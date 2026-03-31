Bruselas insiste en que España deberá hacerse cargo de los inmigrantes regularizados que traten de desplazarse por la UE

La Unión Europea insiste en que un permiso de residencia nacional no permite la libre circulación por toda la UE y reclama acelerar las deportaciones de migrantes irregulares.

Cualquier migrante regularizado por España que se encuentre en situación irregular en otro país de la UE deberá ser devuelto a España.

Bruselas subraya que la regularización de migrantes es competencia de cada Estado miembro, pero no debe afectar el sistema migratorio y de asilo europeo.

La Comisión Europea reitera que España debe hacerse responsable de los inmigrantes regularizados que intenten moverse a otros países de la UE.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha insistido este martes en que España deberá hacerse cargo de los inmigrantes acogidos a la regularización masiva decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez que traten de desplazarse a otros Estados miembros, que tendrán que ser devueltos a nuestro país.

"Las decisiones para regularizar la situación de los nacionales de terceros países en situación irregular son competencia de los Estados miembros", ha dicho el portavoz de Migración, Guillaume Mercier, al ser preguntado por el caso español

"Dicho esto, los Estados miembros deben asegurarse de que estas decisiones no afecten a la correcta aplicación del sistema de migración y asilo de la UE", ha subrayado.

"En particular, los Estados miembros deben garantizar que cualquier persona que reciba un permiso de residencia nacional y que sea encontrada en situación irregular en otro Estado miembro, o que solicite asilo en otro Estado miembro, sea devuelta al Estado miembro que emitió el permiso de residencia", ha insistido el portavoz.

Esta responsabilidad está regulada en la directiva de retorno y en la normativa sobre asilo de la Unión Europea.

En el debate sobre la regularización de Sánchez en la Eurocámara el pasado febrero, el comisario de Interior e Inmigración, Magnus Brunner, ya dejó claro que "un permiso de residencia no es un cheque en blanco para moverse libremente por la Unión, y las normas europeas deben respetarse".

"En el contexto de un programa de regularización en un Estado miembro, si alguien con un permiso de residencia nacional se encuentra en situación irregular en otra parte de la UE, o solicita asilo en otro Estado miembro, deberá regresar al país que emitió el permiso", dijo Brunner.

"Esto es evidente y claro, y es lo que esperamos que ocurra también con las medidas recientemente anunciadas por España, al igual que con otras iniciativas similares de los Estados miembros", subrayó el comisario de Migración.

En este sentido, Brunner señaló que el Gobierno de Sánchez debe garantizar que sus planes para regularizar a migrantes irregulares "no tengan consecuencias negativas en otras partes de la Unión". "Este es un principio general de la UE", zanjó.

Ante el pleno del Parlamento Europeo, el comisario austriaco defendió además que la prioridad debe ser acelerar las deportaciones de migrantes irregulares, ya que en la actualidad la tasa de retorno apenas alcanza el 20% en el conjunto de la UE.

"Es hora de cambiar esto y garantizar que, como norma, los migrantes irregulares abandonen la UE. Sin esto, nuestras políticas no son creíbles", insistió.