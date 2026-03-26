La Eurocámara aprueba crear centros de deportación de migrantes fuera del territorio de la Unión Europea

Los socialistas europeos critican que la normativa ignora derechos fundamentales y se asemeja a políticas migratorias restrictivas de otros países.

La votación fractura la tradicional alianza entre populares, socialistas y liberales, contando con el apoyo de la derecha radical.

La medida respalda el modelo impulsado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y aísla al Gobierno de Pedro Sánchez en la política migratoria europea.

El Parlamento Europeo aprueba un reglamento que permite crear centros de deportación de migrantes fuera del territorio de la UE.

El Parlamento Europeo ha dado luz verde este jueves a un reglamento cuyo objetivo es simplificar y acelerar las expulsiones de inmigrantes irregulares. La principal novedad de la medida es que por primera vez da cobertura legal a escala de la UE a la creación de centros de deportación de migrantes fuera del territorio comunitario.

La votación supone un espaldarazo al modelo ensayado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en sus acuerdos con Albania. Y revela de nuevo el aislamiento en la UE del Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo plan de regularización masiva de migrantes va contracorriente de la política comunitaria.

Por 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, la Eurocámara ha aprobado iniciar negociaciones formales con los Gobiernos de la UE para cerrar el texto final del reglamento, rechazando así el intento de los grupos socialista, verde y de izquierda radical de paralizar el proceso.

La votación ha resquebrajado así la 'gran coalición' de populares, socialistas y liberales que sostiene a Ursula von der Leyen. El PPE ha contado con el apoyo de los grupos de derecha radical del Parlamento Europeo para sacar adelante el reglamento.

"No podemos avanzar en una política migratoria creíble y eficaz si las decisiones de retorno no se cumplen", ha dicho el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, presidente de la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara.

Zarzalejos ha destacado que este reglamento "entra en contradicción con la política migratoria del Gobierno de España, que abre la puerta a regularizaciones masivas y muestra una clara ausencia de estrategia para controlar la inmigración irregular".

Por su parte, los socialistas europeos sostienen que el texto aprobado por la Eurocámara "es el resultado de una alianza política profundamente preocupante y de negociaciones opacas entre el Partido Popular Europeo (PPE) y la extrema derecha".

"Está más inspirado en las políticas de la administración Trump y en un régimen de deportaciones al estilo ICE que en los valores europeos. Pero, más allá de eso, ignora derechos fundamentales esenciales consagrados en nuestra Carta, como el derecho a la dignidad humana, a la libertad, al asilo y a un recurso efectivo", aseguran en un comunicado.

"Durante una década, la política migratoria de la UE ha fallado a los europeos. Hoy, eso cambia. Patriotas por Europa logró la mayoría que lo hizo posible. La coalición de von der Leyen no pudo cumplir. Nosotros sí", ha destacado este grupo de derecha radical al que está adscrito Vox.

La votación de este jueves en la Eurocámara no es todavía el final del procedimiento. Los representantes del Parlamento deben negociar ahora la versión definitiva del reglamento con los Gobiernos de la UE, que ya adoptaron su posición en diciembre de 2025.

En aquel momento, el Gobierno de Pedro Sánchez fue el único que votó en contra de esta norma. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre los centros de retorno y alegó que podrían provocar un “impacto negativo” en las relaciones bilaterales con socios clave en la prevención de la migración irregular en origen.