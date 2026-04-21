Alemania frena a Sánchez en su intento de suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel

Algunas voces en la UE proponen medidas graduales, como suspender ventajas comerciales a Israel, en vez de una ruptura total.

La suspensión del acuerdo requiere unanimidad en la UE, pero varios países como Italia y Hungría apoyan a Israel y bloquean sanciones.

Alemania lidera la oposición a romper el acuerdo, defendiendo mantener el diálogo con Israel y apostando por la prudencia.

Pedro Sánchez ha pedido a la UE suspender el acuerdo de asociación con Israel por vulnerar los derechos humanos de los palestinos.

Las profundas divisiones internas de la UE ante los conflictos en Oriente Próximo vuelven a aflorar. Los ministros de Exteriores de los 27 debaten este martes la petición de Pedro Sánchez de romper el acuerdo de asociación con Israel por vulnerar los derechos humanos de los palestinos, una iniciativa que choca con la oposición frontal de Alemania y que no se espera que prospere.

El debate sobre el acuerdo con Israel se ha colado en la agenda del Consejo de Exteriores de la UE, que se celebra este martes en Luxemburgo, a raíz de una carta remitida por el ministro José Manuel Albares y sus homólogos de Irlanda y Eslovenia. En ella denuncian la actuación del Gobierno de Benjamin Netanyahu en Gaza, Cisjordania y Líbano, así como la reintroducción de la pena de muerte.

"Dada la intensidad de la violencia y la gravedad de la situación actual, es necesario replantear con urgencia la cuestión de la respuesta de la UE (...) Se requiere una acción firme e inmediata, y todas las opciones deben seguir sobre la mesa. La Unión ya no puede permanecer al margen", alega la misiva.

El propio Sánchez endureció el mensaje este domingo en un mitin en Gibraleón, en plena precampaña andaluza. “Quien viola el derecho internacional y, por tanto, los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la UE”, afirmó.

La suspensión del acuerdo de asociación entre la UE e Israel -en vigor desde el año 2000- requeriría el apoyo unánime de los 27 Estados miembros, un consenso que está muy lejos de alcanzarse. "La carta de España, Eslovenia e Irlanda plantea que deberíamos abordar esto de inmediato. Sinceramente, no creo que haya suficiente apoyo para ello", explica un alto diplomático de la UE.

El Gobierno de Friedrich Merz lidera el bloque de países que rechaza romper con el Gobierno de Netanyahu. Alemania sostiene que el acuerdo de asociación es una pieza central del diálogo de la UE con Israel, y además ofrece amplias vías de interlocución tanto con la sociedad civil como con actores económicos y científicos.

Pese a expresar su preocupación por la evolución de la situación en Gaza y Cisjordania o por la aprobación de la pena de muerte, Berlín apuesta por una posición de máxima prudencia y defiende mantener abiertos todos los canales de comunicación y diálogo con Tel Aviv.

También la Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha enfriado la petición de Sánchez. Kallas sostiene que, antes de plantear una ruptura total, deberían explorarse fórmulas más graduales, como las que propuso Ursula von der Leyen el pasado septiembre.

"La suspensión del acuerdo de asociación requiere una posición unánime. Al mismo tiempo, ya tenemos sobre la mesa algunas medidas, y algunas de ellas exigen mayoría cualificada. Así que, en primer lugar, creo que habría que valorar si es posible avanzar con esas medidas, si los Estados miembros quieren hacerlo para presionar a Israel", ha dicho este lunes la jefa de la diplomacia comunitaria.

En concreto, la presidenta de la Comisión propuso suspender las ventajas comerciales que la UE ofrece a Israel, una decisión que solo necesita la mayoría cualificada para aprobarse. Sin embargo, la discusión sobre el plan de Von der Leyen quedó en suspenso por el acuerdo de paz para Gaza anunciado por Donald Trump el pasado 29 de septiembre.

Junto con Alemania, los principales apoyos con los que cuenta Israel dentro de la UE -con capacidad para reunir una minoría de bloqueo contra cualquier tipo de sanción- habían sido hasta ahora Italia y Hungría.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, durante su comparecencia de este lunes en Bruselas Comisión Europea

El Gobierno de Viktor Orbán llegó incluso a vetar en solitario las sanciones comunitarias contra los colonos violentos de Cisjordania. La Alta Representante de Asuntos Exteriores ha indicado que espera que el nuevo Gobierno de Péter Magyar cambie de posición, aunque este giro, si se produce, no se materializará hasta que tome posesión dentro de un mes.

Por su parte, Giorgia Meloni ha anunciado en los últimos días que no renovará el acuerdo bilateral de Defensa que tiene con Israel por la actuación de Netanyahu en Líbano. Pero todavía no está claro si se trata de un gesto aislado o si Roma también va a apoyar que la UE endurezca su posición hacia Israel.

Incluso Emmanuel Macron, que en septiembre reconoció oficialmente al Estado de Palestina, parece ahora tener dudas sobre la ruptura del acuerdo de asociación con Israel que pide Sánchez. "No hay nada excluido, pero hay que discutir si es eficaz", ha dicho la ministra delegada de Asuntos Exteriores de Francia, Éléonore Caroit.

Como solución de compromiso, el nuevo ministro holandés de Exteriores, Tom Berendsen, tiene previsto pedir a la Comisión Europea que vuelva a evaluar si Israel está respetando el artículo 2 del acuerdo de asociación, que estableque que las relaciones entre las dos partes "se basarán en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos".

Se trata de una nueva maniobra para ganar tiempo y presionar a Netanyahu para que modere su actuación sin que la UE tenga que aprobar medidas de castigo como las que pide Sánchez, que provocan una fuerte división entre los Veintisiete.