Personas encima del barco naufragado este fin de semana en el mar Mediterráneo central.

Personas encima del barco naufragado este fin de semana en el mar Mediterráneo central. X de Sea-Watch International

Europa

Al menos dos muertos y 75 heridos en un nuevo naufragio en el Mediterráneo, frente a la isla italiana de Lampedusa

De las 105 personas que iban a bordo, sólo han logrado sobrevivir 32, tras ser rescatadas por dos buques mercantes.

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Nerea Vizoso | Agencias
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Al menos dos personas han muerto y 71 están desaparecidas tras el naufragio de una embarcación frente a la isla italiana de Lampedusa.

De las 105 personas que viajaban en el bote, solo 32 lograron sobrevivir y fueron rescatadas por buques mercantes.

La tragedia fue detectada por un avión de Sea-Watch International, que avistó a 15 personas aferradas al casco y varios cuerpos en el agua.

En lo que va de año, 6.175 migrantes han llegado a las costas italianas, una cifra inferior al mismo periodo de años anteriores.

Al menos dos muertos y 71 personas desaparecidas tras el naufragio de una embarcación de madera en el mar Mediterráneo, frente a la isla italiana de Lampedusa, durante este fin de semana, según ha denunciado este domingo vía X la ONG alemana Sea-Watch International.

Según las primeras reconstrucciones, en el bote viajaban originalmente 105 personas, de las cuales solo 32 lograron sobrevivir tras ser rescatadas por los buques mercantes Saavedra e Ievoli Grey, confirmó la organización en sus redes sociales.

Los supervivientes, junto a los dos cuerpos recuperados, han sido trasladados durante la mañana de este domingo al puerto de Lampedusa.

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La tragedia fue detectada inicialmente por el avión de reconocimiento Seabird 2 de Sea-Watch International, que avistó la embarcación volcada con unas 15 personas aferradas "desesperadamente" al casco, mientras otras permanecían en el agua junto a varios cuerpos sin vida.

"Hace solo 4 días, 19 cuerpos muertos, congelados hasta la muerte, fueron traídos a Lampedusa. Estas no son tragedias aisladas, sino un patrón de violencia fronteriza diseñado para matar", se afirma en el comunicado de la ONG alemana.

Asimismo, ha sentenciado que no olvidarán a los fallecidos y no perdonarán a los políticos responsables.

En lo que va de año, han llegado a las costas de Italia 6.175 migrantes, según los últimos datos actualizados por el Ministerio del Interior italiano.

Esta cifra supone un descenso respecto a las 9.399 personas que desembarcaron en el mismo periodo del año pasado, y se sitúa muy lejos de las 11.969 que lo hicieron en los primeros meses de 2024.