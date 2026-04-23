Los líderes europeos acelerarán la adhesión de Ucrania tras la salida de Orbán pero rechazan cualquier "atajo"

Las claves

Las claves Generado con IA La salida de Viktor Orbán, tras su derrota electoral en Hungría, ha desbloqueado el apoyo de la UE a Ucrania y nuevas sanciones contra Rusia. Los líderes europeos se han comprometido a acelerar las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, aunque insisten en que no habrá atajos. El proceso de adhesión dependerá de los avances de Ucrania en reformas democráticas y lucha contra la corrupción, haciendo improbable el objetivo ucraniano de ingresar en 2027. Los presidentes europeos han elogiado los progresos de Ucrania y prevén abrir nuevos bloques de negociación en las próximas semanas y meses.

"Viktor Orbán nos tuvo como rehenes durante mucho tiempo. Eso ya se ha terminado", ha celebrado este jueves el primer ministro de Estonia, Kristen Michal. La inminente salida de Orbán tras su abultada derrota en las elecciones del pasado 12 de abril en Hungría ha desbloqueado todos los expedientes relacionados con el apoyo a Ucrania y las medidas de castigo contra Rusia que llevaban años encallados en la UE.

Tras aprobar el crédito de 90.000 millones de euros para mantener a flote a Kiev durante los próximos dos años, así como el vigésimo paquete de sanciones contra el Kremlin, los líderes europeos se han comprometido este jueves, en su cumbre informal en el resort de Agia Napa (Chipre), a acelerar las negociaciones de adhesión de Ucrania al club comunitario, hasta ahora también bloqueadas por el veto húngaro.

Después de 16 años consecutivos en el Consejo Europeo, Orbán ni siquiera ha viajado a la isla mediterránea para despedirse en persona de sus homólogos. Era su última oportunidad antes de la toma de posesión como primer ministro de Péter Magyar, integrado en la familia del Partido Popular Europeo, cuya llegada al poder ha despertado grandes expectativas en Bruselas.

Quien sí ha acudido a Chipre es el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que ha reclamado una adhesión “cuanto antes” a la UE al considerar que constituye una garantía de seguridad clave para disuadir futuras agresiones de Rusia.

Sin embargo, los dirigentes comunitarios le han respondido que no habrá atajos: el ritmo de las negociaciones dependerá estrictamente de los avances de Ucrania en materia de reformas democráticas y lucha contra la corrupción. En este contexto, el objetivo de adhesión en 2027 fijado por Kiev se considera muy improbable.

"Los presidentes han elogiado los importantes avances que ha logrado Ucrania en su camino hacia la adhesión a la UE y han instado a abrir los bloques de negociación sin demora", han dicho la jefa de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y el líder del Consejo Europeo, António Costa, en un comunicado conjunto tras una reunión a tres con Zelenski.

"Ucrania está en la senda de adhesión y hoy también estamos debatiendo cómo acelerar de verdad ese proceso, dadas las nuevas circunstancias", ha señalado la Alta Representante de Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas.

Los líderes europeos acordaron abrir las negociaciones de adhesión con Kiev en diciembre de 2023, en un momento que solo fue posible porque Orbán abandonó la sala del Consejo Europeo. La primera conferencia intergubernamental se celebró en junio de 2024, pero desde entonces no ha habido ningún avance por el persistente veto húngaro.

"Es importante que la Comisión dé un calendario preciso a Ucrania y Moldavia", ha reclamado en Chipre el presidente francés, Emmanuel Macron. Durante la cena a puerta cerrada en Agia Napa, los líderes europeos han coincidido en que se dan "todas las condiciones necesarias para abrir los primeros clústeres de negociación de adhesión en las próximas semanas y meses", según han informado fuentes diplomáticas.

No obstante, el primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden, ha destacado que, aunque Ucrania pertenece a la familia europea, para adherirse a la UE "todos los países deben cumplir un cierto número de condiciones, para que la UE pueda seguir funcionando con sus principios fundamentales".

"Animamos a Ucrania a realizar esas reformas, Ucrania lo sabe, pero no hay atajos para convertirse en miembro de la UE", ha zanjado Frieden.