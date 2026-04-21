Detenidos dos adolescentes por un ataque a una sinagoga en Reino Unido en plena ola de agresiones antisemitas

La investigación del ataque antisemita a la sinagoga de Kenton. Jacqueline Lawrie / Zuma Press

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Las claves Generado con IA Dos adolescentes han sido detenidos por un ataque incendiario contra la sinagoga Kenton United, en el noroeste de Londres. El ataque se enmarca en una ola creciente de agresiones antisemitas en Reino Unido, con seis incidentes similares investigados en las últimas semanas. La policía vincula estos ataques a un grupo islámico con posibles lazos con Irán, que también se atribuye otros atentados en Europa. Autoridades británicas califican la situación como "emergencia nacional" y estudian medidas más severas contra grupos extremistas y diplomáticos iraníes.

Dos adolescentes se encuentran detenidos por la Policía en relación con un ataque incendiario contra una sinagoga en el noroeste de Londres. El subcomisario de la Policía Metropolitana, Matt Jukes, declaró el lunes a la BBC que un joven de 17 años y un hombre de 19 años fueron detenidos durante la noche.

Los actos vandálicos se produjeron aproximadamente a medianoche del domingo. Los dos individuos arrojaron una botella que contenía un tipo de acelerante contra la ventana de la sinagoga Kenton United, ubicada en Shaftesbury Avenue, Kenton.

El edificio atacado sufrió daños menores, aunque no se reportaron heridos. El incidente se produce en un momento de tensión en Reino Unido, con la sensación de una creciente ola de 'antisemitismo'.

Desde el atentado ocurrido en Manchester en el que dos personas perdieron la vida en el mes de noviembre, los ataques a las diferentes sinagogas en Reino Unido han aumentado.

Un total de 15 personas han sido arrestadas en el último mes y siete han sido acusadas en relación con una serie de incidentes recientes contra objetivos en Londres vinculados a comunidades judías o a la oposición al régimen iraní.

Cronología de ataques antisemitas

Actualmente, según la información de la BBC, basándose en fuentes policiales, la unidad antiterrorista de la Policía Metropolitana está investigando seis incidentes distintos ocurridos en las últimas semanas en el país británico.

Un grupo islámico que, según la Policía, podría tener vínculos con la República Islámica de Irán, se ha atribuido la responsabilidad de estas agresiones en los últimos meses, así como de otros en toda Europa.

El primero de estos ataques se produjo el 23 de marzo, cuando cuatro ambulancias pertenecientes a la organización benéfica judía Hatzola fueron destruidas en un incendio provocado en Golders Green, también situado en el norte de Londres, en el municipio de Barnet.

Sin embargo, estos actos vandálicos han aumentado en la última semana, en el que se han reportado hasta un total de cinco incidentes.

Los dos primeros se produjeron el 15 de abril. En primer lugar, los atacantes arrojaron contra la sinagoga de Finchley un ladrillo y dos botellas que según los investigadores contenían gasolina.

El mismo día, un contenedor incendiado fue lanzado contra las oficinas del medio de comunicación persa Volant Media, contrario a la revolución islámica en Irán.

El 17 de abril se prendió fuego a una bolsa que contenía botellas de líquido en la entrada de un edificio en Hendon que anteriormente albergaba la organización benéfica Jewish Futures.

Al día siguiente, el 18 de abril, una botella que se cree contenía algún tipo de acelerante fue arrojada por los agresores contra la ventana de la sinagoga en Kenton. Además, también prendieron fuego a contenedores de basura en el exterior de un edificio comunitario en Barnet.

Esto ha llevado a que haya una reacción en cadena por parte de las autoridades. "Estamos presenciando una campaña coordinada contra los londinenses y, específicamente, contra los judíos británicos", declaró Jukes en un comunicado policial.

A su vez, Vicki Evans, coordinadora nacional sénior de la policía antiterrorista británica, declaró en el mismo comunicado que la policía estaba investigando "la amenaza de una agresión del Estado iraní en el Reino Unido".

Evans hizo referencia al conflicto en evolución en Oriente Medio, que se intensificó a finales de febrero cuando EEUU e Israel atacaron a Irán. Identificó al grupo encargado de realizar los ataques como Ashab al-Yamin, que según ella se traduce como Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha.

Ataques en toda Europa

Al parecer, el grupo ha publicado una serie de vídeos en redes sociales que lo vinculan con los incidentes ocurridos en el norte de Londres, así como con muchas ofensivas similares contra objetivos judíos en toda Europa y en el resto del mundo.

En declaraciones al programa radiofónico Today de BBC Radio 4, Jukes describió la serie de ataques como "parte de la guerra híbrida moderna librada por terceros".

Jukes también afirmó que, en su opinión, las plataformas de redes sociales deberían hacer más para evitar que los jóvenes estén expuestos a publicaciones antisemitas compartidas en línea.

Entretanto, el ministro de Seguridad, Dan Jarvis, en una visita a la sinagoga reformista de Finchley, aseguró que estos actos son "abominables e injustificables", recalcando el compromiso del Ejecutivo para "hacer frente a grupos como este".

En la Cámara de los Comunes, el propio Jarvis afirmó que quienes lleven a cabo actos hostiles contra el Reino Unido se enfrentarán a "graves consecuencias" y aseguró a los parlamentarios que Irán rendirá cuentas ante la justicia.

Por su parte, el portavoz de Interior de la oposición, Matt Vickers, afirmó que los ataques contra la comunidad judía se habían convertido en una "emergencia nacional" y pidió al gobierno que ilegalizara al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista.

Además, el diputado conservador solicitó que se expulsara del país a un gran número de diplomáticos iraníes y que se deportara a cualquier ciudadano extranjero que expresara opiniones extremistas.