Al menos dos muertos y 75 heridos en un nuevo naufragio en el Mediterráneo, frente a la isla italiana de Lampedusa

Personas encima del barco naufragado este fin de semana en el mar Mediterráneo central. X de Sea-Watch International

Las claves nuevo Generado con IA Al menos dos personas han muerto y 71 están desaparecidas tras el naufragio de una embarcación frente a la isla italiana de Lampedusa. De las 105 personas que viajaban en el bote, solo 32 lograron sobrevivir y fueron rescatadas por buques mercantes. La tragedia fue detectada por un avión de Sea-Watch International, que avistó a 15 personas aferradas al casco y varios cuerpos en el agua. En lo que va de año, 6.175 migrantes han llegado a las costas italianas, una cifra inferior al mismo periodo de años anteriores.

Al menos dos muertos y 71 personas desaparecidas tras el naufragio de una embarcación de madera en el mar Mediterráneo, frente a la isla italiana de Lampedusa, durante este fin de semana, según ha denunciado este domingo vía X la ONG alemana Sea-Watch International.

Según las primeras reconstrucciones, en el bote viajaban originalmente 105 personas, de las cuales solo 32 lograron sobrevivir tras ser rescatadas por los buques mercantes Saavedra e Ievoli Grey, confirmó la organización en sus redes sociales.

Los supervivientes, junto a los dos cuerpos recuperados, han sido trasladados durante la mañana de este domingo al puerto de Lampedusa.

La tragedia fue detectada inicialmente por el avión de reconocimiento Seabird 2 de Sea-Watch International, que avistó la embarcación volcada con unas 15 personas aferradas "desesperadamente" al casco, mientras otras permanecían en el agua junto a varios cuerpos sin vida.

"Hace solo 4 días, 19 cuerpos muertos, congelados hasta la muerte, fueron traídos a Lampedusa. Estas no son tragedias aisladas, sino un patrón de violencia fronteriza diseñado para matar", se afirma en el comunicado de la ONG alemana.

Asimismo, ha sentenciado que no olvidarán a los fallecidos y no perdonarán a los políticos responsables.

We are horrified. Over Easter weekend, about 71 people likely drowned in the Mediterranean. Yesterday, our aircraft Seabird 2 spotted an overturned wooden boat: ~15 people clinging desperately to the hull, others in the water, and some lifeless bodies.



📽️ Fabian Melber https://t.co/dl4dtjNFoL pic.twitter.com/yDOBFxyUPd — Sea-Watch International (@seawatch_intl) April 5, 2026

En lo que va de año, han llegado a las costas de Italia 6.175 migrantes, según los últimos datos actualizados por el Ministerio del Interior italiano.

Esta cifra supone un descenso respecto a las 9.399 personas que desembarcaron en el mismo periodo del año pasado, y se sitúa muy lejos de las 11.969 que lo hicieron en los primeros meses de 2024.