Un muerto y al menos 27 heridos tras chocar un tren de alta velocidad con un camión en el norte de Francia

Las claves nuevo Generado con IA Un tren de alta velocidad (TGV) chocó con un camión militar en un paso a nivel en Mazingarbe, al norte de Francia. El maquinista del tren falleció y al menos 27 personas resultaron heridas, incluyendo algunos pasajeros y el conductor del camión. El accidente obligó a suspender el tráfico ferroviario entre Béthune y Lens y afectó la alimentación eléctrica de varias líneas. Vecinos y equipos de emergencia acudieron rápidamente, se registró un incendio y se desplegó atención psicológica para los afectados.

El maquinista de un tren de alta velocidad (TGV) ha muerto este martes tras chocar el convoy contra un camión militar articulado de alto tonelaje en un paso a nivel en la línea entre las ciudades de Béthune y Lens, al norte de Francia. Hay al menos 27 personas heridas, indicaron los bomberos al medio ICI Nord.

Según medios locales, el siniestro se produjo hacia las 7:00 de la mañana en el paso a nivel de Mazingarbe, en el municipio de Bully-les-Mines. El TGV siniestrado circulaba entre Dunkerque y París con unas 250 personas a bordo.

El tren impactó contra el remolque de un camión militar que atravesaba las vías. El conductor del convoy perdió la vida y también resultaron heridos una treintena de pasajeros de diversa consideración, así como el chófer del vehículo.

La víctima mortal tenía unos 50 años, según la agencia AFP. También precisa que dos de los heridos han sido ingresados de urgencia, mientras que un tercero se encuentra atendido con "urgencia relativa".

El servicio de trenes regionales (TER) de la región Hauts de France indicó en sus redes sociales que como consecuencia del siniestro se ha interrumpido el tráfico entre Béthune y Lens hasta el final de la jornada. También se ha cortado la alimentación eléctrica en los ejes Lille-Béthune, Lille-Lens y Lille-Douai.

El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, anunció en un mensaje en sus redes sociales que iba a desplazarse hasta el lugar del accidente -del que no dio precisiones sobre su magnitud- junto al consejero delegado de la compañía ferroviaria estatal SNCF, Jean Castex.

📍Photos du TGV qui a percuté ce matin a un PN( HDF) un convoi exceptionnel de l armée.

📍Le conducteur de TGV est décédé, RIP.

📍Il y a également des voyageurs blessés mais visiblement sans gravité.

📍C est en 1 semaine le deuxième convoi exceptionnel qui reste bloqué a un PN pic.twitter.com/e5NAHNJkwM — Fabien Villedieu (@VilledieuFabien) April 7, 2026

"Hemos escuchado un gran golpe, nos hemos despertado sobresaltados", explica Mickaël, un testigo que vive justo enfrente del paso a nivel. "Sabía que el tren se había chocado con algo. Había algo de apocalipsis, algo de fuego, olía a productos químicos y estaba todo lleno de escombros".

Los vecinos fueron los primeros en responder al siniestro, extinguiendo el incendio y llamando a los bomberos, explican. Otros testigos han explicado a La Voix du Nord que excucharon al tren hacer sonar su bocina "durante ocho o diez segundos" antes del impacto.

Los equipos de emergencia también han desplegado una unidad de atención psicológica para los supervivientes del accidente, confirma SNCF.