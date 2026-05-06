Balásy, el magnate cercano a Orbán, ofrece regalar su imperio mediático a Hungría a cambio de que descongelen sus cuentas

Balásy afirma que sus actividades son legales y transparentes, y que su principal preocupación es el futuro de sus 500 empleados tras el bloqueo de fondos.

Las cuentas de varias empresas de Balásy fueron congeladas tras el cambio de gobierno y hay investigaciones por presunta mala gestión y sobrecostes en contratos públicos.

El grupo Lounge, valorado en unos 220 millones de euros, ha recibido contratos estatales por casi 1.000 millones en los últimos años y jugó un papel clave en campañas gubernamentales.

Gyula Balásy, empresario cercano a Orbán, ofrece entregar su imperio mediático al Estado húngaro a cambio de que descongelen las cuentas de sus empresas.

Gyula Balásy, economista y empresario húngaro de 47 años, acudió este lunes por decisión propia al medio húngaro Kontroll. De esta forma, y en escritura notarial, hace público su ofrecimiento al Estado húngaro del grupo de empresas —junto con todos los conocimientos y derechos de propiedad— que ha estado construyendo durante 22 años.

Lounge Group, la empresa mediática, organizadora de eventos, de comunicación y de tecnología de eventos, representa un valor de 80.000 millones de florines (220 millones de euros) incluso con la estimación más cautelosa.

El imperio mediático y empresarial de Balásy ha recibido más de 350 mil millones de florines (960 millones de euros) en contratos estatales en los últimos años. Sus clientes principales fueron la Oficina de Gabinete del Primer Ministro y la Oficina Nacional de Comunicaciones.

Según el informe de 2024, lograron ventas por valor de 94.000 millones de florines (unos 259 millones de euros) y beneficios superiores a los 9.300 millones de florines (26 millones de euros).

Frenar la corrupción

Péter Magyar, líder del partido de centroderecha Tisza, jurará su cargo como primer ministro el 9 de mayo. Se ha comprometido a revisar los contratos estatales, combatir la corrupción y "recuperar los activos estatales robados" como parte de una campaña que le aseguró a su partido una victoria aplastante.

El lunes, Magyar comentó brevemente la entrevista de Balásy en Facebook, refiriéndose a los aliados de Orbán: "Este sistema podría colapsar mucho más rápido de lo que nadie imagina".

Mark Radnai, vicepresidente del partido Tisza, declaró: "Este es el hombre que conocíamos como el 'creador de vallas publicitarias' de Fidesz, quien en los últimos ocho años prácticamente ha dominado todo el mercado de la comunicación estatal. No olvidemos que el dinero ganado no fue generado por el mercado, sino que lo pagamos nosotros, los húngaros... nada quedará en el olvido".

Con la decisión de Gyula Balásy, estaríamos ante el primer giro importante de un líder empresarial cercano al gobierno saliente de Viktor Orbán, que fue derrocado tras 16 años en el poder en las elecciones del mes pasado.

"Nací en este país, he vivido aquí, mi familia está aquí y siento que no tengo ningún motivo para ir a otra parte", declaró Balásy. A la pregunta de que si hubiera dado este paso si Fidesz no habría perdido las elecciones, respondió pensativo: "No lo sé".

"No hago esto porque tenga algo que ocultar ni porque hayamos cometido alguna ilegalidad o irregularidad. La razón más importante es el trabajo de casi 500 personas. Me gustaría que su lugar, su misión y su existencia estuvieran garantizadas en el futuro", añadió.

Cuentas congeladas

Las empresas de Balásy diseñaron la campaña electoral de Orbán contra Ucrania, que planteó las elecciones de abril como una elección entre la guerra de Ucrania y la paz, y, entre otras, sus campañas antiinmigración.

Cartel diseñado por la empresa de Gyula Balásy para la campaña electoral de Fidesz Bernadett Szabo. REUTERS.

Balásy afirmó que sus empresas obtuvieron contratos estatales de contratación pública "totalmente transparentes". También declaró que las cuentas de varias de sus empresas fueron congeladas el lunes pasado, sin especificar qué autoridad realizó la congelación.

En la entrevista revela que la congelación afecta a "decenas de miles de millones de florines". Esto pone en peligro los proyectos en curso, como la Moto GP, Liga de Campeones y otros eventos, y los salarios de sus empleados.

Acusaciones de sobrecostes

Según el medio húngaro Telex, en abril de 2024 se reveló que la Agencia Nacional de Investigación había ordenado una investigación sobre la presunta mala gestión y otros delitos relacionados con ciertos contratos de sus empresas que parecían estar sobrevalorados.

Hace dos años el medio Szabad Európa publicó un artículo detallado que mostraba cómo el grupo de empresas sobrevaloraba sus contratos con entidades estatales y cómo presentaban ofertas con partidas absurdas, que los agentes estatales aceptaban sistemáticamente.

Balásy afirma que todas sus actividades son legales y están documentadas, que los precios se basan en contratos obtenidos mediante contratación pública y que son transparentes. Aunque está al tanto de una investigación sobre sobrecostes, aún no ha sido interrogado al respecto.

Una figura controvertida

Gyula Balásy empezó su trayectoria empresarial en 2004, trabajando mayormente para pymes. En 2005 entró en el equipo contratado para una consulta estatal y poco a poco se ha convertido en uno de los personajes más conocidos del sistema mediático cercano de Fidesz y Viktor Orbán, a pesar de mantenerse en gran medida en un segundo plano.

Las empresas asociadas a él, como New Land Media y Lounge Design Szolgáltató Kft., fueron finalistas habituales en las licitaciones de la Oficina Nacional de Comunicación de Hungría y numerosas campañas publicitarias gubernamentales, a menudo incendiarias.

Cartel electoral destrozado en abril 2026 Neil Milton. Europa Press.

Según Telex, la multimillonaria Lounge Event Kft., cercana al gobierno, organizó la CPAC Hungría, celebrada el 21 de marzo, con un presupuesto de 920 millones de florines (unos 2,5 millones de euros).

Además, esta cifra corresponde únicamente a la organización de eventos en su sentido más clásico (recinto, tecnología, azafatas, catering, traslados, fotografía, marketing del evento), y no incluye otros costes que pudieron estar asociados al evento, según publicó K-Monitor.

Viktor Orbán en una conferencia CPAC en 2022 Kyle Mazza. Europa Press.

La entrevista revela que han salido muchos artículos sobre su estilo de vida, sus ahorros o sus propiedades. Se habló de varios inmuebles en diferentes partes de Hungría y de apartamentos de lujo en Florida.

"No niego que he ganado dinero y soy una persona adinerada. Siempre he invertido el dinero que he ganado, ya sea reinvirtiéndolo en empresas o buscando inversiones a largo plazo, y el sector inmobiliario es una de ellas. Alquilo mis propiedades en el extranjero en temporada alta, y cuando no están alquiladas, puedo ir de vacaciones con mi familia".

Sobre sus planes de futuro, reconoce que siempre se ha dedicado a la comunicación y a actividades creativas. No sabe si podrá continuar. Se centrará más en la agricultura, "dando lo mejor de mí también en ese ámbito", concluye.