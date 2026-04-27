Los socialdemócratas rumanos salen del gobierno: presentarán una moción de censura con los ultranacionalistas de la AUR

Las claves

Las claves Generado con IA El Partido Socialdemócrata de Rumanía (PSD) y la formación ultranacionalista AUR presentarán una moción de censura conjunta contra el gobierno. Ambos partidos suman 219 escaños, catorce menos de los necesarios para derrocar al Ejecutivo liderado por el conservador Ilie Bolojan. El líder de AUR, George Simion, declaró que estaría dispuesto a gobernar con los socialdemócratas si la moción prospera y pide elecciones anticipadas. El PSD rompió con el gobierno de coalición alegando que no pudo cumplir sus objetivos políticos de izquierdas en el actual gabinete de derechas.

El Partido Socialdemócrata (PSD) de Rumanía, hasta la semana pasada miembro del gobierno de coalición, y la formación ultranacionalista AUR han anunciado este lunes que presentarán una moción de censura conjunta contra el Ejecutivo.

Estos dos partidos suman 219 escaños, catorce menos de los necesarios para tumbar al Ejecutivo dirigido por el conservador Ilie Bolojan, y que ha quedado en minoría tras la salida de los socialdemócratas por diferencias sobre cómo reducir el abultado déficit.

La votación de la moción de censura está prevista para el 5 de mayo. La coalición está formada por el partido conservador PNL de Bolojan, el liberal USR y el partido de la minoría húngara, el UDMR.

Según información de Agerpres, Marian Neacşu, hasta la semana pasada viceprimer ministro con el PSD, fue preguntado en rueda de prensa celebrada en el día de hoy, sobre si esta iniciativa común podía interpretarse como el primer paso hacia un gobierno conjunto entre los dos partidos.

Su respuesta fue: "Todo camino comienza con un primer paso".

Marian Neacsu, líder socialdemócrata Pressalert

Sobre la misma pregunta, el líder de AUR afirmó por separado que su partido estaría dispuesto a gobernar con los socialdemócratas en caso de que la moción prosperara. George Simion añadió que lo que les interesaba era que el actual gobierno cayera.

"Si presentáramos dos mociones separadas, no tendríamos los apoyos necesarios porque cada partido apoyaría la suya y no podríamos terminar con este gobierno". Volvió a subrayar que su partido quiere elecciones anticipadas porque están convencidos de que la composición del parlamento cambiaría.

Simion hizo un llamamiento al jefe de Estado Nicușor Dan, pidiendo respetar a su partido y a sus votantes. El presidente Dan en varias ocasiones manifestó que no apoyaría un gobierno del que AUR, un partido crítico con la UE y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, formara parte.

George Simion, líder de AUR. Europa Press.

Para presentar una moción de censura hacen falta 116 firmas de diputados y senadores, mientras que para su aprobación en el parlamento, es necesario contar con el apoyo de 233 representantes. "El 80 % de los rumanos quiere que este Gobierno se vaya", aseguró Simion.

Ha recordado que el PNL de Bolojan aparece cuarto en los sondeos de intención de voto, mientras que varias encuestas señalan a AUR como favorita para ganar las elecciones, con más del 37 % de los votos, el doble que en 2024, cuando ganaron los socialdemócratas.

AUR se autodefine como una formación fuertemente soberanista, pero los partidos europeístas lo consideran extremista. Fue fundado en 2019, y en su programa figuraba la unificación de Rumanía y Moldavia.

Anteriormente el mismo PSD excluía la posibilidad de formar un gobierno conjunto con AUR. La semana pasada los socialdemócratas rompieron con el jefe de gobierno Ilie Bolojan, líder del partido conservador gobernante.

Alegaron que debido al rechazo del primer ministro, no pudieron conseguir sus objetivos políticos de izquierdas en un gobierno de coalición formada de partidos de derechas.

Como Bolojan se quedó en su puesto, PSD retiró a sus ministros y anunció la posibilidad de presentar una moción de censura para derrocar al gobierno.