Al menos cuatro migrantes mueren al tratar de llegar a Reino Unido desde Francia tras hundirse un "taxi acuático"

Equipos de rescate ayudan a personas que llegaban a las costas. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Al menos cuatro migrantes murieron al intentar cruzar el Canal de la Mancha desde Francia hacia Reino Unido tras hundirse un 'taxi acuático'. Las víctimas, dos hombres y dos mujeres, fueron arrastradas por las corrientes en la zona de Equihen-Plage, en el Paso de Calais. El método del 'taxi acuático', que evita controles en tierra, se está usando cada vez más y aumenta el riesgo de accidentes mortales. En la última semana se han producido otros dos incidentes similares con víctimas mortales en la misma ruta migratoria.

Al menos cuatro migrantes han muerto este jueves al intentar llegar al Reino Unido desde Francia a través del estrecho de Calais, la parte más angosta del Canal de la Mancha, según han informado las autoridades regionales francesas, que fueron las encargadas de actuar en el rescate.

Se trata de dos hombres y dos mujeres que fueron arrastrados por las corrientes a primera hora de esta mañana en la zona de Equihen-Plage, según dijo a la prensa local el prefecto (delegado del Gobierno) del Paso de Calais, François-Xavier Lauch.

Estas cuatro víctimas "intentaron abordar un 'taxi acuático'" y "las corrientes, que pueden ser peligrosas en esta zona, las arrastraron", señaló Lauch, al precisar que esta cifra de muertos aún es "provisional", ya que la situación todavía se está evaluando "y pueden producirse cambios".

Otra persona ha sido atendida por lesiones leves, ya que "sufría de hipotermia", y otras 37 fueron trasladadas al hospital, según han informado las autoridades.

El accidente ha tenido lugar a primera hora de la mañana de este jueves, y poco después de las 7.00 h comenzaron los esfuerzos de búsqueda y rescate, tras reportarse que varias personas estaban en el agua.

El método del "taxi acuático" consiste en que las redes de tráfico de personas recogen a los migrantes directamente del agua, evitando así a las fuerzas de seguridad apostadas en tierra para impedir las salidas desde las playas francesas.

Este sistema, cada vez más frecuente, incrementa los riesgos de travesías ya de por sí peligrosas. El pasado 1 de abril, dos migrantes murieron en circunstancias similares frente a la costa de Gravelines, en el norte de Francia.

Es el tercer incidente similar de estas características que se produce en el lapso de una semana, ya que el 1 de abril dos migrantes también perdieron la vida en su intento de cruzar el Canal de la Mancha desde la costa francesa para entrar en Gran Bretaña.

En aquel caso, la embarcación en la que estaban los fallecidos tuvo problemas poco después de partir de la playa de Gravelines, utilizada habitualmente por las redes de tráfico para embarcar migrantes, y a la que subieron una treintena de personas.

Además, este domingo, dos personas murieron y 75 resultaron heridas, en un nuevo naufragio sucedido en el Mediterráneo, frente a la isla italiana de Lampedusa, siendo rescatados por dos buques mercantes.