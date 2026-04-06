El drama de los ucranianos detenidos por el ICE en EEUU: de refugiados a deportados y enviados a luchar contra Rusia

El programa 'Unidos por Ucrania' permitió la entrada legal temporal de ucranianos, pero la prórroga de permisos ha sido denegada a muchos, exponiéndolos a la movilización obligatoria al volver.

Al regresar a Ucrania, muchos de los deportados son reclutados inmediatamente por el ejército, incluso si llevan años viviendo fuera o presentan problemas de salud.

La política migratoria estadounidense bajo el mandato de Donald Trump ha intensificado la deportación de inmigrantes, incluyendo a ucranianos con delitos menores o permisos vencidos.

El ICE está deteniendo y deportando a ciudadanos ucranianos refugiados en EEUU, quienes al regresar a su país son enviados directamente al frente de guerra contra Rusia.

Ciudadanos ucranianos que entraron en Estados Unidos con estatus de refugiados están siendo capturados por el ICE, la policía antimigratoria estadounidense, y deportados.

Según la cadena CNN, decenas de personas procedentes de Ucrania han sido detenidas por el ICE y enviadas de vuelta a su país de origen. Ahí corren el riesgo de ser enviados directamente al frente de guerra.

Este caso pone de relieve la tensión entre la aplicación estricta de las leyes migratorias estadounidenses y las implicaciones humanitarias derivadas de la invasión rusa de Ucrania.

La guerra supera los cuatro años de duración y requiere de una elevada demanda de efectivos militares por parte de Kiev.

Desde el regreso a la Casa Blanca para afrontar su segundo mandato, el presidente Donald Trump, ha intensificado la represión contra todo tipo de inmigración y ha emprendido una campaña de deportaciones masivas.

Ha sido tal la polémica por las actuaciones del ICE, especialmente en Minneapolis, que el republicano ha pedido reducir el énfasis de las deportaciones masivas de inmigrantes en situación irregular, según ha informado recientemente el rotativo The Wall Street Journal.

Agentes del ICE, la policía anti migratoria estadounidense realizando una redada en un aeropuerto. Reuters

De este modo, el principal objetivo ahora sería el de atrapar a inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos graves. Hasta la fecha, el ICE trataba de deportar a cualquier inmigrante ilegal, aunque careciera de antecedentes penales.

Del avión a la guerra

Volodymyr Dudnyk es tan solo uno de las decenas de jóvenes que han sido devueltos por parte de la administración estadounidense hasta Ucrania, a pesar del riesgo que conlleva para sus vidas.

Dudnyk, de tan solo 28 años, ha explicado a la CNN que fue reclutado por oficiales del ejército ucraniano casi inmediatamente después de llegar a Ucrania tras su deportación desde EEUU.

"Cuando estaba en el avión rumbo a Ucrania, sabía que me esperaba y que sería enviado al frente. Pero esperaba que al menos me dejaran volver a casa primero. Todo sucedió incluso más rápido de lo que imaginaba. Nunca llegué a casa. No he podido ver a mis padres", declaró.

Según cuenta, estuvo 51 días en el campo de entrenamiento básico y luego unas semanas capacitándose como operador de drones. Ahora lucha en el frente en el este de Ucrania.

Dudnyk ha explicado a la CNN que fue detenido por agentes del ICE el pasado agosto frente a un juzgado en Pittsburgh, Pensilvania, donde debía comparecer ante el tribunal por presuntamente conducir sin carné ni seguro de automóvil.

A pesar de que no era la única vez que había tenido problemas con la justicia estadounidense, tan solo fue sancionado por la administración norteamericana por alteración del orden público o cargos menores por infracciones de tránsito.

En paralelo, ha explicado el drama familiar de aquellos ucranianos que son deportados, incluso aunque tengan familiares en EEUU o lleven dos décadas en suelo estadounidense.

