Un presentador de la televisión rusa genera un incidente diplomático al llamar a Meloni "vergüenza de la raza humana"

Las claves

Las claves Generado con IA El presentador ruso Vladímir Soloviov insultó gravemente a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en un programa emitido en italiano. Los insultos de Soloviov han provocado un incidente diplomático entre Italia y Rusia y el rechazo unánime de la clase política italiana. Meloni respondió que seguirá defendiendo los intereses de Italia y rechazó las palabras del presentador como propaganda del régimen ruso. Soloviov es conocido por sus declaraciones polémicas y ha protagonizado otros incidentes diplomáticos y ataques verbales en el pasado.

Los duros insultos del presentador de un programa en la televisión rusa contra Giorgia Meloni han provocado un incidente diplomático entre Rusia e Italia y el rechazo de toda la clase política de este último país.

"Vergüenza de la raza humana", "bestia natural", "idiota", "mala mujercilla" y "Giorgia puta Meloni" fueron algunos de los insultos que Vladímir Soloviov dirigió, en italiano, el martes a la mandataria.

La propia Meloni ha respondido que continuará con su rumbo en favor de los intereses de Italia a pesar de las "caricaturas" contra ella vertidas por un "propagandista diligente del régimen".

"Por su propia naturaleza, un propagandista diligente del régimen no puede impartir lecciones de coherencia ni de libertad", señaló Meloni en un mensaje en la red social X en el que añade: "Nosotros, a diferencia de otros, no tenemos ataduras, ni amos, ni recibimos órdenes".

La mandataria italiana aseguró que su única brújula son los intereses de Italia: "Y continuaremos siguiéndola con orgullo, a pesar de los propagandistas por doquier", subrayó.

Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà.

Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada.

Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini.

La nostra bussola… pic.twitter.com/UPmr22zAwO — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 21, 2026

Soloviov, el propagandista más famoso de la televisión rusa, aparece en el Canal Uno estatal y tiene canales propios en internet. El episodio en cuestión fue emitido en uno de estos canales, Soloviov Live, en el que empleó el italiano para insultar a Meloni.

El comunicador añadió que Meloni es una "criatura fascista" que ha "traicionado a sus electores" y al presidente estadounidense, Donald Trump, a quien, según Soloviov, "había jurado fidelidad anteriormente".

Ein russisch-italienischer Skandal:

Solovjov vs. Meloni ...



😆🤣🤣🤣 pic.twitter.com/tTmIuCBzz4 — Mann im Schatten 🇷🇺 (@vladi_the_gr8) April 22, 2026

Los insultos contra Meloni, que acaparan este miércoles las portadas de los medios italianos, añaden un nuevo punto de tensión entre Italia y Rusia, y de hecho el martes el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, convocó al embajador de Rusia en Roma, Alexey Paramonov, para protestar por estos improperios.

Por su parte, el embajador ruso ha calificado en redes sociales que su convocatoria por parte de Tajani fue un "pretexto" que "difícilmente encaja" en la práctica diplomática al tratarse de comentarios personales y privados de un "conocido periodista ruso, por lo demás muy capaz y popular", que no pueden atribuirse al Gobierno ruso.

Rechazo de toda la clase política en Italia

El ataque a Meloni ha provocado además el rechazo de toda la clase política italiana, donde tanto los partidos que apoyan al gobierno como opositores se han solidarizado públicamente con la primera ministra.

El vicepresidente y ministro de Transportes, Matteo Salvini, tildó los ataques de "graves e inaceptables" y expresó su apoyo "sin condiciones" a la jefa del Gobierno, mientras que el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, afirmó que las ofensas "traspasan todo límite de civilidad".

Más allá de los socios de Gobierno, la oposición italiana también se solidarizó con la mandataria.

Los exprimeros ministros Giuseppe Conte, líder del Movimiento 5 Estrellas, y Matteo Renzi, de Italia Viva, se sumaron a las condenas. En concreto, Conte calificó las declaraciones de "ofensas personales incalificables y vulgares".

Por su parte, la secretaria del Partido Demócrata (PD) y principal líder de la oposición, Elly Schlein, calificó los ataques de "sexistas e inaceptables". "Una vez más, queremos recordar al régimen ruso y a sus portavoces que quien insulta a los representantes de las instituciones italianas ofende a todo el país, y eso no lo aceptamos", afirmó Schlein.

Un abonado a la polémica

El propagandista Vladímir Soloviov ha protagonizado en los últimos años varias polémicas.

Hace tan sólo unos días fue objeto de duras críticas también después de insultar a la bloguera y modelo Victoria Bonya por un mensaje dirigido a Vladimir Putin llamándola "anciana" y "prostituta".

Los usuarios de las redes sociales reprocharon a Soloviov, quien ya ha insultado a mujeres en repetidas ocasiones anteriormente, pidiendo su "cancelación" y exigiendo disculpas.

Críticos y activistas denunciaron la hipocresía de Soloviov, señalando que utiliza un lenguaje violento que sería censurado si lo usara un ciudadano común, evidenciando una doble vara de medir en la libertad de expresión en Rusia.

Sin embargo, el propagandista no solo no se disculpó con Bonya, sino que no cesó sus insultos contra las mujeres.

A principios de 2026, Soloviov generó otro incidente diplomático de gran escala al sugerir que Rusia debería iniciar "operaciones militares especiales" en Armenia y países de Asia Central como Kazajistán y Uzbekistán.

El Ministerio de Exteriores de Armenia convocó entonces al embajador ruso para entregar una nota de protesta oficial, calificando sus palabras de ataque a la soberanía nacional.

La paz, una "anomalía"

En varios programas de este año, Soloviov ha comenzado a teorizar que la paz es una "anomalía" y que la guerra es el estado natural del ser humano.

A su juicio, la humanidad ha vuelto a su "naturaleza animal" y que Rusia es el "instrumento de la voluntad divina" en una guerra de civilizaciones contra Occidente.

Tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de EEUU, Soloviov ha propuesto varias tácticas para dividir a los aliados occidentales:

Entre ellas, sugirió que Rusia debería ayudar a EEUU a "liberar" Groenlandia de Dinamarca para provocar un conflicto armado interno en la OTAN.

Además, ha descrito a los ciudadanos europeos como "animales mudos" que solo obedecen a su "dueño" (EEUU), prediciendo que Europa quedará totalmente indefensa si se rompe la alianza transatlántica.

Aunque es una narrativa constante desde 2022, en 2024 y 2025 intensificó sus mapas de objetivos. En sus emisiones, ha señalado ciudades específicas como Hamburgo, Lyon, Marsella y ciudades de la costa este de EEUU. como blancos prioritarios para misiles balísticos intercontinentales, minimizando las consecuencias de un invierno nuclear.

Soloviov sigue bajo fuertes sanciones internacionales, lo que le impide acceder a sus propiedades de lujo en el Lago Como (Italia), un tema que suele mencionar en sus programas con gran resentimiento hacia los gobiernos occidentales.