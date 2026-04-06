Malestar en Alemania: la nueva ley obliga a los hombres de 17 a 45 a pedir permiso al Ejército para viajar 3 meses fuera

Las claves nuevo Generado con IA Alemania exige a los hombres de 17 a 45 años pedir permiso militar para salir del país más de tres meses, incluso en tiempos de paz. La medida afecta a estudiantes, trabajadores y residentes que planean estancias prolongadas en el extranjero, generando malestar social y temor a un colapso administrativo. La ley busca reforzar el control sobre los reservistas y posibles reclutas, en el marco de una ambiciosa ampliación de las Fuerzas Armadas alemanas. Miles de estudiantes han protestado en distintas ciudades contra el endurecimiento de la normativa militar y el giro militarista del gobierno.

El pasado 1 de enero entró en vigor la nueva Ley de Modernización del Servicio Militar en Alemania. El Gobierno del canciller Friedrich Merz optó por un modelo de reclutamiento voluntario, pero una inocente cláusula que había pasado desapercibida en su articulado ha provocado un revuelo.

La normativa aprobada exige que los hombres de edades comprendidas entre 17 y 45 años obtengan permiso de las Fuerzas Armadas si pretenden salir del país por un periodo superior a tres meses. La regla se aplica incluso en tiempos de paz.

La medida ha causado indignación: la nueva normativa ha reactivado una disposición que antes solo estaba prevista para el "Estado de Defensa". Lo que parece razonable en situación de conflicto bélico se convierte en una realidad de la vida cotidiana.

El problema está en el Párrafo 3 de la Ley del Servicio Militar. En él se establece que los hombres que pertenecen a la reserva o que aún no han sido licenciados del servicio militar requieren un permiso del Centro de Carreras de la Bundeswehr para abandonar el país por más de tres meses.

La obligación afecta a todos los varones de nacionalidad alemana y residencia principal en ese país. Se aplica a los que hayan cumplido 17 años y no hayan alcanzado el límite de edad de 45. En caso de movilización, el plazo se amplía hasta los 60.

Esto significa que los estudiantes que hayan previsto pasar un semestre en el extranjero, los trabajadores que son destinados a sucursales internacionales o los viajeros de larga duración deben informar a las autoridades militares antes de su partida.

Es difícil estimar el número de afectados por la nueva norma. Fuentes oficiales cifran en unos 45.000 los estudiantes alemanes que solicitan participar en el programa Erasmus cada año. Por otro lado, informes especializados hablan de más de 400.000 trabajadores alemanes destinados por periodos prolongados fuera de su país.

Más allá de los números relacionados con el desplazamiento temporal, se calcula una población de casi 4 millones de alemanes con residencia permanente en el extranjero. No todos entrarían dentro de los límites de la norma, pero es evidente que el volumen de afectados por ella es considerable y la amenaza de colapso administrativo es grande.

Un portavoz de la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas Federales, declaró a los medios que la medida es necesaria para conocer el número de alemanes que se encuentran fuera del país en caso de conflicto. Aclaró que no significaba que se fuera a producir una movilización a corto plazo.

"Bajo la nueva ley, el servicio militar es voluntario. Eso hace suponer que los permisos se concederán de forma generalizada", explicó. "De igual forma que los hombres están obligados a solicitarlo, los centros militares deben concederlo", aseguró.

El mayor temor es al colapso administrativo. El representante militar reconoció el "profundo" impacto de la nueva normativa y admitió que el Ministerio de Defensa trabaja en determinar las excepciones a la regla ya publicada.

No queda claro cuáles serán las consecuencias para quienes no cumplan la regla. El portavoz explicó que se trataba de una disposición que se implantó durante la Guerra Fría, pero sin particular relevancia. "De hecho, no hay previstas penalizaciones por incumplirla", aseguró.

El servicio militar en Alemania

Alemania abandonó el servicio militar obligatorio en 2011, durante el mandato de Angela Merkel. Cuando Friedrich Merz accedió a la cancillería en mayo de 2025, declaró que su nuevo Gobierno pondría "todos los medios financieros en juego" para que el ejército se convirtiera, en términos convencionales, "en el más fuerte de Europa".

La Ley de Modernización del Servicio Militar se publicó con la intención de ampliar la capacidad del Ejército. Alemania cuenta con 182.000 militares en activo y 50.000 reservistas. El objetivo del canciller Merz es aumentar a 260.000 efectivos activos y 200.000 miembros de la reserva en 2035.

El debate previo se centró entre la postura de los socialistas del SPD, que proponían un servicio alternativo y el modelo 'híbrido' de la CDU de Merz, con participación voluntaria. Este último impuso en la redacción de la ley algunas normas que apuntaban a un posible futuro de reclutamiento obligatorio.

A partir de 2026, todos los jóvenes de 18 años deberán cumplimentar un cuestionario que pretende evaluar su motivación y sus capacidades físicas para formar parte de las Fuerzas Armadas. La encuesta tendrá carácter voluntario para las mujeres.

„Friedrich Merz an die Front“ auf dem Postdamer Platz haben sich bereits viele Berliner Schüler eingefunden, um am landesweiten #Schulstreik gegen die Wehrpflicht teilzunehmen. #b0503 pic.twitter.com/HUI6rv7vxX — junge Welt (@jungewelt) March 5, 2026

Las nuevas reglas provocaron manifestaciones juveniles a primeros del pasado mes de marzo. Miles de estudiantes de secundaria protestaron en varias ciudades alemanas contra el giro militarista y el nuevo marco de servicio bajo el lema "Vuestras guerras, sin nosotros".