Cuatro muertos y 20 heridos en otro tiroteo en un colegio de Turquía: el atacante, un alumno, llevaba pistolas de su padre

Entrada a la escuela turca en la que se ha registrado el tiroteo. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Un tiroteo en un colegio de Kahramanmaraş, Turquía, dejó al menos cuatro muertos y 20 heridos. El atacante, un alumno de 14 años, utilizó varias pistolas de su padre, un exagente de policía, y también falleció durante el incidente. Entre las víctimas mortales se encuentran un profesor y tres alumnos de quinto curso, de entre 10 y 11 años. El ataque ocurrió un día después de otro incidente similar en la ciudad turca de Sanliurfa.

Al menos cuatro personas han muerto y 20 más han resultado heridas en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaraş. El autor de los disparos, un alumno del centro de 14 años, también ha fallecido durante el incidente, según han confirmado las autoridades locales.

El gobernador de la provincia, Mükremin Uyar, ha explicado que uno de los fallecidos es un profesor de la escuela de secundaria Ayser Çalık. También ha revelado presunto atacante era un estudiante que utilizó varias pistolas de su padre, un antiguo agente de Policía, que había ocultado en una mochila.

Uyar ha revelado que las otras víctimas son tres alumnos de quinto curso, correspondiente a 10 y 11 años. La agencia Ihlas afirma que hay muchos heridos -tres se encuentran en estado crítico según las autoridades- y que la situación es "caótica".

Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı



Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ayser Çalık Ortaokulu’nda henüz bilinmeyen nedenle düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı



📌 İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim… pic.twitter.com/wLMLvw6A84 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 15, 2026

El suceso se ha registrado en un centro educativo localizado a unos 200 kilómetros al este de Sanliurfa, ciudad donde un exalumno de otro centro escolar hirió ayer a 16 personas antes de suicidarse, según confirmaron las autoridades.

"Un estudiante de octavo curso, que llevaba armas en su mochila, entró en dos aulas donde había alumnos y abrió fuego de forma indiscriminada, causando muertos y heridos", ha relatado el gobernador. Preguntado sobre el atacante, Uyar ha asegurado que también murió, aunque todavía no se ha confirmado que haya sido un suicidio.

Las imágenes compartidas por la televisión turca muestran ambulancias llegando a la escuela, donde la policía y una multitud se habían congregado junto a la puerta. El ministro de Justicia, Akin Gurlek, ha anunciado que se ha abierto una investigación para esclarecer las causas del ataque.