Un soldado ucraniano camina en medio de la destrucción causada por la guerra en Oríjiv, en el óblast de Zaporiyia Reuters

“Un hombre que viajaba conmigo en el avión tenía dos o tres hijos, y también lo deportaron. Otro era un hombre de 36 años que llegó a Estados Unidos siendo menor de edad, hace 20 años. Apenas habla ucraniano. Él también fue deportado”, explicó Dudnyk.

El grupo fue trasladado en avión a Polonia y llevado hasta la frontera con Ucrania por funcionarios estadounidenses encargados de las deportaciones. Los entregaron a funcionarios polacos que los escoltaron hasta cruzar la frontera.

Ley de movilización ucraniana

Tras más de cuatro años desde el inicio de la invasión rusa en territorio ucraniano, el ejército sufre una grave escasez de soldados, lo que ha provocado que los controles para enviar hombres en edad militar al frente sean cada vez más habituales.

El Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania ha asegurado a la cadena estadounidense CNN que, de los 45 hombres, 24 eran buscados para el servicio militar obligatorio y fueron entregados a la policía, que los llevó a la oficina de reclutamiento.

En Ucrania, la condición de "buscado" se aplica a quienes no han actualizado sus datos o han infringido las normas de movilización. Según la ley ucraniana, desde el inicio de la guerra todos los hombres de entre 25 y 60 años están sujetos a movilización.

Según ha informado el Ministerio de Defensa de Ucrania, aproximadamente dos millones de hombres están actualmente en busca y captura por evadir el servicio militar obligatorio, y cerca de 200.000 soldados se encuentran ausentes sin permiso oficial.

La mayoría de esos hombres han huido del país o intentan esconderse de los oficiales de reclutamiento, quienes buscan constantemente a quienes intentan evadir el servicio militar.

Estos oficiales encargados del reclutamiento realizan controles aleatorios de documentos y llevan a cualquier persona sin una exención válida a los campos de entrenamiento militar.

Deportado tras residir legalmente

Tras el estallido del conflicto bélico, EEUU lanzó un programa conocido como Unidos por Ucrania (U4U), con el que se permitía la entrada legalmente de ciudadanos ucranianos al país,

Esta iniciativa de la Administración Biden permitía a ciudadanos estadounidenses apadrinar a ucranianos que habían huido de su país a causa de la guerra y deseaban emigrar hasta EEUU. Tan solo necesitaban contar con el aval de un ciudadano estadounidense de que no iban a quedar desamparados.

Una vez aprobado, se les concedía un permiso humanitario de dos años, que les permitía vivir y trabajar en el país. Transcurridos los dos años iniciales, podían solicitar una prórroga, conocida como permiso de reingreso.

El expresidente de EEUU, Joe Biden, junto al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski en la Casa Blanca. Reuters

Este es el caso de una pareja ucraniana que llegó al país en 2022, Daryna y Zhenya, gracias a este programa migratorio impulsado por Biden.

En 2024, tras terminar este permiso de residencia, ambos pidieron una prórroga. La mujer la obtuvo prácticamente de inmediato, pero explica a CNN que su esposo tuvo que esperar un año hasta que le fue denegada.

Pese a todas las maniobras realizadas por los abogados, finalmente Daryna cuenta que su marido tuvo que abandonar el país en un avión. Terminó reclutado por el ejército ucraniano pese a sufrir un problema de salud.

“La situación actual en Ucrania es que están reclutando a hombres incluso con las discapacidades más graves”, denuncia.

Julia Bikbova, abogada estadounidense-ucraniana especializada en inmigración y derecho internacional, ha explicado a CNN que este escenario no es un caso único. A algunos miembros de una familia se les concede la prórroga condicional mientras que a otros no.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional atribuyó la responsabilidad de las deportaciones a las medidas tomadas por el gobierno anterior.

“La administración Biden perjudicó gravemente a cientos de miles de ucranianos al convertir una herramienta de emergencia limitada y para casos individuales en un programa de admisión masiva", declaró.