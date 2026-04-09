Reino Unido desplegó a sus fuerzas armadas para disuadir a submarinos rusos que entraron en sus aguas a primeros de año

Las claves nuevo Generado con IA El Reino Unido desplegó sus fuerzas armadas para disuadir a submarinos rusos que entraron en sus aguas a principios de año y estuvieron presentes durante un mes. Los submarinos rusos pretendían atacar infraestructuras submarinas como cables o gasoductos, según el ministro de Defensa británico John Healey. La operación fue detectada y monitorizada en colaboración con aliados como Noruega, logrando que los submarinos rusos abandonaran las aguas británicas sin causar daños. El incidente se produce en un contexto de tensión marítima, con la Armada rusa escoltando petroleros sancionados y el Reino Unido autorizando interceptaciones para frenar la financiación de la guerra en Ucrania.

El Reino Unido se vio obligado a desplegar sus fuerzas armadas para disuadir a submarinos rusos que habían entrado en sus aguas territoriales. La intrusión ocurrió a comienzos de año y se prolongó durante un mes.

Así lo ha explicado el ministro de Defensa británico, John Healey, aclarando que los submarinos pretendían atacar infraestructuras submarinas como cables o gasoductos.

Según ha explicado Healey, tanto las Fuerzas Armadas británicas como sus aliados, entre los que nombró a Noruega, detectaron esta actividad beligerante de navíos rusos y se coordinaron para seguirla y neutralizarla.

El ministro de Defensa afirmó que revelaba ahora la operación para poner en conocimiento del Presidente de Rusia, Vladimir Putin, que sus fuerzas habían sido detectadas.

"Al presidente Putin, le digo: 'Te estamos viendo. Estamos viendo tus actividades contra nuestros cables y nuestros gasoductos. Debes saber que cualquier intento de dañarlos no será tolerado, y habrá serias consecuencias".

"Nuestras fuerzas armadas les hicieron saber que estaban siendo monitorizados, que sus movimientos no estaban ocultos como el presidente Putin planeaba, y que su intento de operación había quedado al descubierto".

Según Healey, el destacamento ruso estaba formado por un submarino de la clase de ataque Akula y dos submarinos especializados del Directorado para la Investigación Marina Profunda de Moscú.

Todos los navíos abandonaron aguas territoriales británicas en dirección norte y no lograron dañar la infraestructura submarina, concluye.

Flota rusa frente a Reino Unido

El Kremlin confirmó hoy que un navío de la Armada Rusa escoltó a varios buques petroleros de la "flota fantasma" rusa al transitar por las aguas territoriales de Reino Unido.



"Rusia se considera en derecho de defender sus intereses y sin falta tomará medidas para hacerlo", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.



El representante del Kremlin señaló que "en los últimos meses fuimos testigos de reiterados actos de piratería en aguas internacionales", que afectaron "a su capacidad económica".



Según informó el periódico The Telegraph, la fragata de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa 'Admiral Grigorovich' escoltó a través del estrecho de la Mancha dos petroleros de la flota fantasma rusa.

Esto ocurre dos semanas después de que Londres prometiera detener todos los buques sancionados en aguas territoriales de Reino Unido.



Según el medio, la fragata rusa escoltó los petroleros Universal y Enigma, mientras era a su vez seguida por el buque 'Tideforce' de la Flota Real Británica.



El pasado 26 de marzo Londres autorizó a la Marina británica a abordar e interceptar buques de la llamada "flota fantasma" rusa que transiten por aguas del Reino Unido, en un intento de cortar "una vía clave de financiación" de la guerra en Ucrania.

Según Londres, cerca del 75% del crudo ruso se transporta mediante esta red opaca, sobre la que el Reino Unido ha impuesto sanciones a 544 embarcaciones.



El Ejecutivo británico sostiene que el cierre de sus aguas, incluido el canal de la Mancha, obligará a estos buques a optar entre rutas más largas y costosas o exponerse a ser interceptados.



Esta medida habría obligado a la "flota fantasma" rusa a evadir el estrecho de La Mancha durante varias semanas, según medios occidentales