Calabria, la región más pobre de Italia, pagará a los estudiantes 1.000 euros al mes para frenar el éxodo de jóvenes talentos

Calabria es una de las regiones más pobres de Europa y ha perdido un 6,4% de su población en la última década debido a la migración.

La medida ha generado críticas por considerarse insuficiente para resolver problemas estructurales como el desempleo juvenil y la falta de infraestructuras.

El programa "ingreso por mérito" busca retener a los universitarios en la región, exigiendo asistencia, exámenes y buenas calificaciones.

Calabria pagará hasta 1.000 euros al mes a los mejores estudiantes universitarios locales para frenar el éxodo de jóvenes talentos.

La empobrecida región de Calabria, situada en el sur de Italia, pagará a los mejores estudiantes universitarios locales un salario. Será un sueldo progresivo hasta alcanzar 1.000 euros al mes en un intento para lograr frenar el éxodo hacia el norte en busca de oportunidades laborales.

Este programa, denominado "ingreso por mérito", ofrecerá estos pagos a los residentes de Calabria matriculados en una de las tres universidades estatales de la región. Deberán asistir a clase con regularidad, presentarse a los exámenes y obtener buenas calificaciones.

Hay otra serie de requisitos a cumplir. Este complemento salarial de ayuda al estudio no lo cobrará cualquier estudiante matriculado, sino quienes hagan más méritos para obtenerlo desde su etapa universitaria.

La intención de Calabria es frenar la "fuga de cerebros" que se está produciendo en el sur, especialmente en esta región, debido a factores como la pobreza, bajos salarios y una menor seguridad que en otras zonas de Italia.

Universidad de Calabria, en el sur de Italia. Imagen de archivo. Instagram / Università della Calabria

El Gobernador Roberto Occhiuto, del centroderecha Forza Italia, aseguró en un post publicado en Facebook que es "necesario" impulsar políticas con las que se contribuya a lograr crear más empleos y contribuir al desarrollo de la región.

Además, explicó que esta medida ha sido tomada porque "el éxodo juvenil empieza en la universidad", ya que muchos estudiantes de la zona deciden emigrar a otras partes del país donde aspiran a tener más oportunidades.

"Queremos hacer todo lo posible para que nuestros jóvenes talentos puedan quedarse a estudiar aquí", aseveró.

Un ejemplo de esta fuga de talentos se aprecia en la importación de médicos cubanos para atender a los locales, una medida que se mantiene en la región pese a los intentos de EEUU por revocarla.

Washington solicitó a la región este febrero que rompiera el acuerdo con La Habana, pero Occhiuto lo rechazó. Según declaró entonces, los 400 médicos cubanos presentes en la región se habían convertido en un personal imprescindible “para no cerrar nuestros hospitales”.

El plan para premiar a los mejores estudiantes ha sido aprobado por el consejo regional. Entrará en vigor a partir del próximo curso académico, que iniciará en septiembre.

Bastión tradicional de la mafia

La región de Calabria vive varias crisis a la vez, fruto de distintos factores. Desde el lado financiero, se sitúa como una de las zonas más pobres de Europa. Según datos de Eurostat, tiene uno de los niveles más altos de pobreza del Sur de Europa.

El Ejecutivo regional no ha logrado revertir la tendencia que ha dejado su salario medio en algo menos de 16.000 euros al año, casi la mitad de los 31.000 euros de la norteña Lombardía, según el informe salarial anual.

Calabria es el bastión tradicional de la 'Ndrangheta en el extremo sur de la península italiana. Esta organización criminal es una de las más poderosas de Europa, responsable de hasta el 80% del comercio de cocaína en suelo europeo y manejando la mayor parte del flujo desde Sudamérica.

La población de Calabria ha disminuido un 6,4 por ciento en la última década, el descenso más pronunciado de cualquier región italiana. La de Lombardía ha crecido un 1,1 por ciento, según la agencia estadística italiana Istat.

“Se trata de una inversión concreta en el capital humano de Calabria, porque el futuro de la región también depende de nuestra capacidad para retener y desarrollar a nuestros mejores talentos en las próximas décadas”, añadió Occhiuto.

Críticas a la medida

Este programa universitario también ha despertado duras críticas, ya que algunos consideran que simplemente es poner una especie de "parche" a la situación que azota a la región.

Rosa Ferraro, miembro del izquierdista Partido Democrático y actual concejala del Municipio VIII de Roma pero de origen calabrés, ve “clasismo” en la iniciativa.

"No podemos permitirnos limitarnos a parchear la situación con un salario que nunca resolverá el desempleo juvenil y que no abordará la grave falta de infraestructuras culturales y profesionales", señaló en sus redes sociales.

"Es la antítesis perfecta de Robin Hood", editorializó la web Fanpage. Los opositores al plan subrayan que esta medida, en lugar de favorecer a muchos residentes locales, terminaría por penalizarlos. Al no existir un sistema de evaluación de recursos beneficiará a los estudiantes de alto rendimiento, provenientes de las familias más acomodadas.

"Calabria desviará recursos públicos hacia quienes ya gozan de una mejor situación económica", critican. Y eso no alterará la realidad de la mayoría de la población joven, que continuará viviendo en una región con un grave índice de pobreza, bajos salarios y el deseo de emigrar a zonas ricas del país.