bromeó Péter Magyar al inicio de su discurso.

Tres mujeres portavoces

Es una estructura inusual en Hungría. El nuevo Gobierno tiene tres portavoces, todas mujeres. Al principio de la rueda de prensa subrayaron que están desarrollando constantemente el sistema de la estructura de la información gubernamental.

Su objetivo es establecer un modelo operativo en el que la prensa y el gobierno tengan una relación de colaboración. "Es muy importante para nosotros, porque también sabemos lo que se siente cuando los periodistas no obtienen respuestas", enfatizaron.

"Personalmente creo que la relación entre el gobierno y la prensa también refleja cómo el gobierno piensa sobre la sociedad, porque a través de los periodistas, los votantes, la gente puede informarse sobre los temas que más les afectan. Por lo tanto, es de suma importancia para nosotros que obtengan preguntas reales con respuestas reales", añadió Anita Köböl.

Ataque de drones rusos

Este es el ataque con drones más intenso que ha sufrido Transcarpatia desde el inicio de la guerra, afectando también a Munkács, Ungvár, Szóva y varias poblaciones más pequeñas.

La portavoz volvió a insistir en que el gobierno húngaro condena enérgicamente el ataque ruso contra Transcarpatia, "habitada también por húngaros". La ministra de Asuntos Exteriores pedirá información al embajador ruso en Hungría "sobre cuándo Rusia y Vladimir Putin planean poner fin a esta guerra sangrienta de represalias que comenzó hace más de cuatro años".

Añadió asimismo que en la reunión se decidirá sobre numerosas cuestiones técnicas, políticas y legales. Entre ellas, la aprobación del decreto del gobierno, el nuevo estatuto gubernamental, que determina las facultades y atribuciones de los 16 ministerios.

Viaje de Magyar a Polonia y Austria

El nuevo primer ministro informó de que su primer viaje será a Polonia. "Primero llegaré a Cracovia, y luego en tren a Varsovia. Hablé mucho durante la campaña sobre el ferrocarril de alta velocidad que conecta Cracovia con Varsovia, que se construyó con el dinero de la 'malvada Bruselas'".

Magyar se encontrará con Donald Tusk y también con el presidente polaco. En Gdansk tiene previsto reunirse con Lech Walesa. Después viajará a Viena donde se reunirá con la canciller austriaca y, probablemente, con el presidente de Austria.

Los fondos UE, prioridad absoluta

Según se informó, esta semana llegará una delegación de la Comisión Europea a Hungría. El objetivo es que Magyar pueda llegar a un acuerdo con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, la semana del 25 de mayo, para recuperar más de 10.000 millones de euros adeudados al pueblo húngaro.

El principal problema reside en los proyectos que se financiarán, dado el ajustado plazo. Casi todo debe implementarse antes del 31 de agosto.

"Dado que el anterior gobierno, entre sus muchos fracasos, endeudó al país en lugar de pagar miles de millones de florines adeudados al pueblo húngaro. Ahora disponemos de un tiempo extremadamente limitado para utilizar estos fondos", dijo Magyar.

Añadió que el gobierno de Viktor Orbán triplicó la deuda estatal durante los 16 años que estuvo en el poder. Destacó la construcción de edificios lujosos, sedes de algunos ministerios.

Subrayó que estos edificios "se construyeron cuando el país sufría la Covid-19, cuando muchas empresas húngaras quebraron, muchos húngaros perdieron sus empleos o incluso la vida. Se construyeron en secreto, a escondidas, cuando no había crecimiento económico, cuando el país estaba endeudado. Estos edificios y sus reliquias son el sello distintivo de este gobierno corrupto, vil y sinvergüenza".

Reforma de la Constitución

Otras medidas que mencionó Magyar es la posible adhesión de Hungría a la Fiscalía Europea y la consideración de la suspensión de la retirada de Hungría de la Corte Penal Internacional, iniciada por el gobierno anterior.

Tienen planeado reformar la Constitución en varias fases, que culminará en un referéndum popular sobre su aceptación. Mencionó dos medidas muy significativas: maximizar el mandato del primer ministro en dos ciclos (8 años) y cerrar la Oficina para la Protección de la Soberanía

Esta oficina es un organismo estatal creado en 2024 para identificar e investigar los intentos externos de influir en la soberanía del país.

Según la ley, cuando los líderes estatales y políticos dejan sus cargos, tienen derecho a una prestación que varía según el tiempo que hayan ejercido como ministros o secretarios de Estado. No se le llama indemnización por cese, pero sí tienen derecho a una prestación.

Magyar señaló que algunos ministros salientes, "los que arruinaron nuestro país y lo endeudaron, que ni siquiera piensen en cobrar esta prestación. Creo que lo mínimo que pueden hacer, dada la situación en la que han dejado a nuestro país, es renunciar a más de 10 millones de florines húngaros como indemnización".

Péter Magyar toma posesión como primer ministro de Hungría Bernadett Szabo. REUTERS.

El polémico indulto

Magyar habló también del expediente del caso del indulto que le costó la dimisión a su exmujer y exministra de Justicia de Orbán, Judit Varga.

Varga se vio obligada a dimitir después de que saliera a la luz el indulto concedido a un condenado por encubrir abusos sexuales a menores, que también acabó costándole el cargo a la presidenta Katalin Novák.

El primer ministro prometió localizar el expediente y difundir partes del documento que, según informó, se encuentra en dos lugares. Uno es el Ministerio de Justicia y el otro es el Palacio de la Presidencia.

Conexión con el ataque de drones rusos

A la pregunta de si puede imaginar que existe alguna conexión entre el atentado de drones rusos en Transcarpatia y la fecha de formación del gobierno, Péter Magyar afirmó: "No creo que exista ninguna conexión, y espero que no la haya. Eso es todo lo que puedo decir."

Añadió que inmediatamente después de los ataques, ante las primeras noticias, ofrecieron la ayuda del gobierno húngaro. "Por supuesto, como siempre, como gobierno húngaro de turno, estamos dispuestos a brindar cualquier ayuda, ya sea producción de energía u otra ayuda, en el menor tiempo posible".