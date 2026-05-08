Las municipales en Reino Unido convierten a Farage en líder de la oposición y ponen contra las cuerdas a Starmer

Las claves

Las claves Generado con IA El partido Reform UK de Nigel Farage ha logrado un avance histórico en las elecciones municipales británicas, superando los 300 escaños y aspirando a liderar la oposición en Escocia y Gales. El Partido Laborista, liderado por Keir Starmer, ha sufrido una fuerte caída en el apoyo popular y ha perdido bastiones tradicionales, aumentando la presión sobre el primer ministro. Los resultados reflejan una fragmentación del sistema bipartidista británico, con importantes ganancias para partidos emergentes como Reform UK y los ecologistas. Algunos diputados laboristas han pedido la dimisión de Starmer, mientras el viceprimer ministro defiende su continuidad pese al descontento interno y el escándalo del caso Mandelson.

Las elecciones municipales en Inglaterra y autonómicas en Escocia y Gales han propiciado un nuevo golpe al premier británico Keir Starmer. El Partido Laborista ha sorteado la decisiva jornada electoral con una importante caída en el apoyo popular en algunos de sus tradicionales bastiones, confirmando el descontento de los votantes con el Gobierno y avivando las dudas sobre su futuro.

El gran triunfador de la noche ha sido el ultra Nigel Farage. Su partido, Reform UK, ha obtenido por el momento más de 300 escaños en los municipios ingleses -las encuestas le otorgan más de 1.400 asientos en los 136 consistorios en liza- y, a falta del recuento oficial, podría convertirse en la oposición en Escocia y Gales a las formaciones independentistas.

El mal resultado del Partido Laborista dispara aún más la presión sobre Starmer, cuyo liderazgo lleva semanas en entredicho por el escándalo del caso Mandelson. De hecho, algunos diputados de su partido ya han reclamado la dimisión del premier, aunque el viceprimer ministro, David Lammy, ha salido en su defensa diciendo que "el comandante no se cambia durante el vuelo".

La publicación de los primeros resultados evidencia la continua fragmentación del tradicional sistema bipartidista británico hacia un contexto multipartidista. Según algunos analistas, se trata de una de las mayores transformaciones de la política británica del último siglo.

Los otrora dominantes partidos Laborista y Conservador han perdido miles de votos en beneficio de Reform UK y los ecologistas de izquierda, mientras que las formaciones nacionalistas se harán con el poder en Escocia y Gales.

Farage, líder populista de la ultraderecha, ha afirmado que los resultados hasta el momento superaban "con creces" sus expectativas y representaban "un cambio histórico en la política británica".

El hundimiento de los laboristas se materializa en la pérdida de algunos de sus históricos bastiones, como el consejo de Tameside en Greater Manchester, donde llevaban siendo la fuerza más votada durante casi 50 años y habían situado como cabeza de lista a la viceprimer ministra Angela Rayner; o en la cercana Wigan, donde han perdido sus 22 representantes.

Los resultados completos no estarán disponibles hasta bien avanzada la jornada del viernes.

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