La Policía británica detiene a un hombre que apuñaló a dos personas en un barrio de mayoría judía en Londres

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía británica detuvo a un hombre que apuñaló a dos personas en Golders Green, un barrio de mayoría judía en Londres. El atacante, de unos 45 años, fue reducido con una pistola Taser tras intentar atacar también a agentes policiales. Las dos víctimas apuñaladas recibieron atención médica y están fuera de peligro, según fuentes policiales. El incidente se produce en un contexto de aumento del antisemitismo y advertencias sobre posibles ataques impulsados por organizaciones afines a Irán.

La Policía británica ha detenido a un hombre tras el apuñalamiento de dos personas en Golders Green, un barrio del norte de Londres con una importante población judía, según ha informado una organización de seguridad de la comunidad judía y recoge la agencia Reuters.

La organización, Shomrim, ha explicado en redes sociales que un hombre fue visto corriendo con un cuchillo e intentando apuñalar a ciudadanos judíos, antes de que el personal de seguridad lo detuviera y lo redujera con una pistola Taser. La Policía ha revelado que el atacante tiene unos 45 años y también trató de acuchillar a varios agentes.

Durante el último mes, agentes antiterroristas han arrestado a más de dos docenas de personas en el marco de las investigaciones sobre ataques contra locales vinculados a la comunidad judía. Algunos de estos atentados han sido reivindicados por el grupo proiraní Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya.

🇬🇧 At least two people were stabbed in a terrorist attack in Golders Green, a Jewish district in London



A knife-wielding terrorist was seen running through the area, deliberately targeting Jewish people.



One victim is in critical condition.



The suspect has been arrested. pic.twitter.com/hUBDWdH3Kk — Visegrád 24 (@visegrad24) April 29, 2026

El premier Keir Starmer ha declarado ante la Cámara de los Comunes que este nuevo incidente es "profundamente preocupante". "Hay ahora una investigación policial en curso y todos debemos hacer lo posible para apoyarla y ser absolutamente claros en nuestra determinación de abordar este tipo de delitos", ha añadido.

Las imágenes del lugar de los hechos publicadas en internet muestran a los servicios de emergencia junto a lo que parecía ser una víctima tendida en la calle. Shomrim ha detallado que las dos víctimas apuñaladas estaban recibiendo atención médica, aunque se encuentran fuera de peligro, según fuentes policiales.

Heavy police presence still in Golders Green with roads closed and helicopters above. Suspect who stabbed two Jewish people with a large knife was injured further down Golders Green Road. This is when he was treated by Jewish paramedics from Hatzola. pic.twitter.com/hbmJla2Iqz — James J. Marlow (@James_J_Marlow) April 29, 2026

En una publicación en redes sociales, la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, que agrupa a representantes de las sinagogas, ha confirmado que la Policía detuvo a un sospechoso por los apuñalamientos, que se habrían producido cerca de una sinagoga.

Las autoridades llevan semanas advirtiendo de que Irán podría utilizar organizaciones afines para llevar a cabo ataques en suelo británico. Unas advertencias que se registran además en un momento en el que el antisemitismo en Reino Unido ha crecido como consecuencia del genocidio perpetrado por Israel en la Franja de Gaza.

El incidente más grave de este tipo se registró el pasado mes de octubre en Mánchester, cuando un individuo atropelló y acuchilló a varias personas, matando a dos de ellas, en una sinagoga durante las festividades del Yom Kipur, el día más sagrado del año judío.

El rabino Jonathan Wittemberg, de la Nueva Sinagoga del norte de Londres, ha señalado en este sentido a la cadena BBC que el ataque de este miércoles era "estremecedor pero no sorprendente